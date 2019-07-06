Parte 1: Mensajes de texto entre Keith y Cami: la mente pervertida de un monstruo

Por Frank Parlato

Traducción: Julieta González

Esta es la primera entrega de una serie de mensajes de texto entre Keith y Cami [y de correos electrónicos].

Algunos pueden preguntarse por qué estoy publicando estos intercambios pútridos [de Keith] y patéticos [de Cami], considerando que Keith ha sido inculpado y probablemente enfrenta cadena perpetua.

Esto no modificará lo que resulte de su vida.

La razón por la que publico esto es sencilla: él tiene seguidores. Y existen muchas personas indecisas que no están seguras de si deben seguir y apoyar a Raniere, o renunciar a él y tratar de reconstruir sus vidas.

Algunos de ellos leen el sitio Frank Report, ya que están tratando de entender lo que le sucedió a Raniere y buscan obtener información.

Quiero que lean los textos entre Cami y Keith; intercambios entre una adolescente y un hombre de casi 50 años.

Deseo que sus seguidores pongan en contexto lo que les contaron sobre él. Que lo comparen con lo que él le escribe a una adolescente [muchos de ustedes la conocen] y vean cómo encaja con lo que les enseñó a ustedes y lo que la gente les dijo sobre él.

Sé que es difícil de comprender y aceptar el hecho de que ustedes pudieron haber pasado años, y en algunos casos décadas, de sus vidas siguiendo a un monstruo, mientras pensaban que era excepcionalmente bueno.

Repudiarlo, lo sé, es repudiarse a sí mismo, dudar de la sensibilidad propia y el buen criterio. Se enorgullecían de tener el buen juicio de seguirlo. Para rendir sus pensamientos al de él, de un nivel más elevado. Fue una misión en la que creyeron. Ahora deben, para repudiarlo, admitir que fue un juicio errado, y eso es difícil. Si lo hacen, sé que se preguntarán si esto no niega toda su confianza para todos sus juicios de valor futuros.

Así que, para aquellos que aún lo siguen y aquellos vacilantes, publico estos textos entre “Vanguardía” y la chica que conocen.

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También los publico para aquellos que estudian este caso, para aquellos que quieren aprender cómo un demonio puede pretender ser un hombre compasivo y engañar a cientos. Hay lecciones por aprender en algún lugar entre la agonía de la fe y los misterios de la mente. Raniere era un depredador. Hizo algo extraordinario: utilizó el engaño, lastimó a mujeres y hombres que creyeron en su mentira de que tenía la intención de hacer el bien por ellos y por el mundo. No debemos perder esto de vista. Utilizó el ferviente deseo de las personas que querían hacer el bien y, en cambio, los convenció de hacer el mal, a ellos mismos y a los demás. Hizo que algunos de ellos hicieran cosas que sabían eran maléficas en nombre de un bien colectivo. Cami, aunque comenzó siendo solo una niña, era una de ellas, como lo veremos.

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Existen miles de correos electrónicos y mensajes de texto entre Cami y Keith Raniere. Muchos fueron leídos en la corte. Frank Report obtuvo copias de cada correo electrónico y chat que se leyó para constar en acta y muchos otros que no lo fueron.

Cami, una mujer mexicana que vivía en Clifton Park, a menudo como una extranjera en situación ilegal, tuvo relaciones sexuales con Raniere por primera vez cuando tenía entre 13 y 15 años. [Violación estatutaria en Nueva York]. Keith también sostuvo relaciones sexuales con sus dos hermanas mayores. La mayor de las tres hermanas, Mariana, tuvo un hijo con Keith, el bebé Kemar, que nació en 2017. Dani, su segunda hermana [testificó en el juicio] fue encerrada por Keith durante casi dos años. Algunos de estos textos fueron escritos entre Cami y Keith cuando Dani estaba confinada en una habitación de la casa donde vivían Cami y su familia. Cami estaba teniendo un romance secreto con Keith.

En la corte, la fiscalía, por razones que solo ellos conocen, mostró sus mensajes de texto y correos electrónicos, presumiblemente para enfatizar ciertos puntos ante el jurado. Me parece más interesante presentarlos en orden cronológico: para vislumbrar la forma destructiva y manipuladora en que Raniere, quien es 30 años mayor que Cami, la trató. Los textos y correos electrónicos leídos en la corte comenzaron en 2008, cuando Cami tenía 18 años. Raniere tenía 48 años. Exploremos algunos de estos para comprender mejor el corazón y la mente del monstruo. [Mis comentarios están entre paréntesis y en negritas].

2008

21 de febrero [Keith tiene 48 años. Cami tiene 18 años.]

Cami escribe: La luna llena es mañana y eso hace que sean 30 lunas llenas que hemos estado juntos. [Emoji cara sonriente].

[Treinta lunas llenas los trae de vuelta al 21 de octubre de 2005, cuando Cami tenía 15 años. Keith tenía 45.

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2009

23 de febrero

Cami: ¿Soy un lastre para ti?

A veces me da esa impresión por la forma en que me tratas. Y realmente no lo había pensado hasta ahora, lo que me hace pensar, no hay mucho que pueda hacer si no me lo dices. Supongo que sigo esperando que nuestra relación sea como un cuento de hadas. Hasta ahora, los hechos me han demostrado estar equivocada, excepto por nuestro amor, que es el mejor tipo de amor que he experimentado.

Aunque parece ser que ni siquiera el amor es suficiente para que estemos juntos. Me imagino que hay muchas otras mujeres que podrían decir lo mismo que yo digo

Me gustaría saber algo de ti. ¿Nuestra relación tiene el potencial de ser única y especial? ¿Sabes a lo que me refiero? Por favor. Esto es importante para mi.

P.D No solo no hemos tenido relaciones sexuales este año, no hemos tenido relaciones sexuales en tres meses. Yeei, mi amante no me toca, me siento tan deseada. No es gracioso, ¿verdad?

[Keith estaba teniendo relaciones sexuales en este momento con más de una docena de mujeres. Al día siguiente Keith le respondió por qué no estaba teniendo relaciones sexuales con ella].____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 de febrero

Keith: Antes de que te cortes el cabello, baja de peso y haré que valga la pena. Lo siento por las otras cosas. Te contaré sobre el potencial de nosotros cara a cara. También voy a hablar con usted acerca de la cuestión de ser un lastre. En cuanto a lo otro, mmm, mmm, XXXXX.

[Ella debe haber perdido algo de peso y evidentemente se reunieron y tuvieron relaciones sexuales el 4 de marzo].____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 de marzo

Cami: Asunto: cartas de fans (emoji guiñando un ojo).

Hola, mi dulce paleta de caramelo [Keith].

Realmente te disfruté tu forma esta noche. Nunca dejas de sorprenderme. Parece como si cuanto más te amo, más te admiro y tengo curiosidad por conocerte. Me gusta lo que veo en ti.

Tienes una mente brillante y creo que lo sabes, a la vez tienes una cierta humildad a la que creo que todos deberían aspirar. Admiro lo que haces en el mundo y la fuerza con la que lo haces. Pienso que eres una inspiración para todos. Te admiro como personaje y te amo profundamente como mi paleta de caramelo. [Carita sonriente] Besos, abrazos y sollozos.

VC

[VC es su apodo, ‘Virgen Camila’. Keith le responde el mismo día]:

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4 de marzo

Keith: A las paletas de caramelo les encanta ser lamidas por esclavos muy obedientes.

[Al día siguiente, Cami está descontenta. Ella escribe]:

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5 de marzo

Cami: Me entristeció descubrir que estabas filtrando mis llamadas. Pensé que éramos mejores que eso.

Paleta de caramelo, tú te lo pierdes. Te estás perdiendo toda la diversión.

Estoy bajando de peso y me veo mejor cada día, pero no lo sabrás porque ni siquiera contestas el teléfono. Frambuesa. O lo que sea.

De todos modos, tenía algunas cosas geniales que decirte, pero supongo que nunca lo descubrirás. ja-ja-ja, ja-ja-ja, esa es mi risa malvada por cierto. Cuídate.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 de marzo

Keith: Cariño, no filtro tus llamadas a menos que, esté en una llamada de conferencia costosa; otras personas están ahí de una manera muy problemática.

Por favor, por favor, por favor entiende.

Además, tienes que decirme tus cosas geniales si eres una buena esclava. El gran día probablemente debería ser cambiado. Si firmas tu correo electrónico con una XO, entonces hay un mensaje.

He estado pensando en algunas torturas muy creativas, bueno, supongo que solo tendrás que ser una buena chica y descubrirlo.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 de Marzo

Cami: Ji, ji, ji, hoy descubrí que la gente piensa que todavía soy virgen. ja-ja-ja, ja-ja-ja.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 de marzo

Keith mmm, tengo tanta experiencia para ti?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 de Marzo

Cami: hola amor … Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Quisiera devolverte el favor asumiendo la carga que llevas, pero la mayoría de las veces termino sintiéndome incompetente y no ayudo en absoluto. Te mereces lo mejor y trataré de darte solo eso. Siento que debería mantenerte informado sobre lo que está sucediendo en el país de VC. Hay días en que me siento muy cariñosa, pegajosa; y luego días en los que simplemente tengo ganas de pelearme o tener algo de qué quejarme sin ninguna razón…. ¿Quieres pelear conmigo? Estoy totalmente de acuerdo con que ganes y te prometo que no me quejaré si terminas clavándome al suelo o la pared; jejeje creo que voy a tratar de guardar estos sentimientos, antojos, sí, son lo mismo, para alguna otra ocasión, si sabes a qué me refiero, [emoji guiñando ojo]. O tal vez solo necesito un buen azote, no lo sé. ¿Qué piensas, maestro? ¿Qué significa este buen viejo VC? Está bien, me estoy metiendo demasiado en eso. Vamos pues. Quiero ayudar a que estés sano otra vez.

Hoy, y siempre, en el menú de VC ofrecemos caminatas, jugos saludables, vagina deliciosa, conversaciones encantadoras llenas de temas XXX. Recomiendo encarecidamente, la concha, ligera de pelo y recién salida de los territorios de una chica menor de edad.

Espero, tendrás algo agradable en qué pensar durante las próximas horas y quizá días.

Disfruta.

Amor, esclava esclavita.____________________________

13 de junio

Keith: Hola dulce paleta de caramelo

Sí. No puedo esperar a hacer todas las cosas que he planeado. Mmm, la cosa de tres vías [un trío] que haría contigo. Pienso que tendría que estar allí. Lee tu oración sobre esto. Suena como si pudieras hacerlo sin mí. Sospecho que esto no es lo que quisiste decir. Mantenme informado. Lo resolveremos paso a paso. Hasta que, por supuesto, te ate y force tu coño a ser lamido.

[Esta es una idea interesante que él presenta, ya que esto es exactamente lo que le hizo a Nicole, unos ocho años después.

Raniere ató a Nicole, le vendó los ojos y forzó irónicamente, a Cami, a lamer la vagina de Nicole. Este fue el acto de tráfico sexual de suma importancia por el que fue convicto, y por el cual será sentenciado a un mínimo de 15 años en una prisión federal de máxima seguridad.]____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 de Junio

Cami: … Bueno, dicho esto, me complace anunciar que hoy fue el comienzo de un nuevo ciclo de píldoras de tres meses. [Emoji carita sonriente]. Lo que significa que si decides aceptar tu desafío, mucha y mucha práctica. Hay algunas cosas que quiero aprender y explorar. Por cierto, siento mucha curiosidad por lo que dices que quieres hacerme. ¿Cómo me ves exactamente? ¿Que no soy Virgen Camila?

Cariñosamente, Cami____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 de junio

Keith :: Mmm. Gracias. Te amo y a tu… clavado … contra la ……____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2010 [Cami tiene 19-20 años en 2010. Keith tiene 49-50 Fue durante este tiempo que Dani estuvo aprisionada en su habitación. Cami lo sabía muy bien porque vivía allí y a menudo le llevaba una comida a Dani].

20 de Marzo

Cami: Oye, cariño, he estado pensando mucho en nosotros. Prefiero hablar contigo en persona, pero no tengo idea de cuándo vas a llamar después y cuánto tiempo podrás permanecer en el teléfono. Me he preocupado un poco por nosotros. Tu inconsistencia está bien, pero ahora me hace sentir insegura de todas las cosas que me has dicho, y solo a mí.

Mira, el otro día vi una película en la que se acusaba a una mujer de acosar a un hombre que decía era su amante. Todas las pruebas que poseía no podían ser confirmadas porque todo lo que tenía era de las conversaciones que habían tenido. Me temo que algún día descubriré que soy esa mujer. No tengo nada que demostrar de esta relación, ninguna prueba, excepto lo que me has dicho. Pero ahora siento que sería irresponsable no ver la realidad. Lo que veo como innegable es el hecho de que tú no mantienes la comunicación. A veces pasamos alrededor de un mes sin vernos, y no te importa. No se muestra en los días que considero que … cuentan y otras cosas que probablemente ya sepa. Quiero reevaluar esta relación. Estoy empezando a sentir que no es saludable. Todo es en tus términos. Esto ya no se siente como una sociedad. No siento que tenga mucho que decir, y me gustaría que fuera una asociación, un equipo fuerte. Demuéstrame que estoy equivocada o simplemente dime con seguridad que estoy en lo cierto. Al menos las cosas tendrían sentido.___________________________________________________________________________________________________________________

20 de Marzo

Keith: estás muy equivocada [emoji carita triste]______________________________________________________________________________________________________________________

29 de agosto

Cami: … Estoy esperando un poco más de comunicación, si es posible. Me molesta que trates a otros conocidos mejor o más de cerca que a mí. Solo un pensamiento.____________________________

29 de agosto

Keith: Estoy bajo vigilancia y un micrófono parabólico recoge todo lo que me murmullas. ¿Puedes conseguir un walkie-talkie y usar la extensión 96. Opuesto a? Probablemente tendré algo de tiempo hoy.

Amor.____________________________________________________________________________

18 de noviembre

Keith: Sólo estoy revisando si mi solecito escribió. Sé que estás encerrada. Solo desearía que yo fuera el que te restringiera. Con cuerda. O lo que sea. Mmm.

Cami: Ah, yo no sabía que yo también era tu solecito?

Keith: Hola, cariño, es probable que hoy sea un día muy difícil porque parece que se están realizando mayores esfuerzos para destruir mi imagen, etc. Estaba pensando en ti como un oasis.

Amor y artilugios.

2011

marzo 1

Cami: … Parece que no puedo encontrarte. Me siento un poco desesperada y frustrada.

El tiempo parece pasar y me siento muy atrapada aquí.

Quiero poder moverme. Ah, y hablando de cosas, me ha costado mucho perder peso. Corrí ocho millas el otro día y parece que no bajo mucho. Me siento realmente frustrada y ansiosa porque sé que quieres que pierda peso y sea súper delgada. Especialmente para esta cosa que viene. Ah. Lo siento, me siento muy hambrienta, gorda y como un fracaso. Tengo mucha hambre. Siento que quiero tirar la toalla y comer lo que quiera.

Me gustaría que llamaras. He estado intentando llamarte para invitarte a dar un paseo. Pensé que sería bastante seguro en medio de la noche y podría quemar algunas calorías, pero parece que no puedo contactarte.

[Mantenían su relación en secreto.]

16 de abril

Keith: pensando en ti. Abre el archivo adjunto cuando estés sola.

[El archivo adjunto que Raniere envió a Cami, de 19 años de edad, es una imagen (BDSM) Servidumbre y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo, de un amo y su esclava en la que una mujer está atada de manos y piernas, así como un anzuelo, realizando sexo oral a un hombre. Irónico: Nicole declararía que estaba atada a una mesa y que alguien que no conocía le practicaba sexo oral. Lauren Salzman testificó que la persona que realizó ese sexo oral era, de hecho, Camila.]

Cami: [después de abrir el archivo adjunto] Oh, Dios mío, ja ja ja, ingenioso, debo decir, pero parece un poco incómodo.