Part 2: ESP coach talks about coaches used and misused: Ethos (VÉASE ABAJO PARA LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL)

A correspondent who identified herself as someone who has been an ESP coach but who asked to remain anonymous explained what ESP expects from coaches.

ESP Coach explains:

Here is feedback I sent to my coach a couple of years ago…It was in response to a request for coaches to staff an upcoming intensive, and no-one had yet signed up:

For what it’s worth, here is what I observe from a business standpoint:

1. Coaches must pay to be members of Ethos. $2950 x 1.34% USD exchange = $3,953/year or approx. $329/month. It’s an expensive club.

2. Coaches must commit to coaching Ethos a minimum of one time per week. This is unpaid labor.

3. Coaches are responsible for keeping the Center clean, therefore must show up early and stay after class to do so. This is also unpaid labor.

4. Coaches take on coaches – I believe 3 or 4 is a normal number. This is unpaid labor.

5. Coaches are required to be on a committee. This is unpaid labor.

The requirement comes to approximately 10 hours per week, not including commuting time. At a $15/hour rate of pay, that would be about $150 per week. In my opinion, most of the above work would pay higher than that in the marketplace, but let’s keep it low for these purposes. Coaches also pay commuting and/or parking costs, which are significant in the downtown area.

During the time coaches are performing duties for the Center, they are not doing paid work in their chosen field, and so that represents a potential loss of income for them.

It is understood that in return for coaching duties, coaches will have access to coach classes that are not offered to regular Ethos students.

As well, coaches generally are coached by a ‘higher level’ coach than they would get as a regular Ethos student.

At $150 per week in labor, ($600/month), that is higher than the approx. $330 ($CDN) that we pay as Ethos students. So, in effect, coaches pay the equivalent of $930 per month in cash and labor to receive Ethos, coach classes and receive coaching – if they pay for their full year up front with the discount. It’s more if they pay the monthly rate. It’s less if they have the 3 and it’s free, however, it’s still $600 labor equivalent.

NOW we add in coaching intensives.

See Part 3 for a breakdown of the requirements of a coach during an intensive

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LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

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Parte 2: ESP entrenador habla sobre coches usados y mal utilizado: Ethos

Un corresponsal que identificó como alguien que ha sido un entrenador ESP pero que pidió anonimato explicó lo que ESP espera de entrenadores.

ESP entrenador explica:

Aquí le damos información envié a mi coche un par de años… Fue en respuesta a una petición de entrenadores para un próximo intensivo del personal, y nadie todavía había firmado:

Por qué de algo, aquí es lo observamos desde un punto de vista empresarial:

1. entrenadores deben pagar ser miembros de Ethos. $2950 x 1.34% USD cambio = $ 3.953/año o aproximadamente $329 por mes. Es un club de caras.

2. entrenadores deben comprometerse a Ethos como entrenador a un mínimo de una vez por semana. Esto es trabajo no remunerado.

3. los entrenadores son responsables de mantener limpio el centro, por lo tanto debe aparecer temprano y quedarse después de clase para hacerlo. Esto también es trabajo no remunerado.

4. entrenadores toman coches – creo que 3 o 4 es un número normal. Esto es trabajo no remunerado.

5. entrenadores deben estar en un Comité. Esto es trabajo no remunerado.

La exigencia llega a aproximadamente 10 horas por semana, no incluyendo el tiempo de trayecto. A una tasa de $15/ hora de salario, sería cerca de $150 por semana. En mi opinión, la mayor parte del trabajo anterior sería pagar más que en el mercado, pero vamos a mantenerlo bajo para estos fines. Coches también pagan desplazamientos y costes, que son importantes en el centro del estacionamiento.

Durante el tiempo de entrenadores son funciones para el centro, que no realizan trabajo remunerado en su campo elegido, y lo que representa una pérdida potencial de ingresos para ellos.

Se entiende que a cambio de tareas de coaching, entrenadores tendrán acceso a las clases de entrenador que no se ofrecen a estudiantes regulares de Ethos.

Así, coches generalmente son entrenados por un entrenador de ‘alto nivel’ que obtendrían como estudiante regular de Ethos.

De $150 por semana en mano de obra, ($600/ mes), que es más alto que los aprox. $330 ($CDN) que pagamos como estudiantes de filosofía. Así que, en efecto, entrenadores pagan el equivalente a $930 por mes en efectivo y mano de obra para recibir el Ethos, las clases de entrenador y recibir coaching – si paga el año completo por adelantado con el descuento. Es más, si pagan la tasa mensual. Es menos si tienen el 3 y es libre, sin embargo, sigue siendo mano de obra $600 equivalente.

Ahora añadimos en coaching intensivos.

Ver parte 3 un desglose de los requerimientos de un coche durante un intensivo.