El FBI Ejecutó Orden De Registro en Cuenta De Correo Electrónico De Emiliano Salinas

Cuando el agente especial del FBI, Micheal Weniger, subió al estrado en el juicio de

Keith Alan Raniere el 13 de junio de 2019, hizo una revelación que, hasta donde yo

sé, no se ha reportado en los medios de comunicación.

Su revelación fue que el FBI ejecutó una orden de registro en la cuenta de correo

electrónico de Emiliano Salinas, thebeacon2009@gmail.com.

Weniger fue el último testigo llamado por la fiscalía y dijo, bajo interrogatorio

directo, que el FBI ejecutó la orden de registro porque Salinas estaba involucrado

con Raniere en el espionaje de los enemigos de Nxivm.

Previamente, en el juicio del 14 de mayo, en una conferencia especial fuera de la

presencia del jurado, la Fiscal Adjunta de EE.UU., Moira Penza nombró

específicamente a Salinas como un coconspirador criminal en la organización de

crimen organizado Nxivm.

Así es como Penza describió la necesidad de presentar los correos electrónicos de

espionaje de Salinas y Raniere.

Penza le dijo al juez:

Penza llama a Emiliano Salinas coconspirador

“[E] l gobierno está tratando de introducir esas cuentas de correo electrónico en su

totalidad. Una de las cuentas de correo electrónico es ligeramente inferior a cien

páginas de documentos; otra de las cuentas de correo electrónico contiene

alrededor de 500 páginas de documentos. La posición del gobierno es que estas

cuentas de correo electrónico son completamente delictivas y demuestran la

naturaleza de la empresa.

Entonces, una de las cuentas de correo electrónico parece haber sido creada por

Emiliano Salinas, a quien el gobierno alega, es un coconspirador …Lo que estos

correos electrónicos en conjunto demuestran, es una misión encubierta para reunir

… información financiera sobre personas que ellos creían eran enemigos de NXIVM".

El juez accedió a permitir que los correos electrónicos de Salinas fueran admitidos

como evidencia.

Agente del FBI describe cómo encontraron los correos electrónicos de Salinas

Cuando, casi un mes después, Weniger fue llamado al estrado, narró cómo descubrió

que Salinas estaba involucrado en espiar a los enemigos de Nxivm.

Al día siguiente del arresto de Raniere en marzo de 2018, el FBI realizó un cateo de

la casa de Nancy Salzman en el número 3 de Oregon Trail en Clifton Park, Nueva

York. Allí, el FBI encontró una caja con carpetas de archivos con etiquetas y nombres

en la parte superior de éstas. Dentro de la caja, había documentos que pretendían

contener información financiera para individuos, incluidos correos electrónicos de

la cuenta thebeacon2009@gmail.com.

El FBI determinó que esta cuenta de correo electrónico fue utilizada para adquirir

información bancaria sobre enemigos de manera ilegal.

Weniger revela la inspección de la cuenta de correo electrónico

de Salinas

Esta es la parte relevante del testimonio de Weniger del 13 de junio.

Penza lo está interrogando:

Weniger: Nuevamente, revisamos toda la información dentro de la caja. Y una vez

que determinamos que existía algún tipo de conexión entre la información bancaria

y las direcciones de correo electrónico, solicitamos y recibimos las órdenes de

registro de dos direcciones de correo electrónico específicas.

Penza: ¿Y cuáles eran esas dos direcciones de correo electrónico?

Weniger: una es oakhaven.haven@gmail.com, la otra es thebeacon2009@gmail.com.

P: ¿Y esos ya están en evidencia como prueba documental 1399 del gobierno y

prueba documental 1401 del gobierno, respectivamente?

R: Sí

P: ¿Y recibió las órdenes de inspección de esas dos cuentas?

R: Lo hicimos.

P: ¿Y revisó personalmente esas devoluciones?

R: Lo hice.

P: ¿Pudo determinar los usuarios principales de esas cuentas?

R: Sí

P:¿Puede explicar?

R: Para la cuenta thebeacon2009@gmail.com, el suscriptor que figuraba en la lista

era un individuo llamado Emiliano Salinas, que formaba parte del círculo interno del

Demandado [Raniere].

¿Dónde está Salinas ahora?

Esto ciertamente no es una broma para Salinas.

De hecho, podría ser algo de lo que incluso su poderoso padre, el ex presidente de

México, Carlos Salinas, no pueda salvarlo.

Anteriormente reporté que Salinas se iría de México potencialmente para evitar la

extradición. Fuentes dijeron que planeaba ir a Cuba. Los medios mexicanos, que dan

seguimiento a mi historia, revelaron sus supuestos planes a nivel nacional.

Salinas efectivamente se fue de México y se fue al Reino Unido. Allí posó para una

foto que fue publicada por un amigo en Instagram. Su paradero ahora es incierto.

El testimonio de Weniger muestra que el FBI dedicó mucho tiempo a Salinas. Penza,

el principal fiscal del caso, dijo explícitamente que Salinas es un coconspirador en

Nxivm y miembro del círculo íntimo de Raniere.

¿Será inculpado Salinas ahora?

A diferencia de otros miembros del círculo interno de Raniere: Clare Bronfman,

Nancy Salzman, Lauren Salzman, Allison Mack y Kathy Russell – Salinas aún no han

sido acusado de ningún delito. Sin embargo, la investigación está en curso y se

esperan más cargos. No se sabe si Salinas estará entre los acusados de la próxima

ola de imputaciones.

Él puede posar felizmente para Instagram pero la sonrisa puede ser menos que

genuina. Es poco probable que él sepa si será o no inculpado.

Fuentes me dicen que su padre está trabajando con sus asociados en la llamada

Mafia de Arizona, un grupo de demócratas bien conectados de ese estado

norteamericano, para tratar de evitar una acusación contra su hijo en la oficina

principal del Departamento de Justicia en Washington D.C.

Pero en Brooklyn están estudiando detenidamente todos los aspectos de la

organización de crimen organizado Nxivm y Salinas fue específicamente

mencionado en la corte por el fiscal Penza y Weniger, el principal agente del caso.

Weniger es un abogado también

Para aquellos que no conocen al Agente Especial del FBI Weniger, quien testificó

sobre el registro de la inspección de correo electrónico de Salinas, Weniger ha

estado empleado por el FBI durante nueve años. Generalmente trabaja en casos que

involucran derechos civiles, crímenes de odio y, ocasionalmente, tráfico humano.

Antes de llegar al FBI, fue oficial del Ejército de los Estados Unidos. Como abogado,

Weniger, se desempeñó en la Fiscalía Militar General, también conocido como el

Cuerpo JAG de los Estados Unidos o (Autidor General del Ejército). Es el brazo legal

del Ejército de los Estados Unidos.

Weniger estuvo involucrado en la investigación criminal de Raniere y su

organización Nxivm desde octubre del 2017, refirió en el estrado de testigos.

Junto con el Agente Especial Michael Lever y el Investigador del Estado de Nueva

York, Charles Fontanelli, Weniger fue el agente asignado al caso, manejando el día a

día de la investigación; lidiando o interactuando con la Oficina del Fiscal de los

Estados Unidos, realizando vigilancia, ejecutando órdenes de cateo, arrestos,

recepción de registros, revisando registros, y tareas de encontrar y entrevistar

testigos.

Una de las órdenes de cateo los condujo a Salinas.

En nuestro próximo artículo, veremos a quién Salinas y su maestro, Keith Alan

Raniere, consideraron sus enemigos y espiaron, o intentaron espiar, tratando de

recopilar ilegalmente información bancaria.

También examinaremos la forma engañosa en que usaron sus cuentas de correo

electrónico para tratar de "desviar" [como dijo el Agente Especial del FBI Weniger]

quién buscaba a quién.

Es una trama muy interesante y algunos nombres de los enemigos podrán

sorprenderlos.

Permanezcan sintonizados.