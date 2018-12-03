Stats for November show slight uptick in views; Frank Report will surpass 6 million views within hours
November stats for Frank Report show a slight increase from October.
November total views were 380,817.
This was 4724 more views than in October when total views were 376,093 (And, of course, there was one more day in October than November).
November 2018 views for Frank Report
Views by top 10 countries for November
Within the next 24 to 36 hours Frank Report will have hit 6 million views.
As of December 3 at 3:15 am, the total views are 5,981,121.
So far this year, there have been more 4.7 million views.