Carta abierta a Alejandro Junco, padre de la “esclava” del grupo DOS, Rosa Laura Junco

This is the Spanish translation of an article I originally published on August 25, 2017 – seven months prior to Keith Raniere’s arrest and almost two months prior to the publication in the New York Times of their branding story.

25 de agosto de 2017

Alejandro Junco de la Vega, nació en 1948 en Monterrey, México, es un distinguido periodista, educador y editor. Dirige el consorcio de periódicos más grande de México, publicando nueve periódicos con una circulación diaria de 1. 4 millones.

También es el padre de una de las principales discípulas de Keith Raniere: Rosa Laura Junco.

Rosa Laura Junco

LETTER

Estimado Sr. Alejandro Junco de la Vega: en México, el marcado de ganado con hierro candente se hace en los ranchos.

En Clifton Park, Nueva York, EE. UU., un hombre llamado Keith Raniere marca a las mujeres con un fierro al rojo vivo.

Le pido, Sr. Junco, que considere investigar si su hija, Rosa Laura, es miembro de un grupo de mujeres que participan en la marcación de mujeres con hierro candente, y en el tráfico humano.

Le ruego, Sr. Junco, que no se limite a aceptar la palabra de su hija, ya que a este grupo del que le estoy escribiendo, ha recibido instrucciones de negar este tipo de marcaje y de tráfico humano. Lo insto a que investigue este asunto de la misma manera que lo haría un importante periodista como usted.

A su hija y a las mujeres de su grupo se les dijo que nieguen su existencia. Este grupo ha sido llamado DOS [Dominante sobre Sumiso] o El Proyecto.

Permítame explicarle el procedimiento de marcación con hierro candente:

Las mujeres son conducidas a una casa en Clifton Park, N. Y. con los ojos vendados. Luego son llevadas a una habitación donde las desvisten. Desnudas, las llevan a una habitación más grande y las recuestan en una mesa.

El Dr. Danielle Roberts D.O., administra la marcación.

El hierro se calienta a 500 grados Fahrenheit (260 grados Celsius). Cuatro mujeres desnudas sostienen a la mujer que va a ser marcada, una para cada extremidad, para que no se retuerza ni se lastime a sí misma o al médico. No se permite la anestesia.

La marca con hierro candente es aplicada por el Dr. Roberts en la región púbica. Las quema a través de la epidermis, luego la dermis y hace excoriaciones en la piel subcutánea. El olor a carne quemada se mezcla con el olor del sudor que gotea de las mujeres que sujetan a la mujer que está siendo marcada, y que de aquí en adelante se le conocerá como esclava.

El diseño no se aplica en un solo golpe del hierro. Debido a que es doloroso, la mujer a ser marcada, se retuerce de dolor, lucha por escapar, llorando a veces para detener el proceso.

El metal candente se presiona sobre la piel en pequeñas secciones. Una vez que el proceso de marcación ha comenzado, no se permite respirar.

Una y otra vez, el hierro candente golpea para formar el diseño, con espacio entre cada cicatriz para que el tejido se expanda, rellenando huecos.

El último diseño es de las letras, K-R: las iniciales de Keith Raniere.

Después de la cicatrización, el Dr. Roberts limpia el área quemada, la venda y la envuelve en celofán para que no llegue oxígeno. Pues este acelera la curación, lo que permite reparar la piel y tapar las iniciales del maestro en la mujer: el objetivo es una cicatrización permanente de la marca K-R.

El sangrado y el exudado son comunes. Durante semanas, la mujer marcada cubre el celofán con cinta médica para que los líquidos no manchen su ropa interior.

Su hija, Rosa Laura, ha sido una de las líderes de este grupo. Ella ha ayudado a financiar su operación. Hay personas confiables que afirman que ella misma fue marcada.

Esa es la principal área de preocupación por la que deseo llamar su atención.

Puede no ser un acto criminal pero muestra una devoción al Sr. Raniere que la mayoría vería como distorsionada y perturbadora.

Hay otra actividad en la que su hija, como líder de este grupo DOS, ha estado involucrada.

El silencio de las mujeres de DOS es obligado, ya que la mayoría vería la marca de mujeres con hierro como algo grotesco e inconcebible. Para garantizar este silencio, se requiere que cada miembro proporcione una “garantía”, que es realizada por aquellos que obedecen al Sr. Raniere.

La garantía consiste en fotos y videos obscenos de cada miembro de DOS. También incluye sus “confesiones”, en audio o video, sobre crímenes y actos humillantes que ella o los miembros de su familia han cometido en la vida. Ella puede traicionar a la familia y amigos. Y puede hacer una confesión falsa.

Las mujeres ricas deben dar activos como garantía a quienes obedecen al Sr. Raniere.

Is this unfortunate rascal, Keith Raniere legally unable to distinguish whether or not he has committed criminal acts?

Keith Alan Raniere

“La garantía” se sube a una cuenta de DropBox, que puede ser accedida por Clare Bronfman, la heredera de Seagram que financia la mayoría de las operaciones del Sr. Raniere, y por ciertos miembros de la Sociedad de Protectores (SOP), un grupo de hombres que aprende cómo controlar a las mujeres directamente de Raniere.

El Sr. Raniere puede acceder a la garantía en cualquier momento que lo deseé.

“La garantía” se utilizará para destruir la vida y la reputación de cualquier mujer que amenace con abandonar el grupo, o que amenace con revelar los secretos de DOS.

Su hija es una co-conspiradora en la recolección de garantías y en obligar a las mujeres a proporcionarlas. Personas confiables han dicho que su hija dio una garantía al Sr. Raniere de sí misma.

Aún hay más:

En el pasado y posiblemente en el presente, el Sr. Raniere ha infringido las leyes del estado de Nueva York al tener relaciones sexuales con mujeres menores de 17 años (la edad de consentimiento en el Estado de Nueva York es 17). Un adulto que tenga relaciones sexuales con una persona menor de 17 años en Nueva York comete el delito de estupro.

Muchas mujeres me dijeron que el Sr. Raniere cometió tales actos en el pasado. Y hasta el momento, ha escapado al enjuiciamiento por esos hechos atroces.

Se cree que su hija le brindó, a sabiendas o no, oportunidades para cometer actos de violación estatutaria. Si se hizo a sabiendas, podría ser acusada de complicidad. Existen numerosas pruebas en el registro público de que el Sr. Raniere ha cometido violación estatutaria.

Testigos oculares que afirman haber sido violados por el Sr. Raniere han contado sus historias al diario Albany Times Union y otros sitios.

Su hija ha traído a adolescentes a su casa para ser entrenadas por Keith Raniere al que se vio besando a estas chicas en los labios, como si fuera su manera de saludarlas. Y puede ser que planeé traer más.

Existe una área más de preocupación:

Personas confiables me han dicho que su hija es coconspiradora en actividades que incluyen evasión de impuestos, lavado de dinero, experimentos humanos ilegales y otros actos delictivos investigados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sus coconspiradores en la comisión de estos crímenes incluyen a Clare Bronfman, Loretta Garza, el Dr. Brandon Porter, Nancy Salzman, Lauren Salzman, Karen Unterreiner, Allison Mack, Keith Raniere y otros.

Su hija ha invertido considerables cantidades de dinero con el Sr. Raniere. Ella pudo ser engañada. Y puede ser una víctima de hipnosis o lavado de cerebro.

Se dice que Keith Raniere es un hombre experto en hipnosis y en hacer que la gente crea en su bondad e incluso en su divinidad.

Su dinero puede rastrearse para financiar una serie de actividades delictivas.

Todas estas acciones que he nombrado pueden ser fácilmente documentadas por la policía o por periodistas decididos a descubrir la verdad.

Lo insto, Sr. Junco, como posiblemente el mejor periodista de su país, héroe nacional para millones de mexicanos, el editor más poderoso de la nación y con vastos recursos a su disposición, a investigar estos asuntos que he mencionado.

Si desea ponerse en contacto conmigo. Le proporcionaré evidencia inequívoca de la verdad de todo lo que he declarado en mi carta.

Si lo que he escrito es verdad, le ruego rescate a su hija y quizá a las hijas de otros padres, ya sean mexicanos, estadounidenses o canadienses, de las garras demenciales y destructivas de un individuo cruel, despiadado y diabólico.

Atentamente,

Frank Parlato

716-990-5740

correo electrónico;

frankparlato@gmail.com