Did Vanguard Leave Town? Not seen in two weeks; and other stray bits of news (VÉASE ABAJO PARA LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL)
By Julia Brown,
Your NXIVM correspondent:
Vanguard has not been seen hoofing along the roads of Knox Woods.
After sources reported seeing Vanguard walking for two days in a row (Thursday and Friday, end of September), none of our correspondents and sources in Clifton Park have seen His Greatness out walking since Monday 10/1/2017 at about 2 PM.
Chelsea Brown Fernandez [Fluffy’s wife) was seen on a bike riding past Flintlock.
There has been absolutely no activity at Apropos.
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Fun with figures
Add up the total damages requested in NXIVM’s lawsuit against Metroland – and it’s the magical number of $65-million, which is approximately the sum Keith Raniere lost of the Bronfman sisters’ money in purported commodity trading losses.
http://www.culthelp.info/documents/NXIVM/NXIVM-v-Metroland.pdf
Metroland folded about two years ago.
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When Farouk is on the board, you know it’s inactive
Alex and Emiliano’s Venture Capital fund Prorsus Capital had zero transactions listed in last year. Farouk Rojas, the ever penniless Executive Success coach, is listed as Chief Technology officer. LOL.
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=11849741
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What is going on at Lauren Salzman’s house all the time? Numerous cars parked there at all hours; people coming and going; etc.. It could be she is EMing or maybe the DOS branding operation has been moved there.
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ESPIANs are fucking morons. You may make your profile private, but if you use hashtags like #vweek2017, those photos are not private any longer
There is a young couple named Michael and Gaby Baker that are Espians. They hail from Mexico. Here is Gaby’s instagram – https://www.instagram.com/gabyyrys/
Notice the pictures with Esther Carlson and Jim Del Negro.
Michael Baker, with the very common American name, does attend volleyball with Keith but seems to have dropped out of everything else. His profile is private but he goes by some form of ‘Curious Earthling.’
He was curious enough to date Nicki Clyne for a while – possibly behind the Vanguard’s back. She became a DOS slave and married Allison Mack – even though she is not known to be gay. Viva Executive Success!
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Frank Report linked up
This is a website for a counselor in Colorado. She herself was in a cult. But on the page for web resources, Frank Report is linked up one of several sites critical of a cult. In Frank Report it is NXIVM.
http://www.cultrecover.com/webresources Look on the right tagged as new!!
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Harvard plus Executive Success = Zero
Evan Horowitz has been involved with Executive Success Programs since 2011′
Check out www.evanhorowitz.me
He has an MBA from Harvard and a BS in Electrical Engineering from Stanford (not slouchy schools), yet he appears to be a full-time life coach now. And since that never pays enough to pay even for the continuing courses, he is a licensed massage therapist.
This is executive success: Harvard MBA, an electrical engineer; could be making $200,000 or more per year. Instead he is working for peanuts for ESP and going to people’s homes with a table to pick up $60 when he can get it.
Executive Success, I love you.
His partner is Geoffrey Goldberg who is a director, choreographer and writer.
The two are involved in a company called Movers + Shakers.
Allison Mack, millionaire actress turned bankrupt ESP teacher; Nicki Clyne, successful TV actress turned minimum wage gopher; Geoffrey Goldberg and Evan Zimmerman, Harvard MBA and Stanford electrical engineer turned minimum wage worker for ESP and part time masseur.
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This is what years with Raniere produces:
Allison Mack looking underweight.
Allison Mack had a successful acting career that made her a multimillionaire; one that many struggling actors would love to have. Now she is broke. She really has no idea what she’s doing. This is what her “mentor” has provided her.
Allison Mack tries to keep slender on a 500 calorie diet.
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LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL
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¿Vanguard salió de la ciudad? No se ve en dos semanas; y otros fragmentos callejeros de noticias
Por Julia Brown,
Su corresponsal de NXIVM:
Después de que las fuentes reportaron haber visto a Vanguard caminando durante dos días consecutivos (jueves y viernes, a finales de septiembre), ninguno de nuestros corresponsales y fuentes en Clifton Park vieron su grandeza caminando desde el lunes 10/1/2017 a las 2 pm.
Chelsea Brown Fernandez [la esposa de Fluffy] fue visto en una bicicleta a caballo pasado chispa.
No ha habido absolutamente ninguna actividad a propósito.
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Diversión con figuras
Sumar los daños totales solicitados en el pleito de NXIVM contra Metroland-y es el número mágico de $65 millones, que es aproximadamente la suma Keith Raniere perdido del dinero de las hermanas de Bronfman en pérdidas de comercio pretendidas de la materia.
Click to access NXIVM-v-Metroland.pdf
Metroland doblado hace unos dos años
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Cuando Farouk está en el tablero, usted sabe que es inactivo
El fondo de capital de riesgo de Alex y Emiliano, Prorsus capital, tenía cero transacciones listadas el año pasado. Farouk rojas, el entrenador ejecutivo de éxito siempre sin dinero, está catalogado como director de tecnología. Lol.
https://www.Bloomberg.com/Research/stocks/Private/Snapshot.asp?privcapId=11849741
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¿Qué pasa en la casa de Lauren Salzman todo el tiempo? Numerosos coches estacionados allí a todas horas; gente yendo y viniendo; etc.. Podría ser ella es EMing o tal vez la operación de marca de dos se ha movido allí.
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ESPIANs son unos malditos idiotas. Usted puede hacer su perfil privado, pero si usted utiliza hashtags como #vweek2017, esas fotos no son privadas por más tiempo
Hay una joven pareja llamada Michael y Gaby Baker que son Espians. Son oriundos de México. Aquí está la Instagram de Gaby-https://www.Instagram.com/gabyyrys/
Fíjate en las fotos con Esther Carlson y Jim del Negro.
Michael Baker, con el nombre muy común americano, asiste al voleibol con Keith pero parece haber salido de todo lo demás. Su perfil es privado pero va por alguna forma de “terrícola curioso”.
Él era bastante curioso hasta la fecha Nicki Clyne por un tiempo-posiblemente detrás de la vanguardia de la espalda. Ella se convirtió en un esclavo dos y se casó con Allison Mack-a pesar de que no se sabe que es gay. ¡ Viva el éxito Ejecutivo!
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Frank Informe vinculado hasta
Este es un sitio web para un consejero en Colorado. Ella misma estaba en una secta. Pero en la página de recursos Web, Frank informe está vinculado a uno de los varios sitios críticos de una secta. En el informe Franco es NXIVM.
¡ http://www.cultrecover.com/webresources mirada en el derecho etiquetado como nuevo!!!
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Harvard PLUS Executive Success = Zero
Evan Horowitz ha estado implicado con los programas ejecutivos del éxito desde 2011 ‘
Echa un vistazo a http://www.evanhorowitz.me
Él tiene un MBA de Harvard y un BS en ingeniería eléctrica de Stanford (no slouchy escuelas), sin embargo, parece ser un entrenador de vida a tiempo completo ahora. Y ya que nunca paga lo suficiente para pagar incluso por los cursos continuos, él es un terapeuta de masajes con licencia.
Este es el éxito ejecutivo: Harvard MBA, un ingeniero eléctrico; podría estar haciendo $200.000 o más por año. En su lugar él está trabajando para los cacahuetes para ESP e ir a las casas de la gente con una mesa para recoger $60 cuando él puede conseguirlo.
Éxito Ejecutivo, te quiero.
Su socio es Geoffrey Goldberg, que es director, coreógrafo y escritor.
Los dos están involucrados en una empresa llamada Movers + Shaker.
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Esto es lo que los años con Raniere produce:
Allison Mack tuvo una carrera de actuación exitosa que le hizo un multimillonario; uno que a muchos actores que luchan les encantaría tener. Ahora está quebrada. Ella realmente no tiene idea de lo que está haciendo. Esto es lo que su “mentor” le ha proporcionado.
Allison Mack looking underweight. Allison Mack trata de mantener delgada en una dieta de 500 calorías.