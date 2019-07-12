Los abogados de Epstein proponen un paquete de 77 mdd para liberar presunto traficante sexual de niños

En lo que probablemente dejará a muchos lectores de Frank Report con una sensación de déjà vu una vez más, los abogados de Jeffrey Epstein han propuesto una propuesta de fianza multifacética que permitiría al presunto traficante sexual infantil salir del Centro Correccional de Manhattan (MCC) mientras espera juicio.

En serio, deténganme si escucharon todo esto antes …Según la propuesta, a Epstein se le permitiría vivir en su mansión en la calle 51 en la ciudad de Nueva York, y solo se le permitiría salir de allí para citas médicas según lo aprobado por Servicios Previos al Juicio. Se instalarán nuevas cámaras de vigilancia en las entradas delanteras y traseras del edificio para garantizar que no se escape.

Se le exigirá que use un dispositivo de monitoreo de tobillo GPS, que es la última versión de estos dispositivos y rastrea el paradero del usuario en tiempo real.

No intentaría obtener ningún pasaporte nuevo (ya ha entregado el único pasaporte que dice tener).

Aceptaría ser extraditado de cualquier país y renunciaría a todos sus derechos para impugnar cualquier extradición de ese tipo.

Pondría una “fianza de reconocimiento personal sustancial” en una cantidad que establecerá el tribunal después de que revise su “Declaración financiera personal” (Sus abogados han pedido que la “Declaración financiera personal” sea archivado bajo sello). La fianza se aseguraría con una hipoteca sobre su mansión de Manhattan, que, según sus abogados, tiene un valor aproximado de 77 mdd (no se sabe si esa cifra tiene en cuenta el hecho de que la mansión necesita una nueva puerta de entrada porque los agentes del FBI que allanaron el predio el sábado pasado maltrataron a este viejo).

Prometería su jet privado como garantía adicional, y lo eliminaría del registro o lo conectaría a tierra.

Su hermano, Mark, actuaría como co-garantía de la fianza, y además la obtendría a través de una hipoteca sobre su casa en West Palm Beach, Florida.

Uno de sus amigos, David Mitchell, también sería co-garantía del bono, y lo aseguraría a través de hipotecas en dos propiedades de inversión.

Él desmovilizaría, molería y / o eliminaría el registro todos sus otros vehículos en el área de la ciudad de Nueva York.

Permitiría que los Servicios Previos al Juicio u otro personal del gobierno accedan al azar a su residencia a excepción de sus abogados, nadie más podrá ingresar a su residencia sin la aprobación de dicha entidad. Se reportaría diariamente por teléfono de acuerdo con el horario que la corte considere apropiado.

Se nombraría a un Fideicomisario o Fideicomisarios para vivir en su residencia, y se les exigiría que informen de cualquier violación de sus condiciones de liberación y / o al tribunal.

Clare Bronfman, que puede o no tener un “patrimonio neto” más alto que Epstein, tuvo que depositar una fianza de garantía de 100 mdd para mantener a su flaco trasero fuera de la prisión federal después de que fue acusada.

MK10ART's painting of a happy Clare Bronfman.

La maravillosa pintura de Clare Bronfman de MK10ART.Y se enfrentaba a un máximo de 20 años en una prisión federal en comparación con los 45 años que enfrenta Epstein.

Keith Raniere, quien afirmó que no tenía activos, se ofreció a que se le impusieran restricciones similares.

MK10ART's painting of Keith Alan Raniere where he presently resides.

Hermosa pintura de MK10ART de Keith Alan Raniere. ¿Cuánto tiempo vivirá el hombre más inteligente del mundo tras las rejas?

La solicitud de Raniere de ser liberado bajo fianza mientras esperaba el juicio fue denegada en tres ocasiones distintas.

Los abogados de Epstein también argumentaron que los cargos pendientes en su contra son falsos porque no son más que una regurgitación de los cargos que enfrentó anteriormente en Florida y que fueron rechazados cuando aceptó declararse culpable de los cargos a nivel estatal en Florida

Jeffrey Epstein

Como resultado de esa declaración de culpabilidad, Epstein cumplió 13 meses en un campamento diurno local en Florida y 12 meses de libertad condicional posterior a la liberación.También tuvo que registrarse como delincuente sexual en las tres jurisdicciones donde mantiene residencias: es decir, las Islas Vírgenes, el estado de Nueva York y Florida.

Sus abogados argumentan que él ha sido un ciudadano modelo durante los últimos 14 años y que no representa una amenaza de huida, ni un peligro para la sociedad.

Todos hemos escuchado toda esta mierda antes cuando ‘Vanguardia’ intentaba sacar a su lamentable trasero del Centro de Detención Metropolitano en un avión privado a Fiji lo más rápido posible.

El juez que preside el caso de Raniere, el Juez Nicholas G. Garaufis, no aceptó ninguno de los argumentos patraña de los abogados de Raniere.

Esperemos que Richard M. Berman, el juez actualmente asignado al caso de Epstein, tenga la misma fortaleza testicular que el Juez Garaufis.

Que se joda Jeffrey Epstein y todos los demás pervertidos como él, que piensan que porque son ricos, tienen derecho a un sistema de justicia diferente al del resto de nosotros.