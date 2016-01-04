10% readers from Mexico; 10% de los lectores de México

The visitation has increased making a dramatic spike starting the first of the year.

Clearly the interest seems to be coming from NXIVM members past and present.

We noted visits from FIJI as well as several European Countries.

When we published our Dalai Lama story we had visits from India.

Lately we have about 10 percent of our visits from Mexico.

——–

El régimen de visitas ha aumentado haciendo un aumento dramático a partir dela primera del año.

Claramente el interés parece venir de miembros NXIVM pasados y presentes.

Observamos visitas de FIJI, así como varios países europeos.

Cuando publicamos nuestra historia Dalai Lama teníamos visitas de la India.

Últimamente tenemos 10% de nuestras visitas de México.

Flag of Mexico