Part 3: ESP coach talks about coaches: Intensives: coaches pay for education that benefit ESP (VÉASE ABAJO PARA LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL)
A correspondent who identified herself as someone who has been an ESP coach but who asked to remain anonymous explained what ESP expects from coaches.
ESP Coach explains:
Here is feedback I sent to my coach a couple of years ago…It was in response to a request for coaches to staff an upcoming intensive, and no-one had yet signed up:
Coaching Intensives:
This, as you know, takes a great deal of effort from everyone involved. A number of intensives are offered in ….throughout the year. Let’s assume four intensives in a year for the purposes of this analysis. The coaches take time away from their regular jobs, so in many (not all) cases, they are losing income.
The coaches are required to perform some jobs prior to the intensive and usually attend at least one meeting. This takes time and usually money in the form of [commuting] fees.
For five days of an intensive, coaches are required to be at the center by 7 am and it’s rare to leave before 9 pm. There is a 1.5 hours break at noon for lunch. So that’s 12.5 hours of work – timing, cleaning, food prep and cleanup, filming, tidying, staying alert for the head trainer – and once past the shadow stage, running breakout groups. At $15/hour, that’s $187.50 per day or $937.50 for a full five days (not allowing for overtime pay!). Now add in parking or transportation fees – let’s say a minimum of $10 per day, which is on the very low side. Now we’re at $987.50 for five days. And this doesn’t take into consideration coaches who pay to fly in to coach, pay for hotel rooms etc. or any of the work that is done pre-intensive.
We are sold the idea that the coaches are ‘receiving an intensive for free’ . . . but I don’t think that is accurate. Most of the modules are ones that are available in Ethos, which we already pay for. The bonus, of course, is that the modules are debriefed by a higher level trainer than in Ethos.
The Origins modules are not part of the Ethos curriculum; however, the coaches are not receiving the benefit of the EM’s or sourcings during the intensive.
Yes, they are participating in the module; however, it is from a standpoint of helping the proctors and head trainer to deliver the material to the students. By participating, they are becoming better facilitators . . . and it’s apparent the organization needs those.
I think that when coaches volunteer to work an intensive, they are giving the organization an incredible gift of their time. They receive no monetary compensation, and they give up their outside compensation to take part.
In return, they are required to pay a fee called “honor dollar” for each day they participate (I really don’t know what that means since it’s a requirement, so I refer to it here as a fee). The “honor dollar” is to cover heat, light, toilet paper and soap as I understand it.
That fee is waived if they run breakout groups on a given day; however, if they only run groups for part of the day, the fee is assessed. This has happened to me, so I believe it to be true for others. So now we can add on another $10 per day (this has varied from $8 to $30 for me during various intensives – I have no idea where the number comes from – it seems completely arbitrary). The total is now $1,037.50.
We all need to eat to keep up our energy during an intensive. A 14 hour day that can turn into 15 or 16 hours with commuting, makes it pretty difficult to prepare meals for oneself, although certainly it can be done. Coaches are offered to pay $15 – $25 per day to cover food costs for breakfast and dinner.
I have never seen a food budget for an intensive, so I have no idea what the food costs actually are. But I think that when someone is volunteering their time to help an organization that has collected $25,000 – $30,000 in fees from students for an intensive, then perhaps a nice thank you would be to feed them and not charge them an ‘honor dollar’ to cover electricity, toilet paper and cleaning supplies.
The electricity is on for the students, and the center needs to be clean for the students. I think toilet paper and paper towel can’t be a huge part of the center budget, and charging coaches for it is petty in my opinion.
My experience with paying for intensive food is that there is rarely enough, and since the coaches eat last, and usually don’t have much time to eat between tidying, meetings, setting out the food, and cleaning up, it’s really not worth it to pay. I can buy myself a lot of take-out food for less money, so I usually do.
So if the food is not included, the coach is gifting the organization the equivalent of $1,037.50 in labor, fees and commuting/parking costs. If you add in their lost wages for not being at their job, this number goes a lot higher.
This is not receiving an intensive for free. If a coach works four 5-day intensives, then their gift to the organization is the equivalent of $4,150 (at $15/hour). In return, they are observing and learning how to be better facilitators . . . which the organization needs. In essence, coaches are paying for the education that will benefit the employer (ESP).
____________________________________________________________________________________________
LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL
____________________________________________________________________________________________
Parte 3: ESP entrenador habla de entrenadores: intensivos: entrenadores pagan la educación que benefician a ESP
Un corresponsal que identificó como alguien que ha sido un entrenador ESP pero que pidió anonimato explicó lo que ESP espera de entrenadores.
ESP entrenador explica:
Aquí le damos información envié a mi coche un par de años… Fue en respuesta a una petición de entrenadores para un próximo intensivo del personal, y nadie todavía había firmado:
Intensivos de Coaching:
Esto, como ustedes saben, tiene una gran cantidad de esfuerzo de todos los involucrados. Se ofrece una serie de intensivos en.. .throughout el año. Vamos a suponer cuatro intensivos durante un año para los propósitos de este análisis. Los entrenadores toman tiempo lejos de sus trabajos regulares, por lo que en muchos casos (no todos), están perdiendo ingresos.
Los entrenadores están obligados a realizar algunos trabajos antes de intensivo y generalmente asisten al menos una reunión. Esto toma tiempo y normalmente dinero en forma de honorarios [transporte].
Durante cinco días de una intensa, entrenadores están obligados a estar en el centro de 7:00 y es raro salir antes del 21:00. Hay una rotura de 1,5 horas al mediodía para el almuerzo. Así que 12.5 horas de trabajo – tiempo, limpieza, preparación de alimentos y limpieza, filmación, limpieza, permanecer alerta para el entrenador – y una vez pasado la etapa de sombra, funcionando grupos de breakout. $15 por hora, es decir $187,50 por día o $937,50 para cinco días completos (no permitiendo para el pago de horas extras!). Agregar ahora en cuotas de estacionamiento o transporte – digamos un mínimo de $10 por día, que está en el lado muy bajo. Ahora estamos en $987,50 durante cinco días. Y esto no entrenadores cuenta que pagan para viajar en coche, pagar habitaciones de hotel, etc, o cualquiera del trabajo que se hace uso intensivo de la.
Nos venden la idea de que los coches ‘reciben un intensivo gratis’… pero no creo que sea exacta. La mayoría de los módulos es los que están disponibles en Ethos, que prestamos ya. El bono, por supuesto, es que los módulos son informados por un entrenador de nivel superior que en Ethos.
Los módulos de orígenes no son parte del currículo de ética; sin embargo, los entrenadores no reciben el beneficio de la EM o sourcings durante el intensivo.
Sí, están participando en el módulo; sin embargo, es desde un punto de vista de ayudar a los procuradores y entrenador para entregar el material a los estudiantes. Al participar, se están convirtiendo en facilitadores mejor… y es evidente que la organización los necesita.
Creo que cuando entrenadores voluntarios para trabajar un intensivo, están dando la organización un regalo increíble de su tiempo. No reciben ninguna compensación monetaria, y dan para arriba su compensación fuera a participar.
En cambio, están obligados a pagar una tasa llamada “honor dollar” para cada día participan (realmente no sabemos lo que eso significa ya que es un requisito, por lo que remito a aquí como una cuota). El “honor dollar” es cubrir calor, luz, papel higiénico y jabón, según tengo entendido.
Esa tarifa se renuncia si se ven grupos de arranque un día; sin embargo, si se ven solo los grupos por parte de la jornada, se calcula la cuota. Esto me ha pasado, por lo que creo que es cierto para otros. Así que ahora podemos agregar en otro $10 por día (esto ha variado desde $8 a $30 para mí durante varios intensivos – no tengo ni idea de donde proviene el número – parece totalmente arbitrario). El total es ahora de $1.037,50.
Todos tenemos que comer para mantener nuestra energía durante un intensivo. Un día de 14 horas que se puede convertir en 15 o 16 horas con desplazamientos, hace muy difícil de preparar comidas para uno mismo, aunque ciertamente se puede hacer. Entrenadores se ofrecen a pagar $15 – $25 por día para cubrir costos de los alimentos para el desayuno y la cena.
Nunca he visto un presupuesto de alimentos para un intensivo, por lo que no tengo ni idea de lo que realmente son los costos de los alimentos. Pero creo que cuando alguien es voluntario su tiempo para ayudar a una organización que se ha acumulado $25.000 – $30.000 en cuotas de los estudiantes para un uso intensivo, entonces tal vez sea un agradable gracias a darles de comer y no les cobran un dólar de’ honor’ a electricidad , papel higiénico y artículos de limpieza.
La electricidad es en que los estudiantes, y el centro debe estar limpio para los estudiantes. Creo que papel higiénico y toalla de papel no pueden ser una gran parte del presupuesto del centro, y carga coches para él mezquino en mi opinión.
Mi experiencia con el pago de alimentos intensivo es que hay raramente bastante, y ya que los entrenadores comen pasado y generalmente no tienen mucho tiempo para comer entre limpieza, reuniones, estableciendo la comida y la limpieza, es realmente no vale la pena pagar. Puedo comprar yo mucha comida para llevar por menos dinero, por lo que suelen hacer.
Así que si la comida no está incluida, el entrenador es regalar la organización el equivalente de $1.037,50 en mano de obra, honorarios y costos de transporte/estacionamiento. Si agrega en sus salarios perdidos por no estar en su trabajo, este número va mucho más alto.
Esto no está recibiendo gratis un intensivo. Si un entrenador trabaja cuatro intensivos de 5 días, su regalo a la organización es el equivalente de $4.150 (a $15/ hora). En cambio, están observando y aprendiendo a ser mejores facilitadores… que la organización necesita. En esencia, los entrenadores están pagando por la educación que beneficiará el empleador (ESP).