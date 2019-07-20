Denegada libertad bajo fianza para Epstein – parece estar perdiendo el control

A diferencia de Keith Alan Raniere, quien estuvo alerta durante todas sus apariciones en la corte, desde las audiencias de fianza judicial hasta cada momento en el juicio Jeffrey Epstein de 66 años, parecía estar fuera de sí hoy en su audiencia incluso antes de que se le negara la libertad bajo fianza.

Un Epstein con piernas temblorosas, aparentemente atontado, apareció y los observadores dijeron que parecía no saber dónde estaba.

Dianne Lipson, que cubrió el juicio de Raniere, estaba en la corte. Ella informa lo siguiente:

“El juez negó la fianza de Epstein y dijo que tendría una orden por escrito en el expediente durante el próximo par de horas. Epstein llevaba una camisa color café sobre un traje de prisión azul marino.

“Parecía un poco fuera de sí. Parecía con la mirada perdida. Era muy diferente a Keith Raniere, quien siempre estuvo atento.

“Epstein continúa siendo remitido, a solicitud de la fiscalía. Su liberación previa al juicio fue negada. El juez dijo que consideraba a Epstein un peligro para la comunidad. También tomó en consideración el riesgo de fuga. Dijo que había una preponderancia de evidencia al respecto.

“Dijo no creer que la defensa pudiera llegar a un paquete de fianza que superara la amenaza de peligro para la comunidad. El juez tomó en consideración a las posibles víctimas, dos de las cuales hicieron declaraciones en su audiencia inicial sobre la fianza, y dijeron que temían por su seguridad y la seguridad de los demás en caso de que Epstein fuera liberado.

“En la audiencia, discutieron pruebas sobre si Epstein ha cumplido como delincuente sexual registrado en el pasado. Aparentemente lo hizo.

“Hubo una discusión sobre el hecho de que la gravedad del cargo supone la detención.

“La gran riqueza y los vastos recursos de Epstein también funcionaron en su contra, al igual que sus numerosas residencias en el extranjero. La evidencia encontrada en su mansión de la Ciudad de Nueva York también fue tomada en consideración: 70 mil dólares en efectivo y un pasaporte extranjero vencido con un nombre falso que hacía referencia a Arabia Saudita.

En cuanto a su condición, Dianne agregó: “Parecía como si sus abogados lo estuvieran ayudando a sentarse en la mesa de la defensa. Incluso sus expresiones faciales parecían estar fuera de sí. Casi sin expresión. Como si estuviera sedado”.

Es difícil saber qué causó al viejo Jeffrey parecer un zombi en la corte. Tal vez comienza a asimilarlo todo y se siente derribado.

Este cretino perverso no está recibiendo fianza y ahora es probable que pase el resto de su vida en una jaula, como su hermano en espíritu, Keith Alan Raniere.

Lo que está claro es que Epstein será condenado. Le darán cadena perpetua. Ningún jurado lo absolverá.

Lo que no está claro es si Epstein hundirá a alguien con él. Personas poderosas con las que pudo disfrutar de las mismas perversiones juntos. Lo que tampoco está claro es si Jeffrey era solo un pervertido, o quizás un pervertido al que le gustaba compartir sus perversiones. ¿O era un pervertido al que le gustaba encontrar a otros para unirse y juntos hacer chantajes?

¿Conseguía chicas para otros con el propósito de chantaje?

¿Creyó estar protegido por lo que sabía sobre tantas figuras poderosas?

¿Creía que podía violar niños con impunidad porque consiguió que sus poderosos amigos u objetivos de chantaje hicieran lo mismo y tenía fotografías y otras evidencias?

Jeffrey fue sacado del confinamiento solitario en una prisión pocilga en Manhattan para ir a la corte. Su vida ha cambiado radicalmente. Él lo sabe. Se mostraba en su rostro desesperanzado.

Él estaba allí para las apariencias. Si es competente para siquiera pensar, sabe que está acabado. Esto fue sólo para dar espectáculo.

La suerte está echada

Y tal vez hay más. También sabe que puede ser asesinado. Ahí en la prisión. Parecerá un suicidio. Por supuesto, él sabe que nunca más tendrá a otra mujer o niña para satisfacer sus impulsos, por el resto de su vida y eso puede ser una razón nimia, en comparación con la amenaza de su muerte repentina. Es posible que sepa que otros lo harán por él si no logra guardar silencio. Personas poderosas que no les importaría asesinar para salvarse.

No se preocupará demasiado por los problemas en los que se meten los demás, incluso si fueran sus amigos. Su única preocupación es el peligro que estos amigos representan.

No lo hará esta vez -incluso si ofrece a presidentes y reyes- será capaz de comprar su libertad. Él estará en prisión para siempre. Lo que puede no ser mucho tiempo.

En la Oficina de Prisiones, uno puede ser asesinado. Podrían preguntarle a Whitey Bulger que les explique cómo le hacen, si viviera.

En todo caso, Epstein apareció como un zombie hoy. Debe haber sido irreal para él. Él sabe que sus días están terminados. Él es un muerto viviente. Morirá pronto o vivirá por un tiempo en una jaula. No se ofrecerán acuerdos de culpabilidad como los que obtuvo la última vez, donde los federales acordaron no presentar cargos contra él a cambio de que cumpliera 13 meses en la cárcel del condado de Florida con permiso de trabajo.

Esta vez está en una jaula para un viaje largo, que podría no serlo tanto.

La única pregunta interesante no es si será condenado, sino quién más estuvo involucrado y cómo Epstein los incriminó.

Es por eso que esta historia es convincente. No su perversión sino las perversiones de otros.

¿Sabremos algo antes de que Jeffrey Epstein muera?