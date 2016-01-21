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The Cult of Keith Raniere

Ose, Meyers, Unterreiner urged to make deal: NXIVM perjury, computer trespass? Hint: Domains owned by Unterreiner

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Frank Parlato
Karen Unterreiner

Clues are everywhere. Today’s clue is E-mallard.

Make the most of it.

Like many clues, this one suggests there was a conspiracy to commit fraud  – jurisdictional fraud – in the criminal computer trespass case NXIVM and Clare Bronfman pursued against Barbara Bouchey, Toni Natalie and Joseph O’Hara.

In the coming days I expect to show this quite evidently.

First a clue.

Why?

I want to try to help some gullible people escape taking the fall for Keith Raniere, if I can.

I want to give Karen Unterreiner, who I know, along with Ben Meyers and Steve Ose, a chance to inform the authorities what you were instructed to do by Raniere.

In this way you may avoid taking the fall for your Vanguard.

NXIVM was not likely truthful about  where the alleged computer trespass occurred. And it allegedly took some doing to fake it for the authorities.

Bear with me, readers.

For now – take a look at the list of domain names.

Soon enough, I will tie this all together.

Meantime, the three people named above, should know exactly what I am talking about….

Karen, Steve and Ben – if you need help and guidance to go to the authorities, you may contact me at 716-990-5740 or email me at frankparlato@gmail.com and I will help you reach the interested authorities.

You call will be kept confidential. You will not likely be prosecuted if you voluntarily admit what you were ordered to do, before I reveal it….

A simple visit to http://domainbigdata.com/name/e-mallard%20web%20corporation shows the domains owned by E-mallard corporation.

 

List of domain names registred by E-mallard Web Corporation

Domain Name

Create Date

Registrar

etholutionsinc.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

ethicist.info

2015-01-28

cloud group limited (r212-lrms)

ultimaeducation.com

2015-02-04

publicdomainregistry.com

keithraniere.com

2001-05-02

publicdomainregistry.com

nxivmsuccessstories.com

2013-05-29

publicdomainregistry.com

acapella-innovations.com

2007-10-28

publicdomainregistry.com

acappellainnovationsinc.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

axiologyinc.net

2012-09-17

publicdomainregistry.com

centerforethicaljustice.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

dalailamaalbany.net

2009-04-20

publicdomainregistry.com

emallardweb.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

ethicalhumanitarian.net

2008-06-11

publicdomainregistry.com

ethicalhumanitarianfoundation.com

2007-10-10

publicdomainregistry.com

ethicalsciencefoundation.com

2007-10-10

publicdomainregistry.com

ethicalsciencefoundation.net

2012-03-17

publicdomainregistry.com

etholutions.net

2004-09-24

publicdomainregistry.com

espian.net

2001-01-03

publicdomainregistry.com

generalservicepayments.com

2007-10-01

publicdomainregistry.com

executivesuccessstories.com

2010-12-30

publicdomainregistry.com

keitharaniere.com

2003-03-03

publicdomainregistry.com

keitharaniere.net

2010-06-24

publicdomainregistry.com

keith-raniere.com

2007-10-02

publicdomainregistry.com

keithraniereconversations.net

2011-12-21

publicdomainregistry.com

keithraniere-patentswitchingfc10.com

2008-07-02

publicdomainregistry.com

nxian.net

2003-11-19

publicdomainregistry.com

rainbowculturalgarden.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

psychologistsevaluations.com

2010-12-30

publicdomainregistry.com

sureholdingscompany.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

watchdogrewards.net

2010-06-24

publicdomainregistry.com

worldwidenetwork.net

2001-10-02

publicdomainregistry.com

worldethicalconsortium.com

2009-06-29

publicdomainregistry.com

world-ethical-foundations.biz

2008-06-05

(registration services) publicdomainregistry.com

raniere.us

2004-06-16

(registration services) publicdomainregistry.com

consumersbuyline.us

2003-09-18

(registration services) publicdomainregistry.com

nancy-salzman.info

2007-10-02

godaddy.com, llc (r171-lrms)

wwnetwrk.info

2012-01-09

godaddy.com, llc (r171-lrms)

theclearfoundation.biz

2014-10-07

(registration services) publicdomainregistry.com

keithranierequotes.net

2014-01-19

publicdomainregistry.com

official-esp.info

2007-10-02

godaddy.com, llc (r171-lrms)

officialesp.info

2007-10-02

godaddy.com, llc (r171-lrms)

successprogramsunlimited.info

2007-10-02

godaddy.com, llc (r171-lrms)

successprograms.info

2007-10-02

godaddy.com, llc (r171-lrms)

ultimaethicist.com

2015-02-04

publicdomainregistry.com

ultimascience.com

2015-02-04

publicdomainregistry.com

worldethicist.com

2015-02-04

publicdomainregistry.com

executivetrainingcompanies.com

2010-12-30

publicdomainregistry.com

reporterreporter.info

2007-10-10

godaddy.com, llc (r171-lrms)

worldethicalfoundations.net

2008-06-05

publicdomainregistry.com

watchdogrewards.com

2010-06-24

publicdomainregistry.com

theethicist.net

2008-11-05

publicdomainregistry.com

theethicist.com

2008-11-05

publicdomainregistry.com

rationalenquiry.com

2007-10-02

publicdomainregistry.com

rainbow-garden.biz

2007-10-02

(registration services) publicdomainregistry.com

rainbowgarden.biz

2007-10-02

(registration services) publicdomainregistry.com

principledproductsinc.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

nancylsalzman.com

2003-03-03

publicdomainregistry.com

mlmanalysis.com

2008-12-30

publicdomainregistry.com

keithraniere-patentswitchingdc25.com

2008-06-23

publicdomainregistry.com

keithraniere-patentswitchingd.com

2008-06-23

publicdomainregistry.com

keith-raniere-patentsleepa.com

2008-06-08

publicdomainregistry.com

keithraniere.net

2001-05-05

publicdomainregistry.com

keith-raniere.biz

2007-10-02

(registration services) publicdomainregistry.com

keithalanraniere.net

2003-03-10

publicdomainregistry.com

keithalanraniere.com

2003-03-03

publicdomainregistry.com

houseofequus.com

2007-10-10

publicdomainregistry.com

events4humanity.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

ethicalfoundations.biz

2008-05-25

(registration services) publicdomainregistry.com

emallardweb.net

2007-11-06

publicdomainregistry.com

emallard.net

2007-11-06

publicdomainregistry.com

crewholdings.com

2007-11-06

publicdomainregistry.com

clarebronfman.com

2007-10-02

publicdomainregistry.com

albanydalailama.com

2009-04-20

publicdomainregistry.com

yourethicist.com

2015-02-04

publicdomainregistry.com