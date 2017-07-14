El periodista estadounidense llama a Emiliano Salinas un cobarde

Emiliano Salinas es hijo de Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México.

El maestro y mentor de Emiliano es un americano llamado Keith Raniere que, según el Sr. Salinas, es el hombre más sabio y consistente que ha conocido, y el hombre que mejor entiende la ética y la civilización en el mundo de hoy.

El Sr. Salinas también fue citado diciendo: “Creo que el mayor insulto, la peor manera que puede ofender a un mexicano, es insultar a su madre. Una madre es lo más sagrado de la vida “.

Es apropiado, por lo tanto, que Frank Report hable de otro niño, llamado Gaelen, que nació hace 10 años. Su padre es Keith Raniere, Vanguard, el líder de NXIVM y Executive Success Programs, y el mentor de Salinas.

Pero mucho antes de que naciera Gaelen, Raniere habló abiertamente sobre la producción de otro “niño de oro” que tendría un gran impacto en el mundo.

La revista Maclean citó a la ex novia de Raniere y socio de negocios Toni Natalie: “Yo era el elegido”, dice. “Me trajeron para llevar al niño que cambiaría el mundo”.

Y en una declaración en el caso de NXIVM contra Sutton, la anterior novia de Raniere, Barbara Bouchey, dijo: “Keith me dijo que tenía sueños y visiones que en realidad estaría en una relación con él y tener un hijo con él”.

A pesar de todas las promesas y todos los sueños y visiones sin embargo, ninguna mujer dio a luz a un niño.

Otras mujeres también fueron prometidas para llevar a un niño del Sr. Raniere. Ninguno de ellos lo hizo.

Y cuando el señor Raniere finalmente engendró a un niño, negó que fuera el padre. En su lugar, se creó una mentira elaborada:

La historia fue contada en NXIVM Village de que Barbara Jeske, un miembro del “círculo íntimo” de mujeres de Raniere, tenía un viejo novio que se había casado, tenía una hija, se había convertido en viudo y (hacia el 2007) se convirtió en un abuelo Cuando su propia hija murió dando a luz en Michigan. Puesto que el padre del niño era desconocido, el viejo novio de la Sra. Jeske se dejó para criar al niño por sí mismo, una tarea que lo abrumó simplemente.

Recordando a la señorita Jeske como una mujer compasiva y cariñosa -y no tener esposa ni pariente suya para cuidar al recién nacido- el abuelo-viudo llamó a la señorita Jeske y le preguntó si criaría al niño. Miss Jeske, después de haber sido debidamente entrenada por Vanguard para ser una verdadera humanitaria, aceptó el plan.

Y así la historia dice que la Srta. Jeske y otra miembro del círculo íntimo, Kristin Keeffe, viajaron a Ann Arbor, Michigan, para conseguirlo pocos días después de su nacimiento, y lo trajeron de vuelta a vivir con la señorita Jeske en Clifton Park, Nueva York. .

Pero la Srta. Jeske rápidamente se dio cuenta de que no podía cuidar adecuadamente a la niña, y alistó a otra humanitaria, la señorita Keeffe, para que se hiciera cargo de la “madre” del niño. A partir de entonces, la señorita Keefe se mudó de la casa que había estado compartiendo con el señor Raniere (y la difunta Pamela Cafritz) y en una nueva casa con su llamado “hijo adoptivo”, Gaelen.

Raniere, el mayor humanitario del mundo, dijo que supervisaría la educación del niño. El niño sería el primero en ser criado usando las nuevas metodologías del “Jardín Arcoiris Arcano” del Sr. Raniere para la crianza de los niños – lo que significaba que estaría expuesto a la música y al lenguaje, a comer una dieta muy restringida, a pasar varias horas al día con diferentes Niñeras que cada uno le hablara en un idioma diferente, y sólo interactuar con los niños que también habían sido criados de acuerdo con el señor ;. Las enseñanzas de Raniere.

Esta fue la mentira contada a todos en NXIVM Village.

La verdad es que Gaelen es el hijo de Keith Raniere y Kristin Keeffe.

La mentira sobre la muerte de su madre al nacer -y el padre era desconocido- fue contada porque el señor Raniere no quería que sus estudiantes supieran que era padre de un niño.

Muchos estudiantes creyeron entonces que él vivió una vida célibe.

Algunos de los miembros de su círculo íntimo sabían, desde luego, por experiencia propia que no era célibe. Pero algunos de ellos creían que, cuando llegara el momento, tendría un hijo con ellos.

Algunas de estas mujeres creían que su hijo con el Sr. Raniere sería un avatar.

El señor Raniere necesitaba mentir para preservar el bien de la organización, según el Sr. Raniere y otros cercanos a él.

La señorita Keeffe, por otra parte, no podía admitir que tenía un hijo con otro hombre, ya que eso estaba en contra de los principios de la propiedad del señor Raniere de las mujeres de su círculo íntimo.

Ella tenía un papel importante. Ella era su enlace legal a la horda de abogados que representaban NXIVM / ESP en todos sus pleitos. Si hubiera tenido un hijo con otro hombre, su “violación ética” habría sido tan severa que tendría que ser rechazada durante varios años,

El señor Raniere tampoco podía admitir la paternidad con ella. Nunca le dio en la ducha la atención que hizo con otros como Miss Bouchey, Miss Natalie, Marianna Fernández, Pamela Cafritz u otros.

La señorita Keeffe ni siquiera había estado bajo la consideración de llevar al hijo del señor Raniere.

Pero fue la señorita Keeffe quien quedó embarazada.

El señor Raniere exigía que la señorita Keeffe mintiera sobre su maternidad.

Él la ayudó a esconder su embarazo; Siendo delgada que apenas se mostró durante meses.

Con el tiempo, otros miembros del círculo interno llegaron a saber que Gaelen era el hijo de la señorita Keeffe.

Unos cuantos aprendieron que el señor Raniere era el padre.

La señorita Keeffe les dijo.

Nancy Salzman sabía, al igual que Karen Unterreiner y Miss Jeske, por supuesto.

Pero todas estas mujeres podían ser confiadas para guardar el secreto.

La mayoría del resto de la comunidad de Raniere fueron llevados a creer que el niño fue adoptado.

Y oh cómo el niño fue considerado extraordinariamente afortunado. Un engañado tendría el privilegio de ser criado de acuerdo con las teorías revolucionarias del Sr. Raniere.

***

Ahora, Sr. Salinas, esto conduce a preguntas a la luz de su declaración sobre honrar a las madres.

Si el señor Raniere es el padre de Gaelen, entonces consideremos qué tipo de hombre es él que niega a su propio hijo, y le dice a la comunidad que él lleva una mentira sobre la paternidad de su hijo?

¿Qué tipo de hombre anima o requiere que la madre de su hijo reclame a su propio hijo no es suyo sino adoptado?

Considere el impacto psicológico en el niño – con las personas a su alrededor – y él mismo creyendo que su madre biológica murió dando a luz a él y que fue adoptado más tarde por Keeffe – cuando toda la realidad es que su verdadera madre no está muerta, Él, y su verdadero padre vive cerca.

Es bien sabido que los niños cuyas madres mueren al nacer suelen sentirse culpables.

En este caso, la culpa se basaba en una mentira!

Yo estuve ahí. Lo presencié. Vi al niño muchas veces. Hablé con su padre y su madre muchas veces. Escuché esta mentira contada muchas veces. Al principio creí la mentira.

Más tarde supe que la historia de la adopción era una fabricación total – y que el Sr. Raniere y la Srta. Keeffe son los padres del niño. La señorita Keeffe, en su honor, le dijo al chico la verdad sobre su paternidad.

Ella no dejó que el niño creciera con la mentira.

En febrero de 2014, la Srta. Keeffe huyó del grupo.

Ella contó con la ayuda del investigador de la Policía del Estado de Nueva York, Rodger Kirsopp, a quien entrevisté, y que confirmó que ayudó a la señorita Keeffe a escapar del señor Raniere con su hijo – y que él ayudó a arreglar para que ella y su hijo vivieran en casas seguras. Mujeres maltratadas por un tiempo. (Esto, por cierto, es el mismo Rodger Kirsopp que más tarde se convertiría en un firme aliado de NXIVM / ESP y sus abogados mientras trataban de enjuiciar a Miss Foley, Miss Bouchey y otros por “infracción criminal por computadora”, pero más sobre cómo Kirsopp Vino a ser “transformado” en otro día).

El Sr. Raniere le dijo a varias mujeres que sería padre de un niño con ellos. No tenían a su hijo.

Cuando realmente engendró a un niño, mintió e hizo mentir a la madre.

El señor Raniere nunca permitió que el niño lo llamara “papá”.

El señor Raniere es un hombre que negó su hijo.

La madre del hijo del Sr. Raniere tuvo que huir de él y sólo pudo hacerlo con la ayuda de la policía.

Ella tuvo que escapar por el bienestar de su hijo, dijo, y todavía está escondida del Sr. Raniere, el padre de su hijo.

Muéstreme otro ejemplo de un hombre que miente a su propio hijo (y al mundo) que su hijo nació cuando murió su madre. ¿Qué buen hombre querría que su hijo creyera esta clase de mentira?

Sr. Salinas, el partidario de la maternidad, a medida que continúe apoyando al Sr. Raniere, pregúntese cómo sería su vida si su padre así lo hubiera tratado.

Te había dicho que, cuando naciste, tu madre murió y te dio a luz, y que él no era tu padre. Y que tu verdadera madre no era tu madre, pero ella te adoptó y nadie sabe quién es tu padre.

Sr. Salinas, tiene gemelos ahora.

Pregunte a su esposa, pregúntese: ¿Le mentiría a sus hijos de la misma manera que el señor Raniere le hizo a su hijo?

Tal vez le gustaría decir que esto es una sorpresa para usted: tal vez usted no sabía que el señor Raniere es el padre de Gaelen.

Pregunte al Sr. Raniere.

Si lo niega, y quiere saber la verdad, póngase en contacto conmigo. Proporcionaré pruebas irrefutables.

O si tiene miedo de mí, pídale a Robert Crockett, un abogado de Los Ángeles, que tiene papeles de custodia dispuestos a servir en la señorita Keeffe, donde el señor Raniere afirma que es el padre del niño.

Pero, por supuesto, Sr. Salinas usted probablemente ya sabe que el señor Raniere es el padre de Gaelen … y usted conoce la historia que el señor Raniere le dijo acerca del niño adoptado era una mentira total.

Le mintieron, pero usted lo apoya.

En mi opinión, eso te convierte en un mentiroso – y un cobarde

Así que le llamo en imprenta al Sr. Salinas como “un cobarde mentiroso”.

Pero entonces no soy una Vanguardia, sino, según su Santidad, un “supresor”.

Pero para mi mente “supresora”, no hay muchas cosas más bajas que un hombre que miente sobre su hijo y niega su propia carne y sangre.

Menos aún es la hipocrita Salinas quien sabe esto y bocas platitudes acerca de una madre que es “lo más sagrado de la vida”.

En algún lugar en la clandestinidad con su madre es un niño de 10 años llamado Gaelen.

No ve ni habla con su padre porque él y su madre huyeron de él y lo temieron.

Él no va a la escuela por miedo a que los abogados de NXIVM o detectives privados se enteren de su paradero – y lo arrebatan.

Él no juega con otros niños ni participa en actividades grupales por temor a que alguien lo reconozca – e informe dónde está al Sr. Raniere.

Digamos una oración o hagamos un suave deseo de que la madre y el niño, donde quiera que estén, encontrarán paz y estarán libres del terror y castigo que se encuentra en lo profundo del corazón amargo de Keith Raniere.

Como dijo el Dalai Lama al señor Raniere, en su presencia – porque usted estaba allí: “Si usted ha hecho mal, usted debe aceptar, debe admitir, cambiar, hacer corrección.”

Sr. Salinas, está ayudando a financiar y capacitar al Sr. Raniere.

Él está en una búsqueda para localizar el paradero de Gaelen y la señorita Keeffe que huyeron en la noche para escapar de la vida de terror y locura que había creado para ellos.

Ya los ha encontrado dos veces, pero han podido escapar de ambas ocasiones antes de que pudiera arrebatarlos y llevarlos de vuelta a una jurisdicción donde el sistema legal le ha sido de gran ayuda. Incluso ahora, sospecho que los abogados del señor Raniere se reúnen regularmente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que ordenarán que la señorita Keeffe entregue a Gaelen al señor Raniere ya su tripulación de niñeras para terminar el experimento de crianza infantil que comenzó poco después nacido

Busca el regreso de la señorita Keeffe, no por amor, sino para castigarla. Y él busca el regreso de Gaelen, no porque quiera ser un verdadero padre para el niño que nunca reconoció como su propia carne y sangre, sino para terminar el gran experimento “Rainbow Gardens”. Y los quiere a los dos de vuelta para que puedan ser debidamente castigados por sus transgresiones – y limpiado de la “supresión” que los llevó por mal camino.

Sabes que todo esto es cierto, Sr. Salinas, y sin embargo no haces nada.

Gutless, sin espinas, sin valor, y gutless … Un gran cobarde.

These are the babies of the coward Emiliano Salinas. He has lied to the people to say his wife Ludwika gave birth to these children. She did not. They were birthed by a surrogate mother and it is not even known if the sperm of the father is that of Mr. Salinas. Will he treat these two children as he allows the daughters of Mexican fathers to be treated with branding them on their pubic region in disgrace in America?

Estos son los bebés del cobarde Emiliano Salinas. Él ha mentido a la gente para decir que su esposa Ludwika dio a luz a estos niños. Ella no lo hizo. Fueron engendrados por una madre sustituta y ni siquiera se sabe si el esperma del padre es el del señor Salinas. ¿Tratará a estos dos niños, ya que permite que las hijas de padres mexicanos sean tratadas con marcas en su región púbica en desgracia en América?

Whether Keith Raniere plans to educate the twins of Emiliano Salinas and Ludwika Paleta remains to be seen. As the guru of Mr. Salinas he will make the call. Whether Barbie will be branded is also a decision which will be postponed until a future date.

Esta es la esposa promiscua de Emiliano Salinas el perro cobarde de la marca femenina. Su esposa tiene relaciones sexuales con otros hombres, mientras que el Sr. Emiliano Salinas tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres tienen marca con el hierro caliente al igual que lo hacen con el ganado. Los duaghters de los hombres mexicanos prominentes incluyendo el periodista mexicano famoso Alejandro Junco cuya hija ha sido parte de la marca de las mujeres en la ciudad de Albany en Nueva York En los Estados Unidos. Como la mujer escarlata Ludwika juega en los juegos de la maternidad de su marido homosexual Emiliano Salinas apoya la creatividad de castigar a las mujeres como esclavas.

Esta es la esposa promiscua de Emiliano Salinas, el perro cobarde de la marca femenina. Su esposa tiene relaciones sexuales con otros hombres mientras que el Sr. Emiliano Salinas tiene relaciones sexuales con hombres, y tiene mujeres marcadas con el hierro caliente, al igual que lo hacen con el ganado. Las hijas de destacados mexicanos, entre ellos el famoso periodista mexicano Alejandro Junco, cuya hija ha formado parte de la marca de las mujeres, en la ciudad de Albany en Nueva York en Estados Unidos. Como la mujer escarlata, Ludwika juega en los juegos de la maternidad. Su esposo homosexual Emiliano Salinas apoya la crueldad de castigar a las mujeres como esclavas.

Alex Betancourt did not know he was Mussolini prior to Mr. Raniere telling him, sources say.

Este es el amante homosexual de Emiliano Salinas,Alejnadro Betancourt.

Algunos dicen que el hombre de la derecha era un hombre bestial. Pero su hijo es sin duda una bestia y un monstruo. Aquí está posa muy bien con su esposa y padre. El homosexual Emiliano Salinas -que apoya al hombre que marca el hierro caliente de las mujeres- y su esposa Ludwika Paleta y el padre del cobarde Carlos Salinas, ex presidente de México que ha abandonado el país. ¿Cuándo el hijo malo parará su imfamy?

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas "dieron la bienvenida" a los gemelos al mundo. ¿Serán cruelmente tratados como el Sr. Salinas permite que las mujeres sean tratadas?

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas “dieron la bienvenida” a los gemelos al mundo. ¿Serán cruelmente tratados como el Sr. Salinas permite que las mujeres sean tratadas?

El rostro de un cobarde espinoso, Emiliano Salinas

El rostro de un cobarde espinoso, Emiliano Salinas. El hombre cobarde que permite que las mujeres sean marcadas en su hueso púbico. Su mal no conoce límites. No es el hombre que pretende ser para los mexicanos. Si los padres de las mujeres que castiga sabían que buscarían reparación por su barbárie.