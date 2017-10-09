Some people in the United States and Canada are wondering how Emiliano Salinas and Alex Betancourt can bear false witness against Toni Zarratini and successfully get him charged on 100 percent lies.

Keith invented the world's first multilevel blackmail and branding scheme, called DOS.

Keith Raniere knows that in Mexico judges can be bribed. And he as the money to bribe them.

Corruption in Mexico

According to GAN Integrity online;

Bribery is widespread in the country’s judiciary and police.

Collusion between the police, judges and criminals such as Mr. Salinas and Mr. Betancourt is extensive, leading to widespread crime, theft, impunity and weak law enforcement.

Bribery, abuse of office, and facilitation are criminalized under Mexico’s Federal Penal Code (Código Penal Federal). However, Mexico’s anti-corruption laws are almost never enforced, and public officials are rarely held liable for illegal acts.

Toni Zarattini has been accused of conspiring with people he never met.

Keith’s target is Toni Zarattini. He is suspected of telling women about Keith’s blackmail and branding.

Judicial System

Corruption is high in the judiciary in Mexico. The vast majority of Mexicans perceive the courts to be corrupt and subject to political interference, both at state and local levels.

Criminal groups such as Executive Success Programs have taken advantage of Mexico’s judges’ susceptibility to corruption to advance their interests.

Alex Betancourt

Alex Betancourt – a protected criminal?

Police

The police are highly corrupt, incompetent and unreliable due to infiltration by organized crime groups such as Salinas-Betanourt.

Mexican police are frequently reported to be involved in extortion, and providing protection for organized crime in exchange for bribes.

Citizens consider Mexico’s police to be the most corrupt public institution in the country

The reliability of Mexican police to protect citizens from crime is among the lowest in the world.

Legislation

Mexico’s anti-corruption legislation is not effectively enforced.

The law requires public officials to declare any gift valued at ten times the minimum wage in Mexico within 15 business days or deliver it to the administrative authority.

Whistleblower protection is very weak, and no legal protection is established for those reporting corruption. Mexico has ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and is a signatory to the OECD Anti-Bribery Convention.

Civil Society

Mexico’s law guarantees freedoms of speech and press, but these rights are not respected in practice. Reporters face physical violence, imprisonment, murder and kidnappings by organized crime groups or from corrupt public officials.

Mexico is ranked as the world’s second most dangerous country for investigative journalists, with 88 journalists killed between 2000 and 2014.

The media environment in Mexico is considered ‘not free’.

Keith Raniere was an East Coast Judo Champion he said

Keith Raniere is working to keep Mexico corrupt.

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LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

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Informe de integridad Gan explica cómo los delincuentes pueden enjuiciar a los inocentes en México

Algunas personas en los Estados Unidos y Canadá se preguntan cómo Emiliano Salinas y Alex Betancourt pueden dar falso testimonio contra Toni Zarratini y con éxito le cobran el 100 por ciento de mentiras.

Corrupción en México

Según la integridad de Gan en línea;

El soborno es generalizado en el poder judicial y la policía del país.

La connivencia entre la policía, los jueces y los delincuentes como el Sr. Salinas y el Sr. Betancourt es extensiva, lo que conduce a un crimen generalizado, a un robo, a una impunidad y a una débil aplicación de la ley.

El soborno, el abuso de la oficina y la facilitación se criminalizan bajo el código penal federal de México (código penal federal). Sin embargo, las leyes de México contra la corrupción casi nunca se aplican, y los funcionarios públicos raramente son responsables por actos ilegales.

Sistema judicial

La corrupción es alta en el poder judicial en México. La inmensa mayoría de los mexicanos perciben que los tribunales son corruptos y están sujetos a injerencias políticas, tanto a nivel estatal como local.

Los grupos delictivos como los programas de éxito Ejecutivo han aprovechado la susceptibilidad de los jueces mexicanos a la corrupción para promover sus intereses.

Policía

La policía es altamente corrupta, incompetente y poco fiable debido a la infiltración por parte de grupos delictivos organizados como Salinas-BETANOURT.

A menudo se informa que la policía mexicana está involucrada en la extorsión y proporciona protección para el crimen organizado a cambio de sobornos.

Los ciudadanos consideran que la policía de México es la institución pública más corrupta del país

La fiabilidad de la policía mexicana para proteger a los ciudadanos contra el crimen está entre las más bajas del mundo.

Legislación

La legislación de México contra la corrupción no se aplica de manera efectiva.

La ley requiere que los funcionarios públicos declaren cualquier regalo valorado en diez veces el salario mínimo en México dentro de 15 días hábiles o lo entreguen a la autoridad administrativa.

La protección de denunciantes es muy débil y no se establece ninguna protección legal para los que denuncian la corrupción. México ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC) y es signatario de la Convención contra el soborno de la OCDE.

Sociedad civil

La ley de México garantiza libertades de expresión y de prensa, pero estos derechos no son respetados en la práctica. Los reporteros enfrentan violencia física, encarcelamiento, asesinatos y secuestros por parte de grupos delictivos organizados o de funcionarios públicos corruptos.

México se clasifica como el segundo país más peligroso del mundo para periodistas de investigación, con 88 periodistas asesinados entre 2000 y 2014.

El ambiente mediático en México se considera “no libre”.

Keith Raniere was an East Coast Judo Champion he said

Keith Raniere está trabajando para mantener a México corrupto.