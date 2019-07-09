Parte 2: Mensajes de texto entre Keith y Cami: “Trata a Robbie como a un violador”, “Pierde el peso que prometiste” y “Deja de vomitar, me duele”.
Por Frank Parlato
Traducción: Julieta González
A todos los miembros actuales de Nxivm:
Esta es la segunda entrega de una serie de mensajes de texto entre Keith y Cami (y de correos electrónicos).
Aquí entramos en discusiones sobre la pérdida de peso forzada, amenazas de ser expulsada de su hogar y Cami siendo instruida qué debe hacer para compensar el horrible crimen de haber tenido un encuentro sexual con Robbie.
Este es su ‘Vanguardia’, el ser humano más ético, espiritual y sabio del planeta. Entonces, ¿cómo es que se muestra como un pendejo y un imbécil?.
Todos estos textos son de 2014.
24 de agosto
[Desde el resort YMCA de Silver Bay, a orillas del lago George, en Adirondacks, durante la Semana de Vanguardia, celebración de 10 días por el cumpleaños de Keith Alan Raniere. Cientos de personas asisten, pagando más de 2,000 dólares cada una para estar ahí. Cami tiene 24 años. Keith tiene 54.]
Cami: ¿Dónde estás y dónde estarás?
Keith: En mi cabina … ¿estás libre?
Cami: Ahora no, pero puedo estarlo pronto. ¿Cuál cabaña?
Keith: Déjame saber …
Cami: Está bien te haré saber. ¿Alguna actualización?
¿Hasta cuándo estarás libre?
Keith: 4. [a.m.]. Pequeño riesgo alrededor de las 2 [a.m.] de tu hermana [Mariana se enteró de su reunión. Keith también se acuesta con Mariana].
Cami: Está bien.
Keith: ¿Cuándo crees que podemos encontrarnos mi amor? Estoy esperando…
Cami: no pude conectarme para registrarme.
Keith: Te amo tanto, tanto. ¿Cuándo puedes escabullirte? ¿cómo estamos? ¿qué tal el módulo de anoche? Quería morder tu emoticón. ¿Cuándo podremos encontrarnos para poder saborearte?
Cami: ¿Cómo va tu horario?
Keith: He tenido algunas ofertas para mi cumpleaños [26 de agosto] … No hay vírgenes que conozca … Pero lo he estado guardado intencionalmente para ti … Te deseo … ¿Quizá después de las 6? … Evité el embrollo de la cena … Tenía la esperanza de que pudiéramos encontrarnos … ¡¡¡Pero quedaste atrapada !!! ¡¡¡Mierda!!! … Estaba contemplando que durmieras en la cabaña … Pero deberías tener mucho cuidado … Sin luces, etc. Estuve tratando de localizarte por un buen tiempo … [emoji carita triste].
Cami: Mi mielecita. He fallado con la tecnología. Me quedé atrapada sin ella, por lo que no pude comunicarme. Quería huir contigo. Me entristeció que te fueras con Monkey [apodo para su hermana Mariana]. Espero poder verte.
Keith: Quiero muchísimo que encuentres la manera de ir a nuestra cabaña y que estés ahí para mí esta noche sin que te descubran yendo o quedándote ahí. Esto requerirá ingenio.
Cami: Solo quería registrarme. Estaba luchando con algunas cosas. Escuché de Monkey [Mariana] que vendrás a desayunar con la familia. ¿Por qué estoy escuchando esto de ella y no de ti?
Keith: No voy a ir a desayunar … Quieren que coma con ellos … Me acabo de enterar de esto después de hablar con ‘Simply’ … Quería hablar contigo sobre la situación …
Cami: Está bien, déjame ver. Aunque no puedo prometer nada.
Keith: Es una cosa tan dolorosa y agridulce … La verdad de nuestra vida que podría haberse hecho realidad, pero ahora es para siempre un secreto y una nulidad … Te quiero mucho … Estoy muy orgulloso de haber sido tu esposo por 8.75 años [8.75 años como su esposo lo trae de vuelta a noviembre de 2005, cuando Cami tenía 15 años] … y compartió un hogar durante [4 años en la calle de Victory Way, su condominio alquilado secreto donde vivían Cami y Keith iba a visitar]. Sin embargo, también estoy tan desconsolado. ¿Cuándo estarás en casa?
Cami: Estoy en casa ahora.
[Pienso que está desconsolado por el hecho de que Cami evidentemente tuvo un romance con Robbie, el hijo de uno de los maestros de Nxivm de Raniere. Aunque Raniere está durmiendo con la hermana de Cami y muchas otras mujeres, a Cami, como a las otras mujeres en su harén, no se les permitía estar con ningún otro hombre].
14 de septiembre
Keith: No te duele lo suficiente ni me deseas lo suficiente … En lo que respecta al postulado, necesitas sentirte mejor, con más fuerza y estar más deseoso de mí en todos los aspectos en comparación con cualquier cosa con R. [Robbie]
Cami: está bien, pensé que lo había hecho.
Keith: No parece de esa manera. Por ejemplo, no me deseas sexualmente. Eso era especialmente necesario durante las últimas 24 horas.
Cami: ¿Qué tiene eso qué ver con R?
Keith: El sexo. No solo es compartido por nosotros como un objeto de pensamiento. Hay evaluación subconsciente, comparación y postulados … Es muy destructivo. Yo / nosotros realmente necesitábamos que me desearas sexualmente ayer y antes.
Cami: No sé qué hacer, entonces. Lo ofrecí. [tener sexo con Keith].
Keith: Estabas casi dormida. Aparentemente lo ofreciste más como un favor en lugar de necesitarlo tanto que no podrías vivir sin él … Necesitas ser más agresiva, por mucho, de lo que fuiste con R.
Cami: Está bien
Keith: Aprovecha al máximo lo que quieras con él y tu deseo interno tiene que ser más conmigo.
7 de octubre, 4:54
Keith: ¿Por qué sigues protegiendo lo que hiciste con R? ¿Por qué no te enfrentas a esto en ti misma para que las cosas puedan mejorar?
Cami: No tengo las respuestas que estás buscando … lo siento.
Keith: Por favor, encuéntralas ahora … Hazte esas preguntas … Visualiza lo que hiciste, cómo tomaste esas decisiones [para tener sexo con Robbie] y ve cómo se evapora el futuro. También imagínate a ti misma siendo el tipo de persona que no quieres ser … Debería molestarte y disgustarte profundamente … Odio ser tan burdo, pero construirá tu conciencia para ver a nuestro pequeño niño [el bebé que le prometieron] diciendo: ‘Por favor, mamá, no’, mientras abres las piernas, e imaginas que el niño se marchita mientras lo haces y entiendes qué es lo que hiciste… [tener sexo con Robbie].
Cami: ¡Épale!
Keith: Parece que no reconoces la crueldad de la burda destrucción … Debería ser profundamente perturbador y repugnante. Lo estás haciendo en realidad.
***
11:40 p.m.
[Keith explicó que Cami perdió su oportunidad de ser la sucesora de Keith porque tuvo relaciones sexuales con Robbie].
Keith: ¿Qué no consideraste?
Cami: Los efectos. No tenía ni idea que lo de un sucesor existiera.
Keith: No creo que eso sea completamente cierto … También sabías lo de la pureza, [no tener relaciones sexuales con ningún otro hombre en toda su vida; ella era virgen cuando Keith tuvo sexo por primera vez con ella cuando tenía 15 años] era un valor fuerte … Te lo dije muchas veces … Pero incluso si no existiera para nadie más que nosotros, haciendo lo que hiciste, con alguien como R …
Incluso con alguien mucho mejor … Debería repugnarte … A nivel general, ¿qué dice acerca de la confiabilidad de tu amor? ¿Tu palabra? A un nivel menor, ¿qué dicen tus acciones en los últimos días de nuestras vacaciones sobre tus criterios? ¿Cómo puedes sentir que estas cosas están bien? Incluso si no estoy cerca, tendrías que odiarlos … La única forma en que puedo explicar esto es el desafío. Orgullo. Si tu orgullo no se acaba con esto, lo poseerás por el resto de tu vida. Tu falta de respuesta inmediata es peor aún …
Cami: Me toma un tiempo procesar lo que dices, especialmente algo tan pesado. Siento que estoy siendo atacada.
8 de octubre
[Keith, al denigrar a Robbie, le dijo que incluso Farouk habría sido mejor hombre que Robbie para tener relaciones sexuales. Esto no era un cumplido para Faruk. Era una forma de denigrar a Robbie.]
Cami: No entiendo esto.
Keith: ¿Qué no entiendes?
Cami: ¿Por qué [es] Farouk … mejor que Robbie?
Keith: ¿Por qué no? ¿Por qué R es especial? ¿Por qué escribiste su nombre completo?
Cami: Oh, estaba pensando en voz alta. ¿No debí?
Keith: No. Curioso. No uso su nombre por varias razones.
14 de octubre – 3:35 a.m.
Keith: ¿Tienes deseo físico?
Cami: ¿Emocional puede ser suficiente?
Keith: Si quieres que venga esta noche. Lo haré bajo estas condiciones: No habrá conversación. Me encontrarás en la puerta con el atuendo que creas más sexy. Me incitarás. Haremos el amor por mi satisfacción y placer. Harás todo lo que puedas para proporcionar eso. Terminaré y me iré. ¿Estás de acuerdo sí o no?
Cami: ¿Hay alguna razón por la que elegiste 4:00 a.m. para esto?
Keith: Olvídalo entonces.
Cami: No, no, no.
Keith: ¿Entonces?
Cami: ¿Por qué no hablar?
Keith: buenas noches.
Cami: ¡No entiendo lo que está pasando!
Keith: Demasiado orgullo. Te enviaré un mensaje de texto mañana.
19 de octubre – 12:32 a.m.
[Keith le dijo a Cami y a otras mujeres que él estaba espiritual y físicamente herido por que estaban demasiado pesadas. En el caso de Cami, a él también le dolía que tuviera bulimia o que vomitara la comida que comía. A veces parece referirse a la bulimia como a ella misma vomitando su comida.]
Keith: ¿Cómo perderías el peso como prometiste?
Cami: Cómo se supone que debo.
Keith:?
Cami: Calorías y ejercicio.
Keith: No entiendes cuánto duele esto. Las calorías y el ejercicio no han funcionado.
Cami: ¿No han funcionado? Siempre funcionan.
Keith: ¿Cuándo fue la última vez que pesaste 45 kilos? También se suponía que debías perder peso en mi cumpleaños … No funcionan porque no haces esto de manera consistente. Entonces, estoy realmente derruido por B [bulimia] esta noche.
Cami: Estoy bajo amenaza ahora. El miedo es una herramienta.
Keith: Estás menospreciando el hecho. No te importa
Cami: ¿perdón qué?
Keith: Eso es grosero.
Cami: Lo siento
Keith: ¿Cómo lo compensarás? Tal vez deberías ayunar hasta alcanzar el peso.
Cami: ¿Me estás pidiendo que ayune?
Keith: ¿Por qué siempre te sales de la causa? ¿Cuánto pesas?
Cami: No quiero ayunar. No creo que esa sea la mejor manera de perder peso. Tú eres el que lo mencionó, así que te pregunto si eso es lo que quieres.
Keith: Eso no va. Está fuera de causa el tomar una sugerencia y tratar de evitar decidir por ti misma planteándolo como una pregunta. Merezco más consideración que eso.
Cami: No lo quiero para mí.
***
12:47 a.m.
Keith: … ¿Cuánto pesas ahora?
Cami: No lo sé.
Keith: Eso es muy malo considerando… Pésate ahora.
Cami: 59 kilos.
Keith: Entonces, ¿cuánto tiempo tomará perder esos 14 kilos?
Cami: Dos meses.
Keith: Debería ser mucho más rápido, necesita ser mucho más rápido.
Eso está fuera de causa también, pero esto es sobre ti, sobre mi y sobre nosotros. No puedes llegar a mi parte a menos que hagas tu parte. Luego, una vez que hayas terminado con mi parte, puedes comenzar por la parte de nosotros. Necesitas hacer lo de el peso en un mes. Necesitas pesar menos de 54 kilos para el próximo domingo. Idealmente mucho menos. Menos de 52 sería lo mejor.
Cami: Está bien
Keith: Si pesaras 52 y bajaras dos kilos por semana, puedes hacer el mes. Parece que necesitas pesar 52 kilos. ¿Entiendes que no puedes ayudarme sin corregirte?
Cami: sí
Keith: ¿Entiendes la importancia en la vida de tener una conciencia?
Cami: sí
Keith: ¿Entiendes que la conciencia es tener la capacidad de sentir mucho dolor por las malas decisiones?
Cami: sí
Keith: ¿Entiendes que para tenerla hay que considerar a otros en tus decisiones?
Cami: sí
Keith: Como en esta noche, ¿no consideraste cuánto me lastimaría tu B [bulimia]?
Cami: No.
Keith: Eso no es conciencia.
¿Quieres no tener conciencia?
Cami:?
Keith: No tenías conciencia esta noche cuando tomaste la decisión de B.
***
1:22 a.m.
Cami: Hay tantas inconsistencias en lo que acabas de decir. No sé qué hacer.
Keith: ¿Señala una?
Cami: Te lo dije antes.
Pedí y pedí ayuda con la bulimia y tus respuestas siempre han sido pierde peso primero y luego te ayudaré. Casi como si lo hubieras prometido. Ciertamente no, pero tuviste un problema con eso.
Keith: Aunque no es muy relevante, era que perdieras peso y yo te ayudaría. Concéntrate en el peso.
Cami: Entonces, ahora dices que tuviste un problema con la bulimia cuando esa no era tu prioridad.
Keith: No hay nada inconsistente sobre lo que dijiste. El problema está evolucionando más allá de tu cuerpo. Acabo de recibir tu mensaje y estás siendo orgullosa nuevamente en lugar de que yo hiciera esto y deberías mostrarme que eso no es una contradicción ahora. No lo es. Debería ser fácil. También muéstrame cómo debiste saber que tu B. [bulimia] me hacía daño. Cómo tu B me duele.
Cami: No estoy de acuerdo Me estás exigiendo que diga que no lo hago.
Keith: ¿Estás en desacuerdo con qué?
Cami: Tus relatos de los hechos. Este es un tema muy sensible para mí. Puede que hayas pensado que eras un aliado, pero en realidad me sentí muy sola e incomprendida de lo que te hablé. Estoy de acuerdo en que el problema siempre ha sido dominar mi cuerpo, pero el énfasis que estás poniendo ahora en mi bulimia parece ser inconsistente con lo que experimenté en el pasado. Durante años te pedí ayuda. Así que ahora, para que exijas que lo supere y esperar que lo haga con facilidad es difícil. No tengo un aliado.
Keith: Sería mejor para ti asumir que soy coherente y descubrir por qué estás orgullosa o protegiéndote. Soy conocido por mi consistencia, incluso por mis enemigos en el caso legal. Es improbable que de repente sea inconsistente. Estoy a punto de cortar la comunicación [con Cami]. Necesito ver y que me pruebes lo que haces. Siempre he sido tu aliado y un gran aliado. Tu último texto es simplemente falso.
***
9:14 p.m
[Keith continúa criticándola por tener sobrepeso, según sus estándares, a pesar de que tiene bulimia].
Cami: No es cierto. Haré dieta y ejercicio.
Keith: Es cierto hasta este punto. Debes preocuparte de verdad para alcanzar 52 [kg.] El próximo domingo. ¿Cómo has hecho hoy? Lamento mencionar esto, pero es muy importante de varias maneras, incluso como una penitencia en la que se demuestra que te preocupas al no darte gustos. Para nosotros, para mí, para ti, por favor, no b [bulimia] esta noche. Después de la noche anterior, no pensé que tendría que preguntar.
Cami: Oh, no he hecho eso. Pensé que esto era exactamente sobre el peso. Por favor, no me preguntes eso.
Keith: ¿Cuánto pesas ahora?
Cami: No lo sé. Me pesaré por la mañana.
Keith: ¿Cómo supiste anoche que 58 [kg.]?
Cami: Al pisar la balanza.
Keith: ¿Por qué no ahora? Ten en cuenta mi dolor sobre la B. ¿Paró durante varios días por un misógino [Robbie?] que te engañó.
Cami: Mi bulimia no es sobre ti. Si esta es tu idea de ayudarme a superarla, para forzarme a salir de ella, es probablemente el peor enfoque. Por favor no
23 de octubre
Cami: No creo que seamos naturalmente una pareja perfecta, pero te amo más que a nada.
Keith: ¿Qué cosas no son naturalmente perfectas para ti?
Cami: No compartimos el mismo sentido del humor, forma de tocar. Compartimos valores fundamentales y amor, pero hay cosas que se sienten forzadas.
Keith: No estoy necesariamente de acuerdo, pero hay un punto importante. Hace muchos años podría haber discutido lo mismo. Tú no eres el encaje perfecto, natural. No tienes mucha educación formal. No eres un atleta de clase mundial. No eres un músico, bla, bla, bla. Te hice mi estándar de trabajo y de atribución. Si hubiera algo que no fuera perfecto para mí, cambiaría mi definición de perfecto, en serio.
Cami: entiendo.
Keith: Te hice mi estándar de belleza. Lo que pensé que era hermoso antes, en algunos casos, ni siquiera lo amerita. Ahora se compara contigo. Por definición, nada puede ser tan bello o bueno. Nunca podría haber un R [Robbie] para mí sin importar sus aptitudes. [Estaba teniendo relaciones sexuales con numerosas mujeres en ese momento].
Cami: Kristanna se acercó y eso fue natural. ¿No?
Keith: Todo se compara contigo como el estándar de la perfección. Kristanna no se acercó. Simplemente empecé a disfrutar que ella quería aprender y aplicar cambios. Si hubiera continuado y si hubiera cambiado a mi gusto, se habría vuelto mucho más baja, mexicana de cabello oscuro. Oh, sí, ella habría tenido que convertirse en ti.
Cami: Jajaja.
Keith: No. Ella encaja naturalmente conmigo, pero todo eso es importante en comparación contigo. Ella no entiende por qué hablo de ti así. Solía encontrar atractivas a algunas mujeres de cabello claro. Cambié tanto mis normas que era difícil aguantarlo. Incluso el cabello castaño ya no me gusta. Hace diez años, ese no era el caso.
24 de octubre
Cami: Amor, realmente odio tener que pedirte permiso para hacer algo fuera de mi horario. No quiero que seamos así.
8 de noviembre
Cami: ¿Quién va a desafiarte? Ya que estás en el rango más alto y eres tan venerado por la comunidad, ¿quién te desafía?
Keith: Esa pregunta puede provenir del orgullo o no, también de un socialismo subyacente o no. Tendría que ver a la persona y cómo lo preguntan. Por supuesto, para mí, todas las personas me desafían, al igual que todas las cosas. Ese es un resumen de nuestros 8.5 años juntos. Difícil para mi soportar. No sé qué acciones se pueden hacer para revertir el veredicto y cambiar el registro. No sé cómo recuperar esa parte de mi que murió hoy.
Cami: Por favor, deja las opiniones. Sólo lo mencioné brevemente. Siento que vas a un lugar donde no debería estar porque no es cierto.
Keith: ¿Qué no es verdad?
Cami: En lo que te estás convirtiendo. Por favor olvídalo por ahora. te quiero.
Keith: Tal vez solo estás subestimando el significado de una asociación rápida. El pensamiento sobre mí nunca debería surgir en una pregunta sobre abuso y R definitivamente debería. ¿Cómo estoy incorrecto?
23 de noviembre,
11:33 a.m.
[Keith quiere que Cami trate a Robbie como si la hubiera violado, aunque no lo hizo y fue una atracción mutua y sexo consensual. Keith quiere que Cami se lo haga evidente a Robbie].
Cami: Fue aterrador que lo estuvieras ordenando.
Keith:? Es aterrador lo que hiciste de nuevo. No puedo creer que acabes de escribir eso.
Cami: Me siento a tu merced.
Keith: Lo arreglas, te vas o ya terminamos. Eso es horrible. He estado a tu merced y abusaste del poder. Quiero saber que entiendes tu abuso.
Cami: Sí.
Keith:? Entonces los arreglas, te vas o terminamos. ¿Cuál prefieres?
Cami: Lo arreglaré.
Keith: ¿Cómo?
Cami: Lo trataré (a Robbie) como a un violador.
Keith: Eso es lo que debiste haber hecho. Ya le dijiste al violador que no puedes ser tomada en serio. ¿Qué más cuidado vas a hacer para recuperar lo que perdiste?
Cami: No lo sé.
Keith: Necesitas ir con él, decirle que intentaste ser amable pero que no puedes soportarlo y que debería mantenerse alejado sin que él piense que estás enamorada. Él necesita saber que te repugna, como si fuera un violador.
Cami: Lo intentaré.
Keith: No es lo suficientemente bueno. Sal ahora. [Del condominio en 120 Victory Way.]
Cami: No. Lo haré.
Keith: Esto es más serio de lo que piensas. ¿Cómo puedes permitir estas cosas? Di algo. ¿Cuándo sucedió la cosa de sentarse?
Cami: Quiero sentirme libre. Siento que toda mi persona depende de ti. Es muy aterrador y sofocante. No puedo recordar
***
12:03 p.m.
Keith: llamame ahora? Esta es la última oportunidad. Saca tus cosas esta noche. [Él está amenazando con echarla a la calle].
Cami: Desearía que no me convirtieras en un monstruo.
Keith: Me estás tratando de esa manera. ¿Algo más que decir? Voy a empezar a sacar algunas cosas. ¿Otra cosa? Te bloquearé [su teléfono] en un minuto y luego no podré revertirlo. Tu orgullo ganó. Supongo que todavía no puedo creer que realmente no te preocupes cuando soy el afectado. Quiero que te mudes mañana en la mañana. Luego hay algunas cosas que deben hacerse.
24 de noviembre
Cami: Me siento como tu títere.
Keith: reevaluaré todas estas interacciones. Él lo hará. En cuanto a ti, eso no me ayuda. Si te sientes como mi títere, no sé qué decir. Deberías conocerme mejor. No voy a trabajar de esa manera. Lo que te estoy pidiendo que hagas es legítimo. Cómo me estás tratando también es importante. Por favor respeta mi moralidad.
Cami: Me estás pidiendo que haga algo con lo que no me siento cómodo a ciegas.
Keith: ¿Cómo puedo desvelarte? Para arreglar otras cosas tendrás que hacerlas absolutamente a ciegas. Esto es simple y legítimo. Honestamente, si ni siquiera me he ganado este nivel de confianza, sin esperanza no somos nada. Deberías querer probarte a ti misma. En este punto nunca debería tener que discutir una petición. Cuanto más difícil sea la petición, mejor. Querías ser mi esclava. Esto es lo opuesto. Pero me he ganado la confianza.
Manténganse sintonizados para la tercera parte