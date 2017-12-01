Frank Report Stats: 336,520 for November 2017, up more than 100,000 over October
Frank Report, aided by worldwide media reporting on Keith Raniere and NXIVM, enjoyed an increase of more than 100,000 page views for the month of November 2017 as compared with October 2017.
Total page views in November were 336,520, a record high for Frank Report.
In October, there were 231,729 page views.
Here is the recent history of page views:
June: 79,535
July: 77,624
August: 97,468
September: 127,540
October: 231,729
November: 336,520
Here is a list of the top 10 countries for reader views.