Fiscalía ofrece negociación a Raniere: ‘cadena perpetua’

Dos fuentes con conocimiento de ambas partes del juicio –la fiscalía y la defensa– informaron a Frank Report que Keith Alan Raniere hizo múltiples intentos de obtener un acuerdo de reducción de pena antes del juicio.

Quería 15 años. Negado. Luego 20. No, gracias.

¿Qué tal 25 …?

Lo mejor que pudo conseguir fue vida en prisión.

No hay trato. No hubo incentivo para no ir a juicio. Ninguno en absoluto.

La fiscalía, encabezada por el Fiscal Federal Richard Donoghue, y representada en el tribunal por los procuradores auxiliares Moira Kim Penza, Tanya Hajjar y Mark Lesko, quería ir a juicio sin hacer ninguna concesión, aparte de evitarle la vergüenza del juicio, donde todos sus ridículos y sucios secretos fueron ventilados para el horror, la indignación y, a veces la risa del jurado y de todo el mundo.

Era importante, para la fiscalía, obtener información oficial para el expediente y que las víctimas encontraran alivio y el público se diera cuenta de la enormidad de este monstruo. Sentían que el caso tenía posibilidades de estar a la “vanguardia”, por así decirlo, para casos similares futuros de tráfico sexual, chantaje, trabajo forzado y para otros animales similares a nuestro estimado ‘Vanguardia’.

A algunos les sorprendió que Raniere no se defendiera en absoluto. Tuvo problemas para encontrar testigos.

Puede que no haya hecho una diferencia.

Jim Del Negro

Jim Del Negro: lo que le falta en inteligencia nata lo compensa con una estupidez fervorosa.

La defensa preparó a James Del Negro para testificar a favor de su amo y señor pero estaban convencidos de que el líder de la Sociedad de Protectores y el vigilante de Nxivm de toda la vida probablemente acabarían implicando a Raniere en nuevos crímenes una vez que fuera sometido a un interrogatorio.

Sahajo Haertel-Kozak is a fusion tribal belly dancer.

Sahajo Haertel quería ser herrada y testificar por su Vanguardia.

Sahajo Haertel y los hermanos Elliot se ofrecieron como voluntarios para testificar por su adorado maestro, pero no tenían ninguna evidencia que ofrecer aparte de que Sahajo se acostó con singular entusiasmo en la mesa de herraje, incluso si ella permanecía en el país ilegalmente en virtud de un matrimonio falso.

Where did Nicki Clyne get the money to buy house for the sex slaves?

Nicki Clyne

De hecho, fue fascinante cuando Sahajo llegó a la corte para apoyar a su ‘Vanguardia’, según los informes, la fiscalía le entregó una citación. No está claro si habían planeado que ella testificara.

Ella no fue llamada.

Se cree que los hermanos Elliot, que podrían estar arriesgando la acusación por sus curiosos esquemas financieros en apoyo del glorioso, no ofrecieron nada para la defensa aparte de que el hermano Marc afirma haber sido curado del Síndrome de Tourette con Tecnología nxivm.

Esto no se consideró suficiente como una defensa para el tráfico sexual, el trabajo forzado y el crimen organizado, delitos que, de lo contrario, se probaron en abundancia durante el caso, a pesar de la notable cura de Marc.

Marc Elliot seems to have been cured of Tourette's Syndrome. He thinks Nxivm did it for him.

Marc Elliot parece haberse curado del síndrome de Tourette. Él piensa que Nxivm hizo esto por él.

Héctor, el padre de Cami, Dani y Mariana, quiso testificar a favor del tipo lujurioso que preñó a sus tres hijas, violó a la más joven y aprisionó a la del medio.

Quería proclamar que él sabía que su Vanguardia hacía lo correcto para sus hijas. Su único problema fue que él es un coconspirador en el caso, habiendo ayudado e instigado el aprisionamiento de Dani y la servidumbre de documentos de Raniere a su hija.

Habría sido acusado, así que papi, sabiamente, optó por no declarar.

La hermana Mariana, cuya cuenta de Facebook fue hackeada por Raniere y que luego tuvo a su hijo, el bebé Kemar, también quiso testificar, pero ella había cometido delitos de inmigración y sabiamente optó por permanecer en México.

Longtime number two harem member Marianna Fernandez has had a lot of 'jealousy issues," according to sources. Mr. Raniere had to keep it a secret from her that he was having sex with her sister Cami, because of Marianna's insecurity issues

Marianna, miembro veterana del Harén quería ayudar al padre de su hijo Raniere.

En cuanto a que Raniere testificara en su propia defensa, su abogado Marc Agnifilo lo desaconsejó firmemente y Raniere lo obedeció, probablemente sabiendo que, de todos modos, sería condenado por todos los cargos.

En lugar de arriesgarse a enfrentar su súper poderoso cerebro con el de mujeres como Moira Kim Penza y Tanya Hajjar, que en los viejos tiempos habrían sido su ideal de excelentes candidatas para su secta, el esclavista sexual, eligió, permanecer durante las siete semanas de prueba, completamente callado, mientras escuchaba un testigo tras otro describirlo como un bruto, un matón, un monstruo, un pervertido, un hombre infrahumano que solo se preocupaba por sí mismo y por sus propios placeres sensuales.

Al final, ‘La Vanguardia’ no se atrevió a hablar.

Los observadores pensaron que si él tomaba el estrado, sería interrogado durante días y terminaría implicado en una falange de nuevos delitos.

Si hubiera alguna posibilidad de algo menos que la cadena perpetua, sería hacer que el tonto se callara y permaneciera en silencio. Y lo hizo.

Keith Raniere

¿Alguien duda de que Keith Alan Raniere sea el hombre más inteligente del mundo?

Sin embargo, no le ayudó. El jurado tardó menos de cuatro horas en condenarlo por todos los cargos.

El hombre más inteligente del mundo se enfrenta a un mínimo de 15 años de prisión solo por un cargo: el tráfico sexual de Nicole. También será sentenciado a cargos de trabajo forzado, crimen organizado, conspiración, extorsión y otros delitos.

Sería inconcebible que el juez Nicholas Garaufis lo condene a menos de 20 años. Veinticinco años parece más probable que 20, y según los lineamientos de la sentencia, pienso que Raniere tiene 40, lo cual, dada su edad, es vida en prisión.

No puedo imaginar que el juez se deje llevar por compasión por el demonio ‘Vanguardia’, y la indignación pública sería grande si le dieran una sentencia demasiado indulgente a un hombre que causó tantos estragos en tantas vidas.

Las fuentes dicen que él estaba preparado para aceptar 20 años. Ahora tiene casi 59 años.

Estaba listo para considerar los 25 y tenía a sus abogados averiguando cuáles eran sus posibilidades.

El Departamento de Justicia (DOJ) se mofó de esto.

Ahora es probable la cadena perpetua. Pero fue su vida y la vivió. Deambulaba por Clifton Park con un grupo de mujeres desconcertadas y aturdidas, estafó a millones de ellas y mintió y engañó a todas.

Esa fue su vida. Y mientras pudo la vivió mejor que nadie desde los Césares.

Tenía esclavas a su entera disposición, mujeres que competían no solo por tener relaciones sexuales con él, sino también por una clase de sexo egoísta en el que no necesitaba complacer a una mujer, sino solo que ella tuviera el privilegio de que él las rociara de esperma o que eyaculara en sus bocas.

Aún más: tenía mujeres compitiendo por hacerle los mandados, sacar su basura y recoger su pizza con salsa picante mientras ellas se morían de hambre. Y hacerle la lavandería y comprarle ropa [que aparecía mágicamente.]

¿Qué multimillonario tipo Jeffrey Epstein tenía más esclavas a su disposición?

¿Y qué tonto mejor se la peló?