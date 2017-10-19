Guest View: Unlike Sarah Edmondson’s in Vancouver, and Mark Vicente’s in Los Angeles, Emiliano Salinas won’t shut down Mexico City ESP Center (VÉASE ABAJO PARA LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL)

Here is Emiliano Salinas’ response to the New York Times article, on his personal web site:

http://www.emilianosalinas.mx/2017/10/18/las-recientes-notas-prensa/

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.emilianosalinas.mx%2F2017%2F10%2F18%2Flas-recientes-notas-prensa%2F

Emiliano Salinas

“1) I categorically reject any imputation made on me, the programs that we offer in Mexico and the institution that I honor in directing, regarding the facts that refer in the article of said means.

2) I condemn and reject personally, and through all the associations of which I form and have formed part, any form of violence, submission, intimidation, pressure or abuse against any person, especially women.

3) Never, under any circumstances, have any of our clients been coerced, pressured or forced to do anything against their will.”

Sarah Edmondson and her ESP Center in Vancouver Canada, and Mark Vicente and his ESP enter in Los Angeles, were also not implicated directly in blackmail, slavery, or genital branding. But they recognized that their Centers were contributing to the problem, so they shut them down, at substantial financial loss.

Emiliano Salinas should do the same thing. (He doesn’t even need the money….)

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LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

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Vista del huésped: a diferencia de Sarah edmondon en Vancouver, y Mark Vicente en los Ángeles, Emiliano Salinas no cerrará el centro de la ciudad de México ESP

Aquí está la respuesta de Emiliano Salinas al artículo del New York Times, en su sitio web personal:

http://www.emilianosalinas.mx/2017/10/18/las-recientes-notas-prensa/

http://translate.Google.com/translate?HL=en&SL=auto&TL=en&u=http%3A%2F%2Fwww.emilianosalinas.mx%2F2017%2F10%2F18%2Flas-recientes-notas-prensa%2F

Emiliano Salinas Emiliano Salinas no retroceder. Defenderá el branding dos y los esquemas de chantaje de Keith Raniere.

“(1) Rechazo categóricamente cualquier imponerme, los programas que ofrecemos en México y la institución que honro en dirigir, con respecto a los hechos que se refieren en el artículo de dichos medios.”

(2) yo condeno y rechazo personalmente, y a través de todas las asociaciones de las cuales formo y he formado parte, cualquier forma de violencia, sometimiento, intimidación, presión o abuso contra cualquier persona, especialmente las mujeres.

(3) nunca, bajo ninguna circunstancia, ninguno de nuestros clientes ha sido coaccionado, presionado o forzado a hacer nada en contra de su voluntad.”

Sarah Edmondon y su Centro ESP en Vancouver Canadá, y Mark Vicente y su Centro ESP en los Ángeles, tampoco fueron implicados directamente en el chantaje, la esclavitud o la marca genital. Pero ellos reconocieron que sus Centros estaban contribuyendo al problema, así que los cerraron, a una sustancial pérdida financiera.

Emiliano Salinas debería hacer lo mismo. (ni siquiera necesita el dinero ….