Keith Raniere vestido de mujer

Por Frank Parlato

Traducción: Julieta González

Keith Alan Raniere tenía un lado excéntrico que lo llevó a vestirse de mujer, usar maquillaje y lápiz labial, según muestran nuevas evidencias.

El hombre conocido como ‘Vanguardia’, fue exhibido en su juicio por tráfico sexual, crimen organizado y otros delitos graves. Por haber deseado a múltiples mujeres, siempre exigiéndoles que lo complacieran, mientras que lo opuesto rara vez le preocupaba.

Keith Alan Raniere

Esta foto de Keith Alan Raniere se usó como documento de prueba en su juicio. Desde luego es fácil ver por qué las mujeres lo encontraban tan fascinante.

A photo of Keith Raniere the Feds used to show the jury what a charmer he was.

Una imagen que pone los pelos de punta — el perversito de Keith siempre estaba dispuesto a tener relaciones sexuales con vírgenes de 14 años.

Se demostró también que tenía una perversión ilícita que lo llevó a cometer estupro como lo demuestran las violaciones sexuales de Cami de 15 años, Gina de 14 años y Rhiannon de 12 años.

Se rumoraba que Keith salía a clubes de actividades sexuales con el nombre falso de ‘Queef’. Según informes, visitaba estos establecimientos en compañía de un hombre alto y rubio que, según algunos, era su amante gay.

Se rumoró también que Keith [cuando era Queef] cambiaba su dieta vegetariana por carne, y se presentaba a sí mismo como un hombre homosexual que hablaba con ceceo y, a veces, asumía el papel de mujer.

También se dijo que llevó esta doble vida, como una forma de escape de la presión de ser ‘Vanguardia’ para un numeroso grupo de seguidores adoradores de quienes era responsable de pastorear por una vereda hasta la unificación de Nxivm.

En su mundo secreto, se convirtió en Queef, la sexy, despreocupada y bella dama de su mundo de fantasía.

Aunque estos rumores persistieron durante años, nunca hubo ninguna prueba.

Por supuesto varias personas dijeron que conocieron a esta mujer de aspecto cómico, de pecho plano, que hablaba con una voz suave y femenina; un poco bizca, y que le decía a cualquiera que escuchara que ella era la mujer más inteligente del mundo. Y una de sus tres principales solucionadoras de problemas.

Según los informes, dijo que se llamaba Keisy Alayne, pero su apodo era Queef. La describieron como bajita y aunque usaba tacones, tenía pies anchos. Deseaba a los hombres y se sentaba en su regazo cuando menos se lo esperaban. Tenía un olor corporal distinto, como si no se hubiera duchado en una semana. Se decía que tenía un cabello lustroso, pero mucho vello facial. Decía que nunca saldría con un hombre que comiera ajo.

¿Quién era esta mujer? Durante mucho tiempo sospeché que era el mismo Keith, pero era difícil encontrar pruebas.

Finalmente, obtuve esta foto -con copyright- tomada en diciembre de 1992 de Keith Alan Raniere. ¿Entonces es Keisy Alayne Queef?

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Keith Raniere seems to have had a feminine demeanor at times. Has he been required to recreate this role in prison?

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Esta no es una foto con retoque, sino una foto real y con derechos de autor de Keith Alan Raniere vestida de mujer, con maquillaje, lápiz labial y peluca.

Esta quizá no es una prueba definitiva de que él sea el famoso Queef, pero sugiere que hay un lado oculto en las perversiones de Keith Alan.

No está claro cómo este otro aspecto de la líbido de Raniere le servirá en la cárcel.



