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GeneralThe Cult of Keith Raniere

For the first time ever: Mexican views exceed Canada! (Véase abajo para la traducción en Español)

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Frank Parlato

For the last few days, views from Mexico have surpassed Canada.

Normally, Canada exceeds Mexico. In the past few days, it has reversed. Mexicans now are viewing the Frank Report more often than Canadians. On Thursday, August 24th, there were 1130 views from Mexico, 929 from Canada, 2,340  from America.

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The stats from August 21 – 24:  

aug 21 24

 

The stats from August 1 – 24: 

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Por primera vez: vistas mexicanas superan a Canadá!

Para los últimos días, vistas desde México han superado a Canadá.

Normalmente, Canadá supera a México. En los últimos días, ha invertido. Mexicanos que ahora están viendo el informe de Frank más a menudo que los canadienses. El jueves, 24 de agosto, hubo 1130 vistas desde México, 929 de Canadá, 2.340 de América.

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Las estadísticas del 21 al 24 de agosto:  

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Las estadísticas del 1 al 24 de agosto: 

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