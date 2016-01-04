Ludwika Paleta y Emiliano Salinas. ¿Ella sabe lo que es hasta?

Los lectores siguen a escribir.

Este último es en respuesta a un post reciente donde anuncié que esaproximadamente el 10 por ciento de nuestros lectores cada vez mayor deMéxico.

Aquí está el punto de vista de un lector.

This photo of the Vanguard Keith Raniere is from the video where Keith Raniere speaks of people being killed for his beliefs.

Keith Raniere guías de pensamiento Emiliano Salinas.

Se refiere a Emiliano Salinas, Vicepresidente de NXIVM y un hijo de un exPresidente de México y su presunto papel en un curioso supuesto complot acuatro mujeres ex NXIVM en México supuestamente para la Conferencia,antisectas.

Según Kristin Keeffe, la madre del hijo de Raniere y miembro NXIVM desde hace mucho tiempo, el plan real – ideado por Keith Raniere, la vanguardia, fue, una vez que las mujeres llegaron a su destino en México, sería arrestados por falsoscargos y transportadas en una prisión mexicana.

El plan fue ejecutado supuestamente por Salinas con poderosas conexionespolíticas hicieron posible comprar justicia NXIVM estilo un poco.

El soborno y la acusación puede adquirirse en México tan fácilmente como enAmérica. Posiblemente más fácilmente.

En cualquier caso para aquellos que piensan que la historia es demasiadofantástica, considera que las presuntas víctimas tienen emails reales de Méxicoinvitándolos a venir a la Conferencia de antisectas. Cuando el Albany TimesUnion intentó establecer contacto con al menos uno de ellos, no consiguen unarespuesta.

¿Es la verdadera trama de la mexicana?

¿Si es es una violación del derecho de los Estados Unidos bajo la ley de prácticascorruptas en el extranjero?

Aquellos que dicen que saben Raniere y su ética dicen que es probablementeverdadero.

En cuanto a las mujeres que presuntamente intentó atraer a México, belirve escierto.

Aquí es punto de vista de un lector sobre el tema.

Le permitirá a nuestros lectores averiguar por sí mismos si este lector habla deconocimiento interno o no:

Encantados de que México está leyendo esto

¿Crees que Emiliano Salinas le dijo a su esposa Ludwika Paleta que trabajó conKeith Raniere para tener cuatro mujeres llegan a México en el pretexto falso dehablar en una Convención de antisectas invitada por un periodista?

La trama (no una vida de pelicula pero real) es que Emiliano Salinas sobornó aun juez mexicano para formular cargos contra cuatro desertores femenino deNXIVM.

Un reportero contactó para hablar en una conferencia (tal vez hubo unaconferencia real) pero el plan era que una vez que caminaron pie en México vana ser arrestado y arrojado en prisión por cargos falsos falsos por Raniere ySalinas.

Una vez en prisión, ellos sería violadas y torturadas hasta que uno de ellos se rompió y firmó una confesión que todo lo dijeron acerca de Raniere y NXIVMera una mentira. Las mujeres nunca se van a ver la luz del día nunca más, viviríaun alma tan torturado en una prisión mexicana o matado una vez se obtieneuna confesión.

La buena noticia es que las mujeres nunca fueron a la Conferencia. La malanoticia la trama sucedió.

Emiliano Salinas y Keith Raniere esta trazan con una cuenta de gmail (hay variaspersonas que tienen esta cuenta ahora). Emiliano y Raniere pensaron queconsiguieron con esto hasta la entrevista de un Edward Snowden donde dicegmail nunca desaparece.

Se rumorea, esta cuenta de gmail tampoco se ha entregado o va a serentregado a las autoridades pronto.

Si conoces a Ludwika Paleta, hazle saber que ella está casada con un hombreque ha bailado con el diablo y trazado hacer una cosa tan horrible a cuatromujeres que no merecen esta clase de humanidad. Emiliano Salinas es en laJunta Ejecutiva de éxito/NXIVM como VP de ética. ¿No es este comportamientoun oxímoron?

Emiliano Salinas es co-propietario de centros ESP en la ciudad de México,Guadalajara y Los Angeles. También es miembro fundador y coordinadorgeneral del movimiento Inlak la paz, iniciativa ciudadana creada en 2008 paralograr un México libre de violencia, otro oxímoron.

Su reciente Conferencia TEDx en paz: “en busca de Gandhis: una respuesta a laviolencia Civil” ha recibido visitas de web más 1,1 millones. Una declaración enuna página web dice “Emiliano está convencido de que puede demostrar que elnegocio puede ser ético y que la no violencia, la compasión y humanitarismotienen un lugar en la sociedad actual”.

¿Forma pacífica y no violenta fue su comportamiento cuando se trabaja conKeith Raniere en su parcela de prisión mexicana, Emiliano Salinas?

¿Es este el tipo de comportamiento Ludwika Paleta quiere Emiliano para enseñara su hijo Nicolás? Tal vez alguien necesita para advertir a Plutarco Haza, padrede Nichloas Emiliano profundo secreto y que su ex esposa está casada con unlíder de culto de México.

¿Tal vez Keith Raniere tiene cuarto en Fiji para Emiliano? No creo que su esposava a dar para arriba su actuación para mover a Fiji y vivir con Emiliano y Raniere.