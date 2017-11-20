Raniere patents sleep? & Get into the life coaching business: Raniere-like domains for sale
Allison Mack is sleeping… but when will she ever wake up?
Keith Raniere patents sleep?
If Keith Raniere has his way, you may have to pay him to go to sleep.
Women of DOS already have to ask his permission to go to sleep. So it is a logical progression.
https://www.whois.com/whois/keith-raniere-patentsleepbc20.com
Domain: keith-raniere-patentsleepbc20.com
Registrar: FastDomain, Inc.
Registration Date: 2008-06-11
Expiration Date: 2018-06-11
REGISTRANT CONTACT
Name: NANCY SALZMAN
455 NEW KARNER RD
ALBANY, NEW YORK, 12205
Email:@EMWHOSTING.COM
Master, may I go to sleep?
I will let you know when, my lovely…
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