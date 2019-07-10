Parte 3: Mensajes de texto entre Keith y Cami: Keith Raniere increíblemente cruel

Por Frank Parlato

Traducción: Julieta González

Esta es la tercera parte de los mensajes de texto entre Keith y Cami

Keith Alan Raniere finaliza el año 2014 con Cami con exigencias de obediencia. Ella responde, alternativamente, de manera deprimida y desafiante. Al final, él la hace prometer obediencia.

En ese momento él sostiene relaciones sexuales con numerosas mujeres, Cami lo sabe, incluida su hermana, Mariana [ para entonces su otra hermana, Dani, había dejado a Raniere].

Raniere, como lo hizo con muchas, le dijo a Cami que ella era su mujer especial. Durante el tiempo de estos textos, Cami tiene 24 años y Keith 54.

Tengan en cuenta que sus posiciones relativas son muy diferentes. Keith es el líder de la comunidad Nxivm, con control de las finanzas y, en efecto, con el dominio de muchas de las vidas de sus seguidores. Esta es la única comunidad que Cami ha conocido, desde que tenía 13 años o menos. Keith comenzó a tener relaciones sexuales con ella cuando tenía 15 años [posiblemente antes].

A finales de 2014, es una mujer joven, una de muchas mujeres jóvenes. Él es venerado por todos los miembros de Nxivm.

Keith quiere que ella le prometa obedecerlo en todo. Ella tiene problemas para acordar con él. Esto es meses antes del comienzo de DOS, donde las esclavas tenían que hacer un voto. Él exije a Cami hacer un voto de obediencia o deberá mudarse del condominio en Victory Way que él alquiló, donde ha vivido en secreto durante más de 4 años. Este es Keith en su forma más cruel.

***

2014

27 de noviembre, 1:24 a.m.

CAMI: Está bien, voy a cambiar. ¿Qué quieres que haga?

KEITH: Confía en mí al 100 por ciento. Obedéceme al 100 por ciento. Voy a crear una prueba inmediata. Cualquier fallo es inaceptable. Tienes que ganarme. No por causalidad.

CAMI: Está bien

KEITH: Ahora, necesito un voto de obediencia absoluta … No más incertidumbres, dudas o falta de confianza. Necesito saber qué pasa si fallas o actúas de manera infeliz. Espero que me envíes un mensaje de texto con este voto ahora … Espero que respondas de inmediato, de lo contrario no va. Necesitas ser feliz, siempre que estés conmigo porque mi tiempo significa mucho. ¿Sí?

CAMI: Leo. Acabo de recibir un montón de tus textos.

KEITH: Necesito un sí o un no ahora …

CAMI: No puedo hacerlo, amor [voto de obediencia]. Estaría perdiendo tu tiempo. Por favor no te enojes.

KEITH: Correcto, empaca. [es decir. mudarse del condominio]

CAMI: Por favor, no me odies.

KEITH: Me pondré en contacto contigo mañana, por favor múdate.

1:45 a.m.

KEITH: No hay acuerdo. Me he comprometido demasiado tiempo y ustedes han abusado. Un extraño debería haber sido tratado mejor.

CAMI: ¿Qué se supone que debo hacer? Lo siento.

KEITH: Mierda. O haces el voto y haces lo que sabes que es correcto y me amas o dejas de usar la situación y te vas. Así de sencillo.

CAMI: Parecías muy bueno hoy. ¿Qué pasó? Estás siendo tan despiadado. ¿Qué pasó con tu oferta de anoche?

KEITH: No, no tienes corazón. Solo estoy haciendo una demanda firme por primera vez [su voto de obediencia]. Si fuera desalmado, te echaría. Estoy exigiendo lo que merezco. No hay nada cruel en eso. Lo que es descorazonado es tu comportamiento y cómo me tratas. No tener corazón es nunca comprometerte a arreglar lo que hiciste [durmiendo con Robbie, un joven con el que tuvo relaciones sexuales un año antes]. Abusaste de la oferta de anoche. No más discusión … Cambias dramáticamente o te vas. Esta es la última vez que llamo. Tu teléfono pasó al correo de voz. Tu decides.

CAMI: Mi teléfono murió en medio del texto. ¿Por qué estás siendo tan cruel? Por favor no.

KEITH: Eso es insultante.

CAMI: No tengo a dónde ir. Por favor, no seas así. Yo haré cualquier cosa que quieras. Por favor, no seas así.

KEITH: ¿He ganado lo que estoy exigiendo? Si es así, no es cruel exigirlo absolutamente. Si no, solo vete. No hay crueldad. Tú … me das incertidumbre cuando he ganado mucho más durante nueve años, [habían estado juntos durante nueve años, lo que los devuelve a 2005 cuando Cami tenía 15], además de que las cosas que has hecho son crueles. Llamarme cruel a la luz de esto es cruel … Envíame un mensaje con tu voto. Demuéstrame que sabes que no estoy siendo cruel en absoluto … o si no, vete. Es sencillo.

CAMI: Cerré el resto de mi mundo para ti. No tengo amigos por ti. No tengo a nadie a quien acudir por tu culpa. No puedes abandonarme así. No pensé que fueras capaz de esto.

KEITH: Esa es una estrategia de mierda. Me habrías traicionado. Vas a tener una fiesta mañana. Demuéstrame que sabes que estás siendo manipulador de una mala manera o que simplemente te vas.

CAMI: No sé qué hacer con todo esto.

KEITH: Tu culpa es reveladora.

CAMI: No entiendo cómo puedes tener el corazón para hacer esto.

El tú que conocí nunca haría esto. ¿Que pasó?

KEITH: Este es mi último texto. No merezco la culpa. Necesito una disculpa convincente, una prueba que entiendas y un voto. Estas técnicas que estás usando funcionaron en el pasado. Ya no puedo ceder más a ellas. Si no consigo lo que quiero, te quiero fuera. No enviaré mensajes de texto a menos que los reciba. Por favor, para lo de “el tú que conocí”, es realmente malo. Me has dañado, deja de hacerte la víctima. Merezco esto y mucho más. Están empeorando las cosas con tus estrategias y estoy empezando a sentirme burlado.

CAMI: Me iré en paz. Necesitaré unos días para limpiar el apartamento a profundidad. Nunca he sentido un dolor tan profundo. Jamás pensé que harías esto. Creo que tienes derecho a echarme o establecer límites, pero no lo haces.

1:54 p.m.

KEITH: El voto no tiene que ser tan largo.

CAMI: Tengo miedo porque proyecto que abusarás de ese poder.

KEITH: Habrá momentos en que parecerá que lo hago. No lo haré, pero es parte de demostrar confianza. Si nunca pareciera cuestionable, entonces no sería confianza. Me he ganado la confianza. Hazlo ahora, por favor.

CAMI: Está bien

KEITH: mándalo ahora.

CAMI: Prometo hacer lo que dices.

KEITH: ¿Cien por ciento obediencia?

CAMI: Cien por ciento de obediencia. No sé por qué estoy cagada de miedo.

KEITH: Tienes miedo porque hablas en serio, eso es bueno. Bueno. Hoy debes ser más o tan adulta que todos. Debes ser un modelo de moderación. Sin alcohol de ningún tipo. Ni un sorbo. Y comer muy poco. Debes construirte para ser una mujer nueva, que sea seria sobre su futuro. … También debes ser receptiva conmigo en todo momento, incluso ahora.

CAMI: Mierda. Bueno, ya estoy cuestionando porque no entiendo por qué tengo que hacer eso, ya que no quiero ser ese tipo de mujer; Nunca.

KEITH: ¿Quieres honor, dignidad, respeto o amor? Podría haber dicho: Demuestra que soy lo más importante. Deja todo. Quédate en casa hoy, limpia y sin duda no vayas a Wilton [la casa de su familia]. Es un insulto. Así que estoy siendo suave. Lo que dije tiene muchos propósitos. Realmente quieres ser ese tipo de mujer. Reaccionas a términos tales como ramera o puta. A medida que envejeces, te verán más y más así si no cambias. Eso es cierto incluso si estás casada o … célibe … No quiero seguir llamándote para que contestes. Por favor revisa nuestro WhatsApp frecuentemente como lo hago para ti.

***

28 de noviembre

KEITH: ¿Cuánto pesas?

CAMI: No lo sé. Creo que 54 kilos.

KEITH: ¿Por qué subiste? pesabas 51.

CAMI: Falta de ejercicio durante intensivos.

KEITH: Entonces necesitas comer menos … El peso adicional lastima mi corazón físicamente cuando estoy contigo.

***

Diciembre 1

CAMI: Pensé mucho sobre ti y sobre nosotros hoy.

KEITH: ¿Y?

CAMI: Una parte de mí se siente como si no quisiera estar contigo. Parte de mí quiere quedarse. Una parte de mí quiere estar contigo porque sé que está bien. Amo todo de ti. Pero me doy cuenta de por qué siento ciertas maneras acerca de ti. Te siento como un padre, como un dios. Es por eso que tus comentarios duelen tanto. Los tomo como verdad. Tú eres el poseedor de la verdad. Y también por qué una parte de mí no admite que hice algo malo porque los dioses son indestructibles. Con muchas de nuestras dinámicas, esto se siente muy presente, y aunque lógicamente sé que no eres mi padre, una gran parte de mí siente la necesidad de romper con la dependencia, de ser independiente. Nunca quise que fueras mi padre, pero a veces siento que caemos en esa dinámica.

KEITH: Entiendo. En este caso específico, deberías querer darle todo a tu dios, ciertamente más de lo que hubieras dado a R [Robbie]. Tu creencia de inseguridad e intimidad conmigo es el verdadero problema, especialmente si tuviera que venir y descansar contigo. La imagen general de lo que mencionaste la podemos hablar, pero es necesario que empieces a necesitar servirme, complacerme, ganarme, para hacer algo bien.

CAMI: Parece que eso solo hace más fuerte la dependencia. Eso está de miedo.

***

2 de diciembre,

12:57 p.m.

CAMI: ¿Te tomaste en serio tener hijos con mi hermana o estabas usando eso para asustarme?

1:03 p.m.

CAMI: Sabes lo mucho que pasamos por tu relación con ella. Siempre sentí que la elegiste sobre mí. Si tienes hijos con ella, estarías haciendo la última declaración de que eso era cierto.

***

4 de diciembre

CAMI: Tus palabras todavía me persiguen. Quiero desesperadamente que sepas que no estás en lo correcto, que no estabas equivocada con nosotros, pero que lo jodí a lo grande. Una de las cosas que dijiste fue que no quería tener hijos. Fue muy doloroso escucharte decir eso, así que he estado pensando en qué hacer al respecto. Lamento haberte hecho creer que eso era cierto. Si eso es lo que piensas de mí, tal vez mi hermana sea la mejor persona para tener hijos. No eres un premio por el que estoy compitiendo, eres mi amor.

KEITH: Piensa en lo que… ¿Piensa en ti, cariño?

CAMI: Que no quiero que tengas hijos.

KEITH: No hablaría ni me ayudaría con las alternativas [con quién tener hijos]: tu, tu hermana, otra o ninguna. No has hecho lo que se necesita para ti. He cortado otras opciones y aunque no harás lo que sea necesario para ti, tu hermana [Mariana] es intolerable. Esto es lo que presentaste sobre el tema. No quiero pensar eso, pero no veo otra alternativa.***

7 de diciembre

{Keith está terminando de nuevo con Cami. Ella trabaja ahora para Rainbow Cultural Garden, el programa de experimentos infantiles que Raniere soñó. Cami habla en español a los niños. Él quiere que ella vuelva a irse del condominio.]

KEITH: El apartamento debe terminarse a primera hora mañana: 8:00 a.m. Pon todas mis cosas, dinero, etc. juntos. Necesitas aumentar tus horas de vuelta a la normalidad.

CAMI: No puedo hacer eso. Lo cambié para que no dependieran de mí. Estaré sin trabajo ¿Eso significa que no estoy haciendo lo de la educación? ¿Puedo tener más tiempo [para mudarme] para el apartamento? Hay algunas cosas que no puedo hacer debido al ruido y los vecinos.

KEITH: Por favor di algo o simplemente continuamos con esta disolución nuestra. Me sorprende que no hayas escrito. Estoy escribiendo para decir que lamento mucho la situación y nuestra interacción. Me siento impotente. Tu decides.

CAMI: He estado pensando. Quiero ser modelo para mis hijos, especialmente G. No puedo perder a G. Haré lo que sea necesario. Por favor, no me lo quites. Yo haré cualquier cosa que quieras.

KEITH: Entonces haz lo que sea necesario. Eso implica estar en la causa, arreglar lo que ahora son muchas percepciones erróneas, eliminar el orgullo y tratarme como lo merezco y lo que debería haber sido. No se permite la ira a partir de hoy, comenzando ahora. Necesito ver lo que siento que son cosas sustanciales hoy.

CAMI: está bien ¿No me lo quitarás?

***

8 de diciembre, 1:17 p.m.

CAMI: Vale mierda. Lo controlas todo. Tú decides. Haré lo que quieras. No creo que lo que haces sea correcto. Estás abusando de tu poder, pero soy impotente y quiero a mi hijo. Yo estaba ahí para él más que tú. No sé cómo puedes estar bien contigo mismo haciendo esto.

KEITH: Gran comienzo. No creo que esto vaya a funcionar.

CAMI: Ya te dije que haré lo que quieras.

KEITH: Tienes que cambiar tu comportamiento y valores para ser un modelo. Aquí hay una tarea por hacer ahora. Demuéstrame que lo que dijiste arriba fue malo e incorrecto. Parece que no tienes idea de por qué hace las cosas que haces, por qué sientes como lo haces o por qué hago las cosas que hago. Si entendieras estas cosas, estarías tan triste por lo que has hecho y estás haciendo. Te sentirías triste por lo que me enfrento y lamentarás la forma en que me tratas, las cosas que piensas y lo que has dicho. ¿Todavía no lo entiendes?

CAMI: Me siento como una prisionera. Este es tu mundo y tus reglas. Si de repente decides cambiar las reglas que tienes, está bien porque este es tu reino. Puedo cumplir con tu decisión o irme. Desafortunadamente, te prometí que no lo haría, así que estoy en tu reino bajo tus reglas. No significa que esté de acuerdo. Siempre había creído que nunca me abrazarías así, que me dejarías ir como dirías. Olvidaste mencionar que desencadenaría tu furia si alguna vez quisiera ir, así que soy toda tuya. ¿Qué quieres que haga?

11:38 p.m.

CAMI: Has tomado toda mi vida.

KEITH: Por favor, dime cómo. Realmente, ¿qué quieres decir para que pueda entender?

CAMI: Has tomado todo lo que es importante y significativo para mí. Pero es más que eso, me has marcado de por vida. Tus palabras me han destruido. Me siento impotente y sin valor. Me siento muerta por dentro.

***

Nochebuena, 7:30 p.m.

CAMI: Guau, no soy el monstruo despiadado en que me quieres convertir.

KEITH: Por favor, múdate. No vengas al voleibol. No vengas con Nancy esta noche.

CAMI: No soy ese monstruo. Estás completamente equivocado.

KEITH: Demuéstralo. Un monstruo diría eso también para su beneficio. Tomar mucho tiempo es lo que hacen los monstruos. Por favor deja de. He tratado con muchos monstruos.

CAMI: ¿De verdad crees que soy un monstruo?

KEITH: Por favor no hagas esto. Esta es verdaderamente una respuesta monstruosa, orgullosa y evasiva. Acabas de decir que hiciste uno. Cuéntame tu decisión, por favor. Intenté llamarte para hablar. Pareces estar evadiéndote. Solo mira esto desde mi lado. Pareces un monstruo usando estrategias monstruosas.

8:04 p.m.

KEITH: Esa respuesta es como un monstruo. Todavía no te he llamado monstruo. He pasado seis meses pintando para demostrar que no lo eres. Eres bastante insultante y das por sentado todo lo que he hecho. Todo este tiempo no lo has arreglado, pero estás jugando a la víctima. Si no eres un monstruo, ¿no debería actuar como soy?

O si eres un monstruo, ¿no debería actuar como soy? ¿No es mi deber moral para aquellos que dependen de mí? Demuestra que no eres un monstruo, eso es lo que se necesita. Deja de acusarme falsamente de llamarte uno. Has comdetido acciones monstruosas. Demuestra que no eres un monstruo. Es lo correcto. Hiciste acciones monstruosas. Es moralmente correcto que demuestres que no eres un monstruo. Eso significa que no eres una víctima. No vas a culpar. No vas a sentir pena por ti misma. No vas distraerte. Por favor di algo compasivo, cariñoso y no monstruoso. He intentado llamarte para hablar. Pareces estar evitando. Solo mira esto desde mi lado, pareces un monstruo usando estrategias monstruosas. Toma tu decisión explícitamente en la causa sin distracciones ni estrategias, por favor.

CAMI: Quieres que disfrute que me abusen. Eso no va a suceder. Soy consciente de las condiciones. Mi vida es tuya. Esa es mi decisión. Espero algún día entender tus acciones.

10:49 p.m.

CAMI: No sé cómo manejar tus acciones. Consideré terminar mi vida de nuevo. No creo que te des cuenta de cómo me afectan tus palabras y tus acciones.

[En general, no una muy buena Nochebuena para Cami]

***

27 de diciembre,

10:44 p.m.

[Keith hace a Cami aceptar encontrarle una virgen]

KEITH: No. Tienes que encontrar a alguien, a alguien más para nosotros.

CAMI: Sé de una virgen de 26 años, pero no te va a gustar.

KEITH: Tal vez no. ¿Por qué?

CAMI: Sólo te gustan las bonitas.

KEITH: No solo eso, pero para el propósito del sucesor, la virginidad tiene que ser por ciertas razones.

CAMI:?

KEITH: ¿Era ella la virgen de exo-eso? [exo-eso es una clase cara de Nxivm con yoga y ejercicios agregados].

CAMI: Oh, ¿cuál es ese? Perdón, ¿cuál es ese?

KEITH: ¿Quién es ella?

CAMI: Tú primero.

KEITH: ¿La prima gay de Lola?

CAMI:? – Oh.

KEITH: ¿Y tu?

CAMI: No sabía que tenía una prima gay. ¿Nombre? Es ella linda?

KEITH: Puedo conseguirla. No, no es linda, simplona.10:58 p.m.

KEITH: De acuerdo. Haz que la situación de R [Robbie] sea la correcta [Cami tiene que pagar por tener relaciones sexuales con Robbie al encontrarle a Keith una virgen para que tenga relaciones sexuales con él].

Encuentra otra virgen. Una tercera esclava no tiene que ser virgen.

[La tercer esclava – después de Cami y la virgen, no tiene que ser virgen. La tercer esclava estaría disponible para tríos con Keith y Cami.]

CAMI: ¿Tercera?

KEITH: Una esclava sería una tercera persona. No lo querría sin ti.

***

30 de diciembre

KEITH: ¿Ana conoce vírgenes adecuadas? Crearás problemas con tu belleza y tu sonrisa.

CAMI: No.

KEITH: Sí. Pocos hombres o mujeres racionales pueden resistirte. ¿Fue “no” por eso o por la pregunta de la virgen?

CAMI: Eso. No sé sobre la pregunta de la virgen.

KEITH: Me gustaría mucho pasar tiempo contigo.

Manténgase sintonizado para la cuarta parte de los mensajes de texto entre Keith y Cami.