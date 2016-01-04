Spanish English ¿Tdid Raniere/Salinas usar falso correo electrónico con nombre de periodista para atraer a las mujeres a prisión mexicana?

La chocante afirmación de que la vanguardia compasiva, Keith Raniere y su VicePresidente a cargo de ‘Ética’ la suplantación de Gandhi, hijo de un Presidente deMéxico, Emiliano Salinas, intentaban atraer a cuatro NXIVM femenino‘enemigos’ a México para ser encarcelado es necesario una investigacióncompleta.

Si se trataba de, es un acto criminal.

Cuatro mujeres fueron invitadas a venir a México. Que mucho sabemos. Y quellegaron correos electrónicos supuestamente de alguien llamado Yurira Sierrainvitándolos a una lucha contra conferencia de culto.

Todas las cuatro mujeres eran conocidas por haber criticado públicamenteRaniere.

Kristin Keeffe, enlace legal de Raniere y la madre de su hijo y otros, alega queRaniere y Salinas, actuando bajo su maestro, órdenes de Raniere, dispuesto asobornar a un juez mexicano a acusaciones de orden de las mujeres. Una vez que llegaron a México sería arrestados y colocados en una horrible cárcelmexicana.

Keeffe ha dicho que Raniere le dijo que esperaba que violar a las mujeres y que,su ex novia, Toni Natalie, en particular, crack bajo la presión de encarcelamientoy violación.

(Irónicamente Natalie ha acusado Raniere de violarla repetidamente cuandoestaban juntos.)

La denuncia de todo argumento mexicano suena fantástica, excepto por elhecho de que las mujeres realmente recibieron correos electrónicos con elnombre de la cuenta de un periodista mexicano invitándolo a México a unaconferencia de antisectas.

Cuando un reportero en el Albany Times Union mostró una copia del correo electrónico, él intentó ponerse en contacto con el periodista y no recibió unarespuesta.

Ahora el tiempo para la investigación está aquí y está en marcha.

Primer lugar: el periodista mexicano nombrado en la cuenta de correo electrónico realmente envió la invitación a estas mujeres (si fue así que sobornó)o Raniere/Salinas hizo una cuenta de correo electrónico falsos, como alegaKeeffe.

Esto es lo que una fuente que pidió guardar el anonimato, pero estáfamiliarizado con los hechos, me dijo:

“Cualquiera puede hacer una cuenta de Hotmail con cualquier nombre. YuririaSierra parece ser un reportero de televisión (entrevista con ex presidentemexicano Salinas [padre de Emiliano] en YouTube). También en el político-México. Ver http://politico.mx/team-view/yuriria-sierra. Tiene sentido utilizar elnombre de un prominente periodista al hacer una cuenta de correo electrónicofalso para atraer a gente a México. Así que trate de contactar con ella, ellaprobablemente dirán la cuenta era falsa y diciendo la verdad. “

Source says Yuriria not involved in plot to lure 4 Raniere enemies to Mexico to be imprisoned.

¿Yuriria Sierra realmente invitar a cuatro mujeres en México?