Ose, Meyers, Unterreiner urged to make deal: NXIVM perjury, computer trespass? Hint: Domains owned by Unterreiner
Clues are everywhere. Today’s clue is E-mallard.
Make the most of it.
Like many clues, this one suggests there was a conspiracy to commit fraud – jurisdictional fraud – in the criminal computer trespass case NXIVM and Clare Bronfman pursued against Barbara Bouchey, Toni Natalie and Joseph O’Hara.
In the coming days I expect to show this quite evidently.
First a clue.
Why?
I want to try to help some gullible people escape taking the fall for Keith Raniere, if I can.
I want to give Karen Unterreiner, who I know, along with Ben Meyers and Steve Ose, a chance to inform the authorities what you were instructed to do by Raniere.
In this way you may avoid taking the fall for your Vanguard.
NXIVM was not likely truthful about where the alleged computer trespass occurred. And it allegedly took some doing to fake it for the authorities.
Bear with me, readers.
For now – take a look at the list of domain names.
Soon enough, I will tie this all together.
Meantime, the three people named above, should know exactly what I am talking about….
Karen, Steve and Ben – if you need help and guidance to go to the authorities, you may contact me at 716-990-5740 or email me at frankparlato@gmail.com and I will help you reach the interested authorities.
You call will be kept confidential. You will not likely be prosecuted if you voluntarily admit what you were ordered to do, before I reveal it….
A simple visit to http://domainbigdata.com/name/e-mallard%20web%20corporation shows the domains owned by E-mallard corporation.
List of domain names registred by E-mallard Web Corporation
Domain Name
Create Date
Registrar
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2015-01-28
cloud group limited (r212-lrms)
2015-02-04
publicdomainregistry.com
2001-05-02
publicdomainregistry.com
2013-05-29
publicdomainregistry.com
2007-10-28
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2012-09-17
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2009-04-20
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2008-06-11
publicdomainregistry.com
ethicalhumanitarianfoundation.com
2007-10-10
publicdomainregistry.com
2007-10-10
publicdomainregistry.com
2012-03-17
publicdomainregistry.com
2004-09-24
publicdomainregistry.com
2001-01-03
publicdomainregistry.com
2007-10-01
publicdomainregistry.com
2010-12-30
publicdomainregistry.com
2003-03-03
publicdomainregistry.com
2010-06-24
publicdomainregistry.com
2007-10-02
publicdomainregistry.com
2011-12-21
publicdomainregistry.com
keithraniere-patentswitchingfc10.com
2008-07-02
publicdomainregistry.com
2003-11-19
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2010-12-30
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2010-06-24
publicdomainregistry.com
2001-10-02
publicdomainregistry.com
2009-06-29
publicdomainregistry.com
2008-06-05
(registration services) publicdomainregistry.com
2004-06-16
(registration services) publicdomainregistry.com
2003-09-18
(registration services) publicdomainregistry.com
2007-10-02
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2012-01-09
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2014-10-07
(registration services) publicdomainregistry.com
2014-01-19
publicdomainregistry.com
2007-10-02
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2007-10-02
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2007-10-02
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2007-10-02
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2015-02-04
publicdomainregistry.com
2015-02-04
publicdomainregistry.com
2015-02-04
publicdomainregistry.com
executivetrainingcompanies.com
2010-12-30
publicdomainregistry.com
2007-10-10
godaddy.com, llc (r171-lrms)
2008-06-05
publicdomainregistry.com
2010-06-24
publicdomainregistry.com
2008-11-05
publicdomainregistry.com
2008-11-05
publicdomainregistry.com
2007-10-02
publicdomainregistry.com
2007-10-02
(registration services) publicdomainregistry.com
2007-10-02
(registration services) publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2003-03-03
publicdomainregistry.com
2008-12-30
publicdomainregistry.com
keithraniere-patentswitchingdc25.com
2008-06-23
publicdomainregistry.com
keithraniere-patentswitchingd.com
2008-06-23
publicdomainregistry.com
keith-raniere-patentsleepa.com
2008-06-08
publicdomainregistry.com
2001-05-05
publicdomainregistry.com
2007-10-02
(registration services) publicdomainregistry.com
2003-03-10
publicdomainregistry.com
2003-03-03
publicdomainregistry.com
2007-10-10
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2008-05-25
(registration services) publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2007-11-06
publicdomainregistry.com
2007-10-02
publicdomainregistry.com
2009-04-20
publicdomainregistry.com
2015-02-04
publicdomainregistry.com