¿Rompieron su relación Alex Betancourt y Emiliano Salinas?

¿Significa que terminaron?

Según Caleb Torres García para la revista Quien México, Emiliano Salinas ha dejado de seguir a Alejandro Betancourt en Instagram.

“La cuenta oficial de Emiliamo en Instagram, @salinasemiliano, con casi 23,000 seguidores … ya no sigue a Alejandro Betancourt (@alexbetancourtl), que tampoco es seguidor de [Salinas ‘]”, escribe Torres García.

Salinas y Betancourt eran amigos, amantes y socios de negocios durante años.

La horrible tensión en ambos, a causa del escándalo nacional mexicano causado por su seguimiento del despreciable Keith Alan Raniere, pudo haberles causado la separación.

Betancourt le dijo a ex miembros de Nxivm [Del Programa de Éxito Ejecutivo] que lamenta profundamente su papel en tratar de extorsionar a las mujeres del grupo Dominante sobre Sumiso (DOS) y otras personas para que permanecieran en silencio en 2017.

Betancourt firmó las cartas de abogado, compuestas por Clare Bronfman y Keith Raniere, y las envió a las mujeres DOS que estaban a punto de hablar en contra de la abusiva hermandad de esclavas sexuales DOS, de que si no permanecían en silencio serían arrestadas.

Frank Report publicó sus cartas y se confirmó en el reciente caso judicial contra Raniere que este era el caso. Betancourt era un extorsionador, en sociedad con Raniere y Bronfman.

Las cartas poder, firmadas por Diego Ruiz Durán, abogado, indicaron que Betancourt era su cliente y que estaba considerando presentar cargos penales contra las mujeres y varios otros por extorsión.

Betancourt, en su declaración falsa de extorsión, nombró a un grupo de desertores y adversarios de Nxivm, incluidos Toni Zarattini, Bárbara Bouchey, Susan Dones, Joe O’Hara, Mark Vicente, Sarah Edmondson, Catherine Oxenberg y Frank Parlato, como enemigos de Nxivm y Falsamente alegó que este grupo estaba tratando de extorsionarlo y Nxivm exigiendo 4 millones de dólares “si no lo verán”.

Fue una completa mentira y ahora que Nxivm [Executive Success Programs] están hechos añicos, la reputación de Betancourt está arruinada y se enfrenta a un posible arresto, ha expresado un profundo pesar por su papel en este engañoso plan de extorsión inversa.

Sin embargo, Betancourt, un rico hijo de papi, no se ha ofrecido a reembolsar a ninguna de las personas que ha perjudicado.

_____________________________________________________________________

Viva Executive Success -Alejandro Betancourt, Nancy Salzman and Emiliano Salinas toast the wonder that is Keith Raniere and his creation - Nxivm.

¡Alex Betancourt, Nancy Salzman y Emiliano Salinas brindan por Éxito Ejecutivo!

Zarattini tuvo que contratar abogados. [Era el más vulnerable ya que vivía en México]. Bouchey fue advertida por la Aduana de los Estados Unidos de que no debía viajar a México o podría ser arrestada.

MK10ART's painting of Toni Zaratrini, one of the true heroes of the take down of Nxivm.

La pintura de MK10ART de Toni Zaratrini, uno de los verdaderos héroes que ayudó a desmantelar Nxivm.

Ninguno de los llamados enemigos de Nxivm debería sentirse seguro de viajar a México.

Desde la convicción de Raniere, Salinas se ha quedado en gran parte en la clandestinidad. Siguiendo una historia en Frank Report que citó fuentes que dijeron que planeaba salir de México y huir a Cuba si las autoridades estadounidenses lo acusaban, Salinas se fue de México. Posó para una fotografía de redes sociales en Londres con su esposa, la actriz Ludwika Paleta, y la actriz Grettell Valdez a fines de junio.

Betancourt y Salinas operaron Nxivm México durante más de 15 años, obedeciendo a su señor y maestro Raniere durante todos esos años, hasta que Raniere fue arrestado en su escondite mexicano en Puerto Vallarta en marzo de 2018.

En noviembre de 2017, Frank Report reveló por primera vez que Raniere huyó a Monterrey, México y publicó fotos de él caminando con su esclava sexual Jimena Garza.

_____________________________________________________________

Raniere in a gated community in San Pedro Garza Garcia with his branded slave Jimena Garza.

Keith Alan Raniere huyó a Monterrey en noviembre de 2017 y se le ve caminando con su esclava sexual Jimena Garza. Está casada con Omar “Cuckie” Boone, uno de los líderes actuales de Nxivm.

El FBI vino a Monterrey para entrevistarlo, pero él huyó a Puerto Vallarta.

Frank Report publicó la foto de uno de sus seguidores más cercanos, su esclava sexual Nicki Clyne, en Puerto Vallarta, nuevamente revelando su ubicación.

Nicki Clyne reveals her location on Instagram. I naturally concluded that if she was in Puerto Vallarta, so was Keith Alan Raniere. The Feds found him there shortly afterward. So we have Nicki to thank for the arrest of Raniere. Thanks kid.

Nicki Clyne publicó esta foto en Instagram que sugería que estaba en Puerto Vallarta. Frank Report la publicó y anunció dónde estaba ella, Raniere probablemente estaría ahí.

Esta vez no escapó. La policía federal mexicana lo arrestó y lo deportó a los Estados Unidos, donde fue detenido inmediatamente y acusado de tráfico sexual y otros delitos.

El 19 de junio de 2019, fue condenado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Permanece bajo custodia federal en espera de sentencia. Se enfrenta a un mínimo de 15 años y lo más probable es una sentencia mucho más larga.

Durante la investigación y el procesamiento, hubo muchos que pensaron que Salinas y Betancourt serían arrestados. Hasta ahora han evitado el arresto. La investigación por parte de las autoridades estadounidenses está en curso.

¿Fueron los dos hombres víctimas?

Para ilustrar cuán completo fue el control que Raniere tenía sobre Betancourt y Salinas, es bien sabido que Raniere le dijo a Betancourt que él era Benito Mussolini en su vida pasada y que tenía mucho que expiar en su vida actual, debido a los crímenes que cometió como Mussolini .

Betancourt le preguntó qué debía hacer.

Raniere le dijo que la expiación por su vida pasada solo era posible si Betancourt obedecía a Raniere por el resto de su vida actual.

En cuanto a Salinas, Raniere explicó que la única forma en que se elevaría a una plataforma espiritual más alta era seguir su verdadera naturaleza.

En ese momento, Salinas, siguiendo los pasos de su maestro, estaba teniendo relaciones sexuales con muchas de las mujeres de Nxivm que lo encontraban más disponible y menos celoso que Raniere [sin mencionar que un mejor amante].





Mussolini [pbetancourt] with his lover Carla Petacci.

Mussolini [Alias Betancourt] con su amante Carla Petacci [¿Alias Emiliano Salinas?].

Si Salinas no fuera rico y no tuviera un padre poderoso [su padre es Carlos Salinas, el ex presidente de México], Raniere simplemente lo habría desterrado por tener relaciones sexuales con mujeres en su harén.





Pero Raniere se dio cuenta de que Salinas era valioso para su organización. Para entonces, México ya era la mayor fuente de dinero y reclutamiento en Nxivm.

___________________________________________

Keith Raniere may be behind the machinations that led to gay lovers Alex Betancourt and Emiliano Salinas getting together, then breaking up, then having twins with different women.

Alex ‘El Duce’ Betancourt y Emiliano ‘Puto’ Salinas creyeron cada palabra que este hombre les dijo. ¿Por qué? Porque él era su vanguardia.

Raniere le informó a Salinas que no era realmente heterosexual como Salinas había pensado, sino que en realidad era gay.

Raniere además le dijo a Salinas que su verdadera alma gemela era Betancourt, que es gay.

Emiliano Salinas & Alex Betancourt

Emiliano Salinas y Alex Betancourt pasaron de socios comerciales a amantes, por consejo de Keith Alan Raniere, su ‘Vanguardia’. Raniere también estaba detrás de ciertas maquinaciones que llevaron a los amantes Betancourt y Salinas a separarse, y luego a tener gemelos con diferentes mujeres. Sus hijos debían ser inscritos en su Rainbow Cultural Garden, pero su Raniere fue arrestado.

Salinas, aunque no se sintió atraído por Betancourt, sabía que Raniere era el hombre más inteligente y la persona más ética del mundo.

Luego, Salinas obedeció a su Vanguardia y comenzó una relación a largo plazo con Betancourt, quien ya era su socio comercial en el negocio de Executive Success [Nxivm].

En 2013, Salinas volvió a sus viejas inclinaciones heterosexuales y se casó con la actriz Ludwika Paleta. Salinas rompió su relación con Betancourt durante varios años.

Betancourt estaba completamente abatido. Comenzó a tener una aventura con Justin Elliot y también se dice que Betancourt se fue a tierras extranjeras donde los hombres de su edad podían disfrutar libremente de los niños.

Pero cuando Paleta comenzó a tener relaciones con otros hombres, Salinas, lastimado profundamente pero dispuesto a ser un cornudo, regresó a regañadientes a los brazos de Betancourt.

Continuó teniendo una relación de cornudo con Paleta y con la cama Betancourt durante bastante tiempo.Salinas solía decirles a las mujeres y hombres que quería acostarse que su esposa duerme con otros hombres y que duerme con hombres y mujeres.

Salinas debido a su carácter abierto y lascivo se ganó el apodo de ‘Puto’.

Betancourt se ganó el apodo de ‘El Duce’, que también fue el apodo de Mussolini.Y para el 2016, las cosas volvieron a la normalidad hasta que el escándalo de la marca de mujeres del grupo DOS surgió cuando Frank Report lo reveló en junio de 2017.

Luego vino el arresto y condena de Raniere. Al principio, Salinas y Betancourt se distanciaron públicamente de Raniere.

Ahora Salinas se está distanciando de Betancourt y viceversa.

Su historia de amor puede haber terminado en la realidad. O puede que solo lo estén haciendo para la óptica, ya que eran tan conocidos como socios en Nxivm.

Puede parecer acertado estar distantes entre sí.

¡Viva Executive Success!