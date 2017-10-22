World Wide Media Reporting on Raniere – Bronfman and human branding [October 18- 23]
World Wide Media has been reporting on Raniere – Bronfman and human branding. Please click on link to see the media reports from that region.
US Media
Becker’s Hospital Review: Physician associated with secretive group accused of branding women resigns from New York hospital
WAMC: Women Say They Were Branded, Traumatized
Rebel Circus: Women Who Participated In Experiment Held Down And Branded, Subjected To Rape
WNYT Channel 13: Boston man provides insights into cults
Complex.com: Women Claim They Were Branded by Doctors For Initiation Into Secret Society
Albany Times Union: State scrutinizing research of doctor associated with NXIVM
Niagara – Gazette: Claims of group branding women prompt state probe
Time: Women Say They Were Burned and Branded by Doctors During Initiations Into a Secret Sorority
WLWT 5: Women involved in ‘study’ recount having electrodes strapped to scalp, branding
Westfield Republican: Women say they were branded, traumatized by group’s doctors
ABC News 10: Secret group ‘NXIVM’ causing concern
———-
New York Times: Nxivm, a Secret Group That Branded Women, Is Under Review
Miami Herald: Women say they were branded, traumatized by group’s doctors
Laredo Morning Times: Women say they were branded, traumatized by group’s doctors
Pittsburgh Post Gazette: New York state to review women’s complaints about branding in secretive group
WCBV: Women involved in ‘study’ recount having electrodes strapped to scalp, branding
NY Daily News: Women complain of being branded in group’s initiation ritual
News & Observer: Women complain of being branded in group’s initiation ritual
McClatchy DC: Women complain of being branded in group’s initiation ritual
Albany Times Union: A.M. Roundup: State to review its response to Nxivm accusations
GetReligion.Org: In 2,500 words on abusive psycho-spiritual group, New York Times buries crucial four-letter word
Business Insider: A ‘self help’ club for women allegedly requires naked photos for admission, brands members with a hot iron, and urges them to follow a near-starvation diet
Albany Times Union: From RPI to NXIVM: Keith Raniere timeline
Albany Times Union: Women scarred by ‘study,’ branding
CBS News Inside Edition: Women Claim They Were Branded by Secret Society’s Bizarre Initiation Ritual
New York Times: Nxivm, a Secret Group That Branded Women, Is Under Review
Blind Gossip: The Female Tom Cruise
Jew World Order: Inside a Secretive Group Where Women Are Branded
USA Science News: A New York ‘self help’ club for women allegedly requires naked photos for admission, brands members with a hot iron, and urges them to follow a near-starvation diet
My Times Now: ‘Master, please brand me’: Inside the secretive self-help organization Nxivm
Allure: This “Self-Help” Group Branded Women, Former Member Says
NewZeb: Catherine Oxenberg: Daughter Was Slave In Secret Cult
WNYT (Channel 13) Albany: Shocking allegations about Capital Region group some call ‘cult’
KABC Radio: She Thought It Would Be a Tattoo. It Was a Branding
Heavy: Keith Raniere: 5 Fast Facts You Need to Know
Forward: How Bronfman Sisters Bankrolled Secretive ‘Self-Help’ Group With $150M – And Sparked Family Feud
Business Insider: A New York ‘self help’ club for women allegedly requires naked photos for admission, brands members with a hot iron, and urges them to follow a near-starvation diet
Jezebel: New York Times Report: Secretive Group Called Nxivm Burns Women With Brands
MSN News: Inside a Secretive Group Where Women Are Branded
The Cut via Yahoo News: The Terrifying ‘Self-Help’ Group That Allegedly Brands Women
Real Clear Life: Inside Nxivm, the Cult That Branded and Blackmailed Women
Daily Gazette: Inside a secretive group where women are branded
Radar Online: Catherine Oxenberg’s Daughter Gravely Ill After Being Slave In Secret Cult
Forward (American Jewish Publication): Bronfman Sisters Named As Members Of Shadowy Group That Branded Women
Gothamist: Report: Albany-Based Self-Help Group’s Secret Society Branded Female Members
New York Upstate: Report: Secret group in Capital Region accused of branding women
Newser: She Thought It Would Be a Tattoo. It Was a Branding
Times Union Blog: A.M. Roundup: State has declined to act against secretive group
International Media
(Mexico has it’s own section):
South China Morning Post: Women branded with initials of ‘cult leader’ and traumatised by ‘self-help’ group’s doctors
———————–
Lenta (Russia): Пришли к успеху
La Luce Di Maria (Italy): La strana setta di Nxivm che marchia le donne col fuoco
Leggo (Italy): “Noi donne marchiate a fuoco”, attrice denuncia il gruppo di auto-aiuto: “È una setta”
Kronen Zeitung (Austria): Tochter war in Sexkult, der Frauen brandmarkt
Esauriente.it (Italy): Nxvim: una sorta di setta segreta negli Stati Uniti dove le donne vengono marchiate a fuoco
Velvet Mag (Italy): Nxvim, una setta segreta degli Stati Uniti dove le donne vengono marchiate a fuoco
La Regione (Switzerland): Negli Usa una setta marchia a fuoco le donne
Investire Oggi (Italy): Nxivm: la presunta setta segreta americana che marchia le donne a fuoco
Il Post (Italy): Negli Stati Uniti c’è un gruppo segreto in cui le donne vengono marchiate a fuoco
Nigeria Today: Inside The New York Cult That Brands Followers And Asks For Nudes As “Collateral”
The Hamilton Spectator: ‘Master, please brand me’: Inside the secretive self-help organization Nxivm
News.Com.Au: NXIVM, the secret group accused of branding women
Daily Mail: The secret self-help group that BRANDS women’s bodies as part of a disturbing ritual intended to be ’empowering’ and ‘a force for good’
National Post (Canada): Inside the Vancouver chapter of a secretive group where women are branded by their ‘masters’
Toronto Star: ‘Master, please brand me’: Inside the secretive self-help organization Nxivm
Fakt 24. pl (Poland): Zrobili z aktorki niewolnicę. Przypalili jej ciało
Mexican Media
Milenio: Lagrimas en el ‘jet set’
————
E-Consulta: Los escándalos de la familia Salinas de Gortari
Infobae: Nxivm, el culto secreto que yerra a las mujeres como al ganado
Fernanda: NXIVM, organización secreta que promueve Emiliano Salinas en México
Huffington Post: Hijo de Salinas de Gortari rechaza imputaciones a Executive Success Programs (ESP)
Huffington Post: El silencio de Ludwika Paleta ante los señalamientos hacia Emiliano Salinas
Imparcial: Emiliano Salinas rechaza vinculos con secta que explota sexualmente a mujeres en EU
Intolerencia: Vinculan a hijo de Salinas con secta que maltrata mujeres en EU
SDP Noticias: Código Alfa: NXIVM, In Lak´Ech y las practicas del poder del hombre
El Sol de Nayarit: Vinculan a hijo de Salinas de Gortari con Secta que maltrata a mujeres
WAPA: Esposo de Ludwika Paleta es vinculado con secta que maltrata mujeres y las marca como si fueran ganado
Aristegui Noticias: Nexos del hijo de Salinas con organización en EU que maltrata mujeres; él responde
Mundo Ejectivo: EMILIANO SALINAS SE DESLINDA DE SECTA ESTADOUNIDENSE
El Siglo de Torreon: Emiliano Salinas responde a supuesto vínculo con secta
Boyaca: El esposo de Ludwika Paleta es relacionado con una secta que marcaba mujeres como ‘ganado’
Megalopolis: Se defiende Emiliano Salinas de acusaciones del NYT
El Semanario: Emiliano Salinas se desmarca de artículo de NYT que acusa a NXIVM de mutilar mujeres
Caras: Emiliano Salinas niega vínculos con secta que maltrata mujeres
Rotativo De Queretaro: Emiliano Salinas se defiende tras ser ligado a secta
Pulso de San Luis: Hijo de Salinas anuncia medidas legales contra NYT por acusar a NXIVM de mutilar mujeres
Huffington Post: Hijo de Salinas de Gortari rechaza vínculos con la ‘secta’ NXIVM
Estados Unitos: Narran víctimas horror en secta
Yancuic: Salinas Occelli, Le Barón, Gilberto Lozano
EJE Central: Hijo de Salinas difunde replica de grupo accusado de abusos contra mujeres
AM: Rechaza hijo de Carlos Salinas maltrato a mujeres tras vínculo con secta
SDP Noticias: NYT vincula, sin fundamento, mi organización con maltrato a mujeres en EU: Emiliano Salinas
Vanguardia: Emiliano Salinas anuncia “medidas legales” contra artículo de NYT
Animal Politic: Emiliano Salinas rechaza vínculos con secta que explota sexualmente a mujeres en EU
Quien: Emiliano Salinas responde a las acusaciones que lo vinculan con “secta”
Economiahoy: Hijo de Salinas de Gortari actuará legalmente por nota del NYT que lo vincula a secta
Univision: El esposo de Ludwika Paleta niega vínculos con una secta que explota a mujeres
El Mercurio: Sin fundamentos acusaciones del NYT en su contra: Emiliano Salinas
Milenio: Hijo de Salinas niega relacion con secta que explota mujeres
Informador: The New York Times liga a hijo de Salinas con secta sexual
La Silla Rota: Se deslinda NXIVM de supuesta secta
XEU.com: Responde hijo de Salinas de Gortari sobre presunta secta que maltrata a mujeres
E-Consulta: Emiliano Salinas rechaza vínculos con NXIVM, secta acusada de maltratar mujeres
El Financiero: Hijo de Salinas, vinculado a secta que abusa de mujeres
Hola Ciudad: Organización vinculada al esposo de Ludwika se defiende tras acusaciones de NYT
Mi Morelia: Reporte del NYT son mentiras, dice Emiliano Salinas sobre empresa que abusa de mujeres
Sin Embargo: Emiliano Salinas anuncia “medidas legales” contra artículo de NYT que acusa a NXIVM de mutilar mujeres
Debate: Hijo de Salinas rechaza vínculo con maltrato de mujeres
La Prensa Grafica: Hijo de expresidente mexicano vinculado a secta sexual
El Universal: Hijo de Salinas Difunde postura de Nxivm, organizacion accusada de marcar mujeres
El Occidental: NXIVM se deslinda de grupo acusado
Net Noticias: NYT LIGA A HIJO DE CARLOS SALINAS CON SECTA QUE MALTRATA MUJERES
Puebla Online: Hijo de Carlos Salinas, apoyado por filántropos que abusan mujeres: NYT
Diario Ultimatum: HIJO DE CARLOS SALINAS OPERA ORGANIZACIÓN BASADA EN SECTA QUE MALTRATA MUJERES EN EU
ADN Sureste: Hijo de Salinas dirige filial de secta que abusa de mujeres: NYT
Hola Ciudad: Esposo de Ludwika Paleta es relacionado con secta que ‘marca’ a mujeres como ganado
MiMorelia: Hijo de Salinas de Gortari, vinculado a secta que presuntamente maltrata a mujeres
Mundo Hispanico: Aseguran que esposo de Ludwika Paleta encabeza grupo de ‘autoayuda’ que maltrata a mujeres
Univision: Mujeres denuncian un grupo secreto en EEUU en el que fueron marcadas con fuego como ganado
Peru 21: Esposo de Ludwika Paleta es vinculado con secta que maltrata a mujeres
El Diario de Chihuahua: NYT liga a hijo de Carlos Salinas con secta que maltrata mujeres
Uno Masuno: Hijo de Salinas de Gortari vinculado con secta que maltrata mujeres
Provincia: Vinculan al hijo de Carlos Salinas con secta que maltrata a mujeres
Debate: NYT liga a Salinas Occelli con secta que maltrata mujeres
Huffington post: “Mi papá ha sabido apreciar tu programa” dijo Emiliano Salinas al fundador de la secta Nxvim
La Verdad: Hijo de Salinas de Gortari miembro de secta que abusó de mujeres
Soy Carmin: Vinculan a esposo de Ludwika con secta maltrata mujeres
Diario Cambio: Vinculan al esposo de Ludwika Paleta con trata de blancas
Huffington Post: El silencio de Ludwika Paleta ante los señalamientos hacia Emiliano Salinas
El Universal: Vinculan a organizacion de Emiliano Salinas con grupo que “marca” a mujeres en EU
Economiahoy: Revelan maltrato a mujeres en secta estadounidense a la que pertenece hijo de Salinas de Gortari
Publimetro: Vinculan a esposo de Ludwika Paleta con presunta secta que maltrata mujeres
Vanguardia: Hijo de Salinas de Gortari es miembro de una secta que marca a mujeres con hierros calientes
Tabascohoy: Hijo de ex presidente Salinas, miembro de secta que abusó de mujeres
SDP Noticias: Hijo de Salinas de Gortari dirige grupo basado en secta que maltrata a mujeres: NYT
El Diario: Vinculan al esposo de Ludwika Paleta con secta que marca mujeres como ganado
La Silla Rota: El grupo femiista que exige ritos con sucursal en Mexico
PSN enlinea: Hijo de Salinas inspirado en secta que maltrata a mujeres: New York Times
Megalopolis: Hijo de Salinas es miembro de una secta que marca a mujeres con hierro caliente
EJE Central: Hijo de Salinas dirige filial de secta que abusa de mujeres: NYT
Huffington Post: Así funciona la ‘secta’ a la que pertenece Emiliano Salinas, hijo del expresidente
Grupo Formula: Hijo de Carlos Salinas opera organización basada en secta que maltrata mujeres en EU: diario. Con Óscar M Beteta
Proceso: El NYT revela maltrato a mujeres en secta que inspiró al hijo de Carlos Salinas
La Raza: Vinculan al esposo de Ludwika Paleta con secta que marca mujeres como ganado
Sin Embargo: Secta llamada “NXIVM” marca a mujeres con hierros calientes: NYT; en México, hijo de Salinas es miembro
Taringa: NXIVM: La Secta Enquistada En La Cupula Politica Mexicana
Hilo Directo: NYT revela abusos a mujeres en secta que inspiró al hijo de Salinas
Regeneracion: Hijo de Salinas de Gortari es miembro de secta que abusó de mujeres
E-Consulta: Publican que hijo de Salinas dirige grupo basado en secta que maltrata mujeres