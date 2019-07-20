Emiliano Salinas y Clare Bronfman espiaban juntos a los “enemigos” de Nxivm

Todo esto salió a relucir en el juicio de Keith Alan Raniere. También determinará si Clare Bronfman será golpeada con más cargos por delitos graves [probablemente] y si Emiliano Salinas será inculpado en los EE. UU.

Esta última es la pregunta del billón de dólares.

Tanto Emiliano Salinas, hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas, como la heredera de Seagram, Clare Bronfman, trabajaron junto con el líder de Nxivm Keith Alan Raniere para espiar a los llamados enemigos de Raniere.

Esto fue completamente ilegal, según la fiscal federal auxiliar Moira Kim Penza, quien calificó a Salinas de cómplice delincuente en el caso de crimen organizado de Nxivm.

Cuando el FBI irrumpió en la casa de Nancy Salzman en el número 3 de Oregon Trail en Clifton Park, Nueva York, el 27 de marzo de 2018, encontró archivos con listas de instituciones bancarias y números de cuenta.

Estas carpetas enumeran los nombres de las personas y sus números de cuenta bancaria, el tipo de cuenta y el saldo, así como el signatario y el beneficiario de las cuentas.

En resumen, Nxivm tenía archivos sobre personas, presuntos enemigos, que estaban espiando.

Esto se remonta hasta el 2009.

Dentro de estos archivos, encontraron correos electrónicos impresos entre Emiliano Salinas, bajo la apariencia de una cuenta de correo llamada thebeacon2009@gmail.com, y Keith Raniere y Clare Bronfman. Parece que Bronfman pagó las búsquedas en los registros bancarios.

Emiliano las facilitó.

Fue curioso el arreglo. Raniere ordenaba a quién quería espiar. Entonces Bronfman y Salinas hacían búsquedas separadas sobre los enemigos.

Bronfman utilizó una empresa de investigación canadiense llamada Canaprobe, y Salinas usaría contactos mexicanos y estadounidenses para espiar a los enemigos de Raniere.

Luego compararían notas.

Entre el tipo de personas que espiaron, en secreto, tratando de obtener información de cuentas bancarias, había políticos, jueces y representantes de los medios de comunicación.

Raniere le dijo al dúo que creía que otros enemigos estaban sobornando a sus enemigos y quería que buscaran grandes sumas de dinero depositadas en cualquiera de las cuentas bancarias de los enemigos.

Estaba buscando especialmente cuentas bancarias extra territoriales.

Enemies List

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La lista de los enemigos

En los medios de comunicación, Salinas, Bronfman y Raniere espiaron a hombres en el periódico de la localidad donde vivía Raniere: El Albany Times Union.

Ellos espiaron a:

George Hearst, the publisher





Rex Smith, the editor.

James Odato, reportero.

James Odato escribió numerosas historias sobre Nxivm.

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Chet Hardin

Y Chet Hardin del Albany Metroland, un semanario ahora extinto en el área de Albany.

Michael Freedman, quien escribió un artículo de portada para la revista Forbes el 13 de octubre de 2003, titulado “Culto a la personalidad”.

Luego están los políticos:





Joseph Bruno, que era un senador republicano del estado de Nueva York.

Realizó vuelos en el jet privado de Clare y Sara.

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El demócrata Eliot Spitzer, que en ese momento era el Fiscal General del Estado de Nueva York. Más tarde se convirtió en gobernador de Nueva York, pero se vio obligado a renunciar en medio de un escándalo de prostitución.

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El fiscal de distrito del condado de Albany, David Soares.





Charles Schumer, senador de los E.E. U.U., demócrata de Nueva York.





Steve Pigeon, un consultor político demócrata.





Roger Stone, un consultor político republicano.

Tanto Pigeon como Stone trabajaron como consultores para NXIVM durante un tiempo. [Nxivm estaba espiando a sus propios consultores].

Jueces federales

Hubo seis jueces federales que en un tiempo supervisaron casos relacionados con NXIVM.





Gary L Sharpe, Juez de los E.E. U.U., Jefe de Distrito.

Magistrado de los Estados Unidos Randolph F. Treece

14

Juez de Bancarrota de los E.E. U.U. Robert E. Littlefield, Jr,.

15

Thomas J. McAvoy, Magistrado Superior de los Estados Unidos

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Dennis M. Cavanaugh, Juez de Distrito de los Estados Unidos





Mark Falk, Magistrado de los Estados Unidos,

Litigantes

También espiaron a las personas que estaban demandando.





Rick Alan Ross

Rick Ross, del Instituto Rick Ross.

Morris Sutton, un acusado en una demanda con Rick Ross. Raniere / Nxivm fue el demandante.





Juval Aviv, que era dueño de una firma de investigación privada llamada Interfor, que fue contratada por NXIVM para realizar investigaciones en relación con algunos de los enemigos de Nxivm.

También investigaban a su propio investigador.

Espiando a papá





Edgar Bronfman Sr., quien fuera el padre de Clare Bronfman.

Clare pagó para espiar a su propio padre, a su negocio y a sus asociados.

22

Stephen Herbits

Stephen Herbits, uno de los socios más cercanos a Bronfman Sr.

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El Congreso Judío Mundial, que Bronfman dirigió.

Israel Singer, quien estuvo asociado con el Congreso Judío Mundial.

Clare estaba espiando a la organización de su padre.

Eran los litigantes conectados al fiasco de bienes raíces de Los Ángeles que Keith Raniere operaba:

4

Yuri Plyam,

Castle Trading.

Natalia Plyam. Estaban involucrados en el proyecto de bienes raíces de California que Clare y su hermana Sara financiaron y Raniere guió.

La paranoia incluso se extendió a los críticos,

Ellos espiaron a Deke Sharon, quien es famoso dentro de la comunidad de intérpretes a capella, que criticaba a Raniere. Raniere intentó organizar algunos conciertos a capella. Usó a Kristin Kreuk, Nicki Clyne, y Allison Mack para organizar los conciertos. Parecía ser un esfuerzo de reclutamiento ligeramente velado para que los estudiantes de las universidades ingresaran a Nxivm.

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Deke Sharon





David Touretzky, un profesor en Carnegie Mellon que fue crítico del Raniere.

Carlos Rueda, un psicólogo citado en artículos periodísticos que proporcionan opiniones sobre NXIVM y su currículo y sus enseñanzas.

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Espió a Joe O’Hara y Frank Parlato.

Bronfman, Salinas y Raniere también espiaron al que escribe. Trabajé como consultor durante 2007-08 y fui despedido por Nxivm cuando descubrí que más de 90 millones de dólares faltaban del dinero de las hermanas Bronfman, perdido o robado por Raniere.

Clare Bronfman espió al hombre que intentó ayudarlos a recuperar su dinero, yo.

Joe O’Hara

Ellos espiaron a otro ex consultor, Joseph O’Hara. Irónicamente, O’Hara dejó Nxivm al descubrir que Nxivm investigaba a Rick Ross ilegalmente.

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También espiaron a uno o más de los antiguos miembros del harén de Raniere que lo dejaron.

EL FBI descubrió a Salinas

Es interesante cómo el FBI se enteró de la participación de Salinas.

Los archivos descubiertos en la casa de Salzman no tenían el nombre de Salinas en ninguna parte.

Según el agente especial del FBI, Weniger, el FBI revisó folders, que contenían todos estos informes sobre los registros bancarios de los enemigos que se habían dejado en cajas en la casa de Nancy Salzman.

En las cajas, el FBI encontró correos electrónicos impresos que claramente estaban involucrados en la operación de espionaje.

Estaban los correos de Clare Bronfman. Había correos electrónicos de uno de los lugartenientes de Raniere. Y los correos electrónicos de Canaprobe. Incluso el súper secreto correo electrónico de Raniere apareció.

Luego hubo otra dirección de correo electrónico misteriosa que se usó unas 100 veces para espiar a los enemigos. La dirección de correo electrónico era: thebeacon2009@gmail.com.

El FBI obtuvo una orden de registro en la cuenta thebeacon2009@gmail.com y encontró, según el agente del FBI Weniger, que el suscriptor que en realidad estaba en la lista era un individuo llamado Emiliano Salinas, que formaba parte del círculo interno de [Raniere]”.

Aún hay mucho de esta historia.

!Viva Éxito Ejecutivo!