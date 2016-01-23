Mexican blog reports Raniere-Salinas abduction plot
Jan 3 2016
American journalist involves Yuriria Sierra in case of attempted kidnapping in which points to son of Salinas
By Victor Hernandez
The name of Yuriria Sierra would have been pointed out by the American journalist Brendan Lyons as part of the plot of an attempted kidnapping of threeAmerican citizens in which also is designated as a participant the son of Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas.
According to the journal of New York journalist, Timesunion.com, an American citizen who had been invited to Mexico by Emiliano Salinas as part of a plan of the leader of the sect NXIVM, Keith Rainere, to be kidnapped in Mexico,received an invitation to travel to Mexico to be interviewed by the yuriria_sierra@hotmail.com email address
The email address to contact a blogdeizquierda.com one of the norte americadas citizens was confirmed by the journalist Brendan Lyons in an email dated 2 January Saturday 2016 aimed at our partner Mario Quijano“Pomponio.”
Quijano published yesterday an article blogdeizquierda.com which makes reference to the newspaper article of Lyons in which reports that three American citizens, of name Barbara Bouchey, Toni Foley, and Susan Dones, would have been the target of an alleged attempted abduction planned by Rainere and discussed with Emiliano Salinas.
“In 2012, the Times Union obtained copies of e-mails attributed to a Mexican journalist who sent a series of e-mails Foley trying to convince her to go to Mexico for an interview about a story about NXIVM. The journalist did not respond to a request for comments.”
Note does not specify the name of the Mexican journalist who sent emails to Foley, which Mario Quijano sent an email to Lyons, asking who was the journalist that Foley sent invitations to an interview.
In its response, Lyons says textual:
The emails were received from a journalist using this address: yuriria_sierra@hotmail.com
Translated into the Spanish email says:
Los emails fueron recibidos de un periodista usando esta dirección: yuriria_sierra@hotmail.com
The emails were received from a journalist using this address: yuriria_sierra@hotmail.com
Brendan Lyons note is based on official documents held by a Court of Albany,New York, where takes place a dispute involving Rainere, as well as copies of theemails who received Foley.
However, Lyons points out that when the Times Union tried to contact YuririaSierra to comment in this regard, Sierra did not respond.
This is compounded when considering the content of an email in the possessionof the Court of Albany against Rainere in which says text in English:
“Emiliano (Salinas) came to the extent do journalists mexiacnos contact (Foley)and others to invite them to an alleged“Conference anti-sectas”.” Keith (Rainere)was intended to make these women serious emotional and physical damage.There is no way that these things are kept in secret.”
The note of Lyons mentioned to journalists, in plural, operating at the behest ofEmiliano Salinas. However, the unique name of a Mexican journalist who ismentioned in the emails to the Times Union had access is Yuriria Sierra.
It should be noted that Lyons note dates back to October 19, 2015, but to datethe Mexican press “mainstream” has never published an only report about theaccusations against Emiliano Salinas, nor trying to investigate who in theMexican press have collaborated with Salinas.
This despite the fact that there is documentation on the case in a United States Court.
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Original Spanish
Periodista americano involucra a Yuriria Sierra en caso de intento de secuestro en el cual señala a hijo de Salinas
Por Victor Hernández
El nombre de Yuriria Sierra habría sido señalado por el periodista norteamericano Brendan Lyons como parte de la trama de un intento de secuestro de tres ciudadanas norteamericanas en el cual también es señalado como participante el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas.
De acuerdo con el periodista del diario de Nueva York, timesunion.com, una ciudadana norteamericana que habría sido invitada a México por Emiliano Salinas como parte de un plan del líder de la secta NXIVM, Keith Rainere, para ser secuestradas en México, habría recibido una invitación para viajar a México para ser entrevistadas por medio de la dirección de email yuriria_sierra@hotmail.com
La dirección de email para contactar aa una de las ciudadanas norteamericadas fue confirmada a blogdeizquierda.com por el periodista Brendan Lyons en un email fechado el sábado 2 de enero de 2016 dirigido a nuestro colaborador Mario Quijano “Pomponio.”
Quijano publicó el día de ayer una nota en blogdeizquierda.com en la cual hace referencia a la nota periodística de Lyons en la cual relata que tres ciudadanas norteamericanas, de nombre Barbara Bouchey, Toni Foley, y Susan Dones, habrían sido el blanco de un presunto intento de secuestro planeado por Rainere y discutido con Emiliano Salinas.
“En 2012, el Times Union obtuvo copias de emails atribuidos a un periodista mexicano que envió una serie de emails a Foley tratando de convencerla de ir a México para una entrevista sobre una historia sobre NXIVM. El periodista no respondió a una petición de comentarios.”
La nota no especifica el nombre del periodista mexicano que envió los emails a Foley, por lo cual Mario Quijano envió un email a Lyons preguntando quién fue el periodista que envió las invitaciones a Foley para una entrevista.
En su respuesta, Lyons dice textual:
The emails were received from a journalist using this address: yuriria_sierra@hotmail.com
Traducido al español el email dice:
Los emails fueron recibidos de un periodista usando esta dirección: yuriria_sierra@hotmail.com
La nota de Brendan Lyons se basa en documentos oficiales en poder de una corte de Albany, Nueva York, en donde se lleva a cabo un litigio que involucra a Rainere, así como en copias de los emails que recibió Foley.
Sin embargo, Lyons señala que cuando el Times Union trató de contactar a Yuriria Sierra para que comentara al respecto, Sierra no respondió.
Esto se agrava al considerar el contenido de un email en posesión de la corte de Albany contra Rainere en el cual dice textual en inglés:
“Emiliano (Salinas) llegó al grado de hacer que periodistas mexiacnos contactaran a (Foley) y las demás para invitarlas a una supuesta “conferencia anti-sectas”. Keith (Rainere) pretendía hacerle a estas mujeres daño emocional y físico serio. No hay manera de que estas cosas se mantengan en secreto.”
La nota de Lyons menciona a periodistas, en plural, operando a instancias de Emiliano Salinas. Sin embargo, el único nombre de una periodista mexicana que se menciona en los emails a los que el Times Union tuvo acceso es el de Yuriria Sierra.
Cabe señalar que la nota de Lyons data del 19 de octubre de 2015, pero hasta la fecha la prensa mexicana “mainstream” jamás ha publicado un sólo reportaje sobre las acusaciones contra Emiliano Salinas, ni tratando de investigar quién en la prensa mexicana habría colaborado con Salinas.
Esto a pesar de que existe documentación sobre el caso en una corte de Estados Unidos.