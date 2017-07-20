Una mujer que dejó ESP debido a la marca y el chantaje cuenta su historia

[Nota del editor: Esta es una entrevista en el disco con una mujer a la que llamaré Laura, no su verdadero nombre. Ella estaba tomando clases de ESP. Había estudiado clases en Jness. Fue invitada a unirse a DOS. Ella lo estaba considerando. Luego leyó sobre DOS y sus prácticas secretas en el Informe Frank. Ella es una mujer casada. Aquí está su historia en sus propias palabras]:

Quiero decir, es tan aterrador. Cuando me enteré de DOS, dejé ESP.

Algunos de mis amigos se quedaron en ESP y algunos de ellos ya se habían unido a DOS cuando lo encontré. No lo llaman DOS. Algunos de ellos lo llaman el voto.

Porque me preguntaron, traté de ayudar un poco en conseguir algunos de ellos. Para algunos de los que se quedaron tengo que decir, son una vergüenza para sí mismos.

También lo son la Sociedad de Protectores. Mira a los chicos de la Sociedad de Protectores. Están permitiendo que sus mujeres sean folladas por Keith y marcadas y básicamente devueltas siglos en lo que respecta a los derechos humanos y no hacer nada.

¿Cómo son una Sociedad de Protectores? Una sociedad de imbéciles o proxenetas. Son una broma.

No quería quedarme cuando me enteré de la marca. Incluso antes de que me enteré de DOS mi marido estaba en contra de mí en ESP. Me dijo que algo estaba muy mal.

Primero empezó a quejarse cuando intenté meter a mi esposo en ESP. Pero cuando oyó hablar de ‘Vanguardia’ y de los frentes y arcos secretos y todo es secreto y dicen que es un tipo de mantra para Vanguard y Prefect, él dijo que de ninguna manera estoy involucrado en esto y me dijo que quería que saliera.

Tuvimos algunas peleas bastante grandes sobre eso y casi nos divorciamos.

Dijo que estaba siendo engañado. Que estaba en un lugar terrible. Me encantó la confraternidad y me dijo que era el que estaba en un mal lugar.

Esto es lo que buscan – personas como yo – para presumir -. Tengo una mente abierta, que es porqué consiguen tan muchos agentes y consiguen que confiesen sus miedos más oscuros más profundos.

Entonces hacen la hipnosis y cambian la manera que usted mira su sistema de valor.

Para mí hizo que mis problemas desaparecieran y me sentí bien estar alrededor de 50 personas y todo el mundo está animándome y aplaudiendo. Eres parte de esta confraternidad.

La mayoría de las mujeres están tratando sinceramente de convertirse en mejores personas. Por eso se involucraron.

Finalmente me di cuenta de la verdad con esta marca. Una vez que salió, yo y muchos otros quedamos sorprendidos.

A principios de junio, mi marido recibió una llamada de algunos amigos que básicamente dijo que algo con ESP fue y él se puso en línea y por supuesto que tenía las historias de marca en el Informe Frank y dijo: “Apuesto a que es esto” y luego por supuesto Corroboramos la historia.

Al final fue tu informe que nos indicó que esto era real.

Yo especularía que Vancouver y Los Ángeles se han ido. Incluso en Albany tal vez el 50 por ciento haya desaparecido. Podría ser más alto. Los que se quedan probablemente están en la nómina. Lo han hecho parte de su vida financiera. Eso es difícil de salir.

En México creo que están empezando a darse cuenta de lo que está pasando. No lo sé con seguridad.

Una vez que estalló y salió – para aquellos que fueron marcados no hay nada excepto la historia embarazosa que usted era parte del harén de Keith Raniere y usted tiene una cicatriz permanente de sus iniciales en su región púbica.

Algunos de mis amigos dieron garantías y estoy molesto por eso para ellos.

Algunas de las mujeres se quedarán en DOS. Cuando me enteré de la marca les pregunté, “¿cómo puede estar involucrado en ESP más? ¿Cómo puedes estar involucrado sabiendo que han hecho esto a tus amigos? ¿Falso encarcelamiento, atrapar a alguien mientras estás siendo marcado?

No estoy seguro de que algunas de las mujeres incluso sabían lo que estaban haciendo antes de que se vendaron los ojos y se llevaron a la casa de Allison Mack para ser de marca.

Mantener la garantía sobre alguien es un chantaje. Incluso si usted no dice que es, hay coerción implícita.

Algunas de las mujeres con las que hablé eran histéricas. Muy molesto. Algunos me parecieron estar desquiciado porque dieron garantías, entonces se sentían que tenían que obtener la marca o de lo contrario su garantía sería liberado.

La garantía es en su mayoría imágenes desnudas y estúpidas historias como los insultos a los papás y los hermanos y maridos. Algunos son confesiones de hacer trampa a sus maridos y novios. Algunas de ellas son confesiones de abuso infantil que he oído. Algunos de ellos son sólo falsos por cierto. Algunas mujeres daban hechos a sus casas. Había algunas cosas confesadas sobre los niños, y algunas mujeres pusieron [ESP] en ​​sus testamentos. Darles poderes sobre cuentas bancarias.

Si bastantes mujeres se pusieran de pie. Si todos nos levantamos y nos levantamos contra Keith, aunque no tengamos el mismo dinero, tenemos fuerza en número en una acción colectiva. Esto asustaría incluso a Clare Bronfman.

Keith tenía actores cuyos cuerpos estaban desfigurados. Se llevó sus ingresos. Hay sus conquistas sexuales. No hay duda de que hay daños económicos y daños. Y reembolsos de dinero por representaciones fraudulentas. ¿Dicen enseñar ética?

Me refiero a lo que es ético sobre la esclavitud y la marca?