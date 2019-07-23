Parte 4 Moira Penza sobre Raniere: la historia de la mexicana Daniela

La fiscal federal auxiliar Moira Penza presentó los argumentos finales para el procesamiento en los EE. UU. contra Keith Alan Raniere, el 17 de junio de 2019.

Esta es la cuarta parte de Moira Penza sobre Raniere. En este post, habla sobre Daniela, la mujer que Raniere ordenó encerrarse en una habitación, y quien se quedó confinada por casi dos años.

Ella habló durante unas cuatro horas, y se refirió a Raniere generalmente como “el acusado”.

Gran parte de su argumento final, que es tan extenso como una novela, contiene un lenguaje técnico en el que explica al jurado los elementos de los crímenes contra los que se acusa a Raniere y por qué deberían, por razones de la letra de la ley, encontrarlo culpable.

Pero Penza también cuenta una historia conmovedora. Entrelazada en los asuntos más técnicos, Penza narra en forma de libro de cuentos una historia de horror.

Durante el cierre, Penza cuenta la historia de Daniela con Raniere. Ella menciona su nombre casi 200 veces.

De hecho, Daniela fue un testigo crítico de la fiscalía, una persona clave para mostrar la naturaleza despiadada y cruel del hombre que sus seguidores conocen como el bendito Vanguardia.

Moira Penza sobre Daniela

Moira Penza makes the closing arguments for the prosecution.

Moira Penza

Penza:

Viajemos lejos de Clifton Park, Nueva York, por un minuto, a la pequeña ciudad ganadera en el centro de México, de donde es Daniela. … si usted hubiera mirado detrás de las puertas cerradas de su hogar de la infancia: una familia feliz, exitosa, alegre … su familia era el tipo de familia unida que todos anhelan. Pero luego sus padres fueron introducidos a NXIVM.

Daniela [estaba] lista para asistir a una prestigiosa escuela preparatoria suiza con una beca cuando sus padres le dieron el NXIVM Intensivo de 16 días como regalo de despedida …Daniela … no se impresionó con gran parte del curso de [Nxivm], pero fue completamente tomada por el Módulo de Misión. Entró en el curso con la esperanza de cambiar el mundo a través de Green Peace o algo similar. Pero en ese módulo, el plan de estudios del acusado le enseñó que todas esas cosas carecían de valor. Que la única forma de salvar el mundo era a través de su tecnología. Y que si la gente no se integraba, el mundo se iba a acabar.

Incluso se le enseñó que el acusado, que se consideraba el hombre más inteligente del mundo … había ideado una fórmula matemática para el fin de los tiempos …

Después de tomar esa primera clase, Daniela … llegó a creer que todos sus sueños no tenían valor. Y cuando se le dio la oportunidad de renunciar a su beca y trabajar para la Misión, como ella la llamó, la misión en Albany, pensó mucho, buscó el consejo de sus padres que, según tengo entendido, ya habían sido engatusados por las enseñanzas del acusado y el desfile de mexicanos ricos e influyentes que estaban tomando estos cursos y cambiaron sus planes.

En unos pocos meses, Daniela estaba en Albany, tenía entre 16 y 17 años sin su familia, sin amigos, y le dan un trabajo de ingreso de datos en la oficina de la administración. No era la vida que esperaba y, ciertamente, no era la vida por la que había abandonado su lujosa escuela suiza.

Pero un día, el acusada se interesó en ella después de que resolvió una serie de acertijos difíciles y eso cambió las cosas. Él prometió que la ayudaría, le daría una educación que superaría la educación de la Ivy League que ella soñaba. Pero en lugar de darle clases particulares, el acusado comenzó a prepararla. Ahora, alrededor de ese tiempo, algo … sucedió que … cambiaría su vida.

Daniela declaró que en un momento en que tenía 17 años, robó 6,000 dólares en efectivo de la oficina de administración. Devolvió el dinero un día después, pero terminó confesándole esto al acusado. Aunque la acusada actuó como si el incidente hubiera terminado y se hubiera olvidado cuando ella confesó, al día siguiente Nancy Salzman la reprendió y la humilló al decirles a todos los que tomaban el intensivo lo ella hizo.

Este es el testimonio de Daniela sobre ese incidente. Ella dijo: “En ese momento, [Raniere] fue la única persona que estaba de mi lado. De hecho, debido a ese infierno por el que pasé, todos pensaron que yo era mala y él no adoptó esa postura, pensé que él entendía”.

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el incidente mirando hacia atrás, Daniela dijo: “Pienso que él lo preparó”.

“Creo que él me tendió una trampa”.

Sostengo que el acusado se convirtió en el héroe de esa historia para acercarse a Daniela …Una noche, Daniela estaba en un centro de educación NXIVM y le confió al acusado que sus padres estaban pasando por un divorcio. ¿Cómo reaccionó el acusado? La besó.

Daniela tenía 17 años, él tenía 43. Ese fue su primer beso …Cuando llegó a casa esa noche, el acusado la llamó y le dijo que debía mantenerlo en secreto …Tal vez recuerdes cuando le pregunté: “¿Daniela, guardarías secretos adicionales después de eso?” Y ella dijo: “Todo sobre mi vida personal fue un secreto a partir de entonces”.

Después de ese beso, el comportamiento sexual del acusado hacia Daniela se intensificó. Le hacía preguntas personales sobre su experiencia sexual, la cual no tenía, y que a él le gustaba.

Y le preguntó por su vello púbico…

Luego, una semana después del cumpleaños número 18 de Daniela, el demandado le practicó sexo oral en un colchón sucio en el piso de las oficinas de la antigua compañía del acusado, CBI.¿Pero tuvo relaciones con ella? … Daniela testificó que estuvo confundida por años porque sabía que el acusado no la había penetrado esa noche, pero él insistió en que sí …Desde hace algún tiempo, Daniela era parte del círculo íntimo del acusado.

Se le permitía estar presente en las reuniones más sensitivas y se esperaba que asumiera tareas delictivas confidenciales. Durante ese tiempo, sin embargo, algo más sucedió … eso marcó un punto clave en su historia …El acuerdo del acusado de hacer que Daniela cruzara al país.

Ahora, cuando ingresó a los Estados Unidos, Daniela estaba haciendo esa elección voluntariamente sabiendo que estaba mal, pero su estatus ilegal en los Estados Unidos se convertiría en una importante herramienta de influencia utilizada por el acusado.

El 26 de octubre de 2004, a Daniela se le negó la entrada a los Estados Unidos y le dijeron que tendría que esperar otro año para volver a ingresar …Daniela quería regresar a Albany y el acusado quería que ella regresara a Albany. Después de todo, él estaba acostumbrado a que ella le proporcionara sexo y trabajo. Daniela estaba en contacto telefónico regular con el acusado y eventualmente … el demandado ideó un plan que le explicó por teléfono. Le dijo a Daniela que debía volar a Toronto, Canadá, en la víspera de Navidad, donde Kristin … se reuniría con ella con una falsa identificación de Sheriff. en nombre de una mujer de Alaska que murió pero que, según el acusado, se parecía a Daniela. Daniela haría algunas compras y ella y Kristin cruzarían la frontera haciendo que pareciera que habían cruzado solo para hacer algunas compras navideñas.

Daniela voló a Canadá como estaba previsto, pero cuando llegó ahí, Kristin no estaba. En cambio, Kathy Russell se presentó y le entregó la identificación falsa … que el acusado … había dispuesto que ella tuviera.

Ella y Kathy Russell cruzaron la frontera con Daniela distrayendo al oficial que estaba revisando su I.D. y condujeron hasta la reunión navideña en Clifton Park…

Daniela dio detalles específicos sobre la participación de Kathy Russell, incluyendo el frecuente recuento de la aventura de Kathy Russell, especialmente cuando Kathy Russell, quien también tiene 40 años, estaba tratando de persuadir a Daniela para que participara en un trío con ella y el acusado …

Cuando Daniela regresa a Clifton Park, la misma noche en que la devuelven al otro lado de la frontera, el acusado trata de persuadirla a ella y a su hermana, Marianna, con quien ella sabe que estaba teniendo una relación sexual, para que participara en un trío con ella. Esto termina con el acusado desnudo y Daniela y Marianna llorando.

Después de eso, Daniela se queda sola en su primera noche en los Estados Unidos. Sin estatus legal. Daniela está ahora en deuda con la empresa …

Desde diciembre de 2004 hasta el otoño de 2006, Daniela fue el caballo de batalla del acusado … Ella hacía todo lo que el acusado deseaba, desde organizar su biblioteca hasta trabajar en informes de libros. Y también tuvo que acatar las órdenes del acusado practicándole sexo oral hasta dos veces al día …

Daniela … era un miembro muy productivo de la empresa: grabó las palabras del acusado para la posteridad, organizó su colección de libros, digitalizó su colección de música, limpiaba, aprendió a piratear las cuentas de correo electrónico de los enemigos de NXIVM.

Ella hizo todo lo que se le pidió, desde su posada en 3 FlintLock Lane, donde el acusado vivía con Pam, Marianna, Kristin y Karen …… el acusado la controló y la manipuló durante ese tiempo.

Su peso … era un foco constante del acusado y él le decía que ella lo lastimaba al no hacer dieta. Le asignaban informes de libros sobre temas de nivel posgrado que nunca había estudiado y no le pagaban si no podía completarlos. Incluso si terminaba el 75 u 90 por ciento de la tarea.

De hecho, a ella nunca le pagaron un resumen de libro. Y a ella no se le permitía ganar dinero excepto trabajando para la empresa.

Nunca le pagaron a ella. Siempre una excusa tras otra. Ella estaba en un estado de dependencia financiera.Control económico. Cabe destacar que Daniela también pasó sus primeros años de juventud en un mundo donde otras mujeres fueron tratadas de esa manera. Les gruñían como cerdos cuando iban a la nevera. Las espiaban.

La manoseaban frente a otras mujeres. Y ustedes escucharon este tipo de charla de la boca del acusado….

Cuando la acusada embarazó a Daniela a la edad de 20 años después de no permitirle usar un método anticonceptivo, Pam Cafritz pagó por el aborto de Daniela. … la vigiló en la clínica para asegurarse de que Daniela dijera una historia de encubrimiento que protegería al acusado. Ella dijo que solo había estado en los Estados Unidos por dos o tres meses y que estaba considerando la universidad en ese país …Después de que terminó su trabajo de proteger al acusado, Pam dejó a Daniela para experimentar el aborto sola a pesar de las instrucciones de la clínica de que Daniela debería ser monitoreada durante todo el proceso.

Luego, en el otoño de 2006, Daniela besó a Ben Myers y ese fue el comienzo del giro más oscuro que sufrió a manos del acusado.

Con Ben, Daniela finalmente experimentó un verdadero interés romántico y deseo sexual. Algo que ella nunca sintió por el acusado.

E ingenua Daniela, cometió el error de decirle esto al acusado. Ella realmente pensó que él estaría feliz por ella. Pero el se puso como loco. Escucharon que se encerró en el baño. La lanzó a través de una habitación. Después de esa noche, nunca volvieron a hablar en persona.

Después de esa pelea, una vez más, el mundo de Daniela fue sacudido. Desde entonces, Daniela tuvo una violación ética y estuvo bajo un estricto control por parte del círculo interno …

Nancy Salzman comenzó a monitorear su programa que, por supuesto, nuevamente se centraba en su peso y en tener sus informes completos de libros para el beneficio del acusado, así como romper lo que se definía como su “orgullo” y su desafío.

Durante los siguientes dos años, los correos electrónicos entre Daniela y el acusado mostraron el abuso y la manipulación sin fin que sufrió después de ese beso …

Quizás recuerden el cuestionamiento gráfico sobre lo que ella había hecho sexualmente con Ben. El acusado comentando que ella lo hacía parecer un ogro, manteniéndola encerrada en un castillo. Y durante este tiempo, Daniela fue amenazada con ser enviada de regreso a México.

A México sin ningún contacto con su familia. A México sin documentos de identificación. A México sin dinero. Estas imágenes y los garabatos de su diario de esa época tal vez le dan la mejor idea de su mente.

En [una nota que escribió] “Ya no quiero estar sola. Quiero suicidarme”.

En [otra nota] un autorretrato titulado “Horror Story of Failure”.

Luego, en marzo de 2010, la demandada ordenó que Daniela fuera confinada en una habitación o, de lo contrario, la enviarían a México. Quizás la parte más triste de este episodio es que los padres de Daniela también se convirtieron en cómplices. Y ellos tienen culpa. Tienen la culpa de haber dejado que ese hombre los convenciera de ayudar a lastimar a su hija. Pero no cometamos errores, era el acusado el que estaba a cargo de todo…

Después de ese punto, el acusado se acercó a [Lauren Salzman] con un plan con respecto a Daniela … Propuso que Dani recibiera un ultimátum para que ella fuera a su habitación sin distracciones y propusiera un plan para solucionar esto o para que la enviaran de regreso a México. El acusado también le dejó claro a Lauren Salzman que esto debía mantenerse en secreto. Ni siquiera quería que ella lo discutiera por teléfono …[Hubo una conversación que fue grabada y tocada en la corte] … entre el acusado y la madre de Daniela, Adriana. Y todo el tiempo, Marianna, la hermana de Daniela, que también está en una relación sexual con el acusado, está traduciendo.

El acusado dice: “Si mataste al hijo de alguien, ¿es correcto que venga la familia y te suplique que hagas algo al respecto o que te disculpes por ser tan malo contigo”?

Su madre dice: “No.”

[Raniere dice] “Si el mundo fuera así, sería muy beneficioso matar a los hijos de otras personas, y como te ayudarían a convertirte en un monstruo”. “Si yo fuera a hablar con Dani, estaría haciendo mi parte en ayudarla a convertirse en un monstruo”.

“Si yo fuera los padres de Dani y volviera a México, la haría elegir entre hacer lo correcto y quedarse aquí o perder la comunicación conmigo o lo que sea”.

“A veces es así de estricto… ”

Abuso verbal. A Daniela se le decía constantemente que era orgullosa y destructiva.

Aislamiento.

Daniela pasó meses sin ningún contacto humano. Bajo condiciones pobres. Ella tenía un pedazo de hule espuma en el suelo y nada más. Cortinas oscuras, ropa sucia, negación de comida adecuada…. A veces la comida era vieja o mohosa.

Daniela … estuvo a punto de suicidarse antes de salir de su habitación…. escribir … cartas era la única forma en que Daniela sabía evitar estar en la habitación por más tiempo y sufrir daños psicológicos adicionales…. Y allí estaban las cartas, cientos de ellas. Tantas de ellas que redacta un programa.

Tantas de ellas donde pide que la dejen salir. Todas dirigidas al acusado….Daniela estuvo en esa habitación por 100 semanas. No había cerraduras en las puertas, pero había cámaras de seguridad y, como explicó Daniela, como alguien ilegalmente en el país, había varias vallas que la mantenían donde estaba y durante todo ese tiempo ella escribió cientos de cartas al acusado, como se le ordenó, hasta el día 705, después de haber almacenado suficientes artículos de limpieza para suicidarse, Daniela decidió que iba a vivir y lo hizo …