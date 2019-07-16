Keith Raniere, líder de Nxivm, negaba el Holocausto: decía que los miembros más importantes de su secta eran ex nazis

No es descabellado suponer que podemos aprender lecciones de lo que sucedió en Nxivm. Ya no tanto para detener a su líder, Keith Alan Raniere -que ya está preso- y enfrenta cadena perpetua, sino para comprender cómo las personas pueden seguir a un hombre como él y ser guiados a una catástrofe.

Esto entonces es una forma de prevención, en lugar de una cura. Porque si sucedió aquí, en el siglo XXI en Estados Unidos, podría suceder en otros lugares y es probable que esté sucediendo.

Lo siguiente es con base en numerosas fuentes dentro de Nxivm, de hecho desde su círculo interno. Nadie duda que Raniere dijo e hizo las cosas que se afirman a continuación:

Sé que suena fantástico que haya gastado 65 mdd del dinero de dos discípulas herederas y culpar a los judíos. Pero lo hizo.

Y suena fantástico que les dijera a los miembros de su harén que fueron nazis en sus vidas pasadas, le creyeron y continuaron siguiéndolo, algunos de ellos llenos de culpabilidad al conocer su pasado nazi.

Estas cosas rayan en los límites de la credulidad humana, sin embargo, son ciertas. Ellos le creyeron. Y debe haber una lección en eso. Algo que podemos aprender sobre pensar por nosotros mismos y no creer ciegamente, ya sea que provenga de un guru de secta o de una religión que exige fe ciega.

Quizá la enseñanza sea que solo cuando rechazamos toda ayuda somos libres. Cuando no permitimos que nadie piense por nosotros, cuando nadie sabe mejor que nosotros sobre nuestras propias vidas, podemos ser considerados sanos y evolucionados. Tal vez esta es la lección que podemos aprender de Keith Raniere y las personas que lo siguieron, que le permitieron pensar y creían que sabía mejor que ellos mismos. Al creer así, tuvieron que ignorar su propia voz interior para seguirlo por un camino de destrucción.

Eso en sí mismo es fascinante.

Volvamos al 2005.

Dos hermanas, Sara y Clare Bronfman, herederas de la fortuna de Seagram, y discípulas de Raniere, invirtieron 65 millones de dólares en el mercado bursátil que Raniere ideó y ejecutó.

Fue proclamado como el hombre más inteligente del mundo. Él desarrolló, dijo, una fórmula matemática para el comercio de productos básicos que traería la riqueza del mundo bajo su control ético.

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Bronfman Branding? Seagram heiresses Sara [l] and Clare Bronfman are funding Keith Raniere's pubic branding of slaves. Critics are calling it 'Female Pubic Mutilation." But Bronfman branding is designed for an 'ethical' cause, supporters say. This photo was taken in 2009 when the two sisters donated a substantial sum to the Dalai Lama for him to appear and endorse Mr. Raniere. The Dalai Lama did not endorse Mr. Raniere but instead asked the press to investigate Mr. Raniere and report the truth and he urged Mr. Raniere to be transparent. Mr. Raniere then devised a secret DOS group, with the aid of the Bronfman sisters.

Las crédulas hermanas Bronfman cubrieron 65 mdd de las pérdidas de Raniere en el mercado de commodities.

Kieth Raniere around the time that Dani committed her ethical breach.

Keith Alan Raniere perdió hasta el último centavo.

El hombre más inteligente del mundo

A pesar de la fórmula de Raniere, las hermanas perdieron toda su inversión de 65 millones de dólares. Raniere explicó que las pérdidas no se debieron a sus errores, sino a fuerzas externas que escapaban a su control.

De acuerdo con informantes de Nxivm, Raniere les dijo a las hermanas que su padre, el multimillonario Edgar Bronfman, Sr., movió sus influencias e invirtió dinero para manipular los precios de materias primas para trabajar en contra de las posiciones de Raniere [principalmente en futuros de maíz] para causar su asombrosa pérdida de dinero.

Inicialmente se asumió [Clare Bronfman me dijo esto ella misma] que Papá Bronfman hizo esto porque no le gustaba que Raniere tuviera una influencia indebida sobre sus hijas. Quería que Raniere fuera desacreditado a cualquier precio.

Sin embargo, Raniere explicó a las hermanas Bronfman que había un motivo más profundo y siniestro. Raniere dijo que era una amenaza para el mundo sionista.

The late Edgar Bronfman, Sr.

Edgar Bronfman, Sr. murió en diciembre de 2013. Se reportó que estaba derruido por la participación de sus hijas con Keith Raniere.

Edgar Bronfman, Sr. fue presidente del Congreso Judío Mundial [desde 1979 hasta 2007]. También fue presidente de la Organización Mundial de Restitución de Judíos, cuyo objetivo es garantizar “El retorno de los bienes comunales judíos robados por los nazis y luego por los comunistas en Europa del Este, y propiedad en Europa Occidental robada por los nazis y desaparecida”.

Raniere explicó a las Bronfmans y a otros discípulos que sabía cosas que amenazaban los cimientos del mundo judío.

Algunos dudaban que Edgar Bronfman supiera acerca de las pérdidas de Raniere en la bolsa y que sus hijas las pagaron. Las chicas se esforzaron mucho para ocultárselo a su padre, incluso llegando a enumerar las pérdidas de 65 mdd como un préstamo en sus balances financieros, como si fueran a pagar [con intereses].

Los escépticos de Raniere afirman que inventó la historia completa del señor Bronfman para encubrir su propia equivocación, [o estafa] y simplemente usó al padre y al liderazgo judío como una pantalla.

Sin embargo, las hermanas [cuando planteé esta posibilidad con ellas] decidieron creerle a Raniere, [y me despidieron como su consultor por plantear la pregunta].

Raniere a menudo le contaba a su círculo íntimo la razón por la que Bronfman se lanzó contra él.

Raniere dijo que él “aprendió” que la Alemania nazi no usó los campos de exterminio ni las cámaras de gas para asesinar en masa a judíos.

Raniere afirmaba que el número real de judíos asesinados era significativamente menor que la cifra históricamente aceptada de seis millones.

Raniere dijo que el Holocausto fue un fraude sionista.

Según los miembros del círculo interno, los puntos de vista de Raniere son similares a los que se encuentran en algunos cuadrantes de internet, lo que llevó a los escépticos a creer que la “prueba” de Raniere se había obtenido en su totalidad de sitios web.

Las opiniones declaradas de Raniere son similares a varias vistas de sitios web antisemitas y / o de conspiración, que son las siguientes:

1-El Holocausto es una exageración que surge de una conspiración judía, diseñada para promover el interés de los judíos a expensas de otros pueblos.

2-Las historias de brutalidad nazi eran propaganda.

3- Alemania fue víctima de la agresión de los aliados.

4- Las denuncias contra Alemania, incluido el Holocausto, fueron propaganda en tiempos de guerra que se utilizó para justificar la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

5- Los aliados hicieron a los nazis su “chivo expiatorio” por sus malas acciones. Las atrocidades de los aliados fueron peores que las acusaciones más extremas contra los alemanes. El trato nazi a los judíos no fue diferente de lo que los Aliados hicieron a sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial.

6-Los líderes judíos [como Edgar Bronfman] obtuvieron miles de millones de dólares de cadáveres inexistentes, cuyos números se han calculado de manera distorsionada y deshonesta.

7-No había ningún programa alemán para exterminar a los judíos europeos.

8- El Holocausto, el supuesto exterminio de seis millones de judíos (la mayoría de ellos mediante gasificación) es un engaño. No había cámaras de gas en Auschwitz ni en ningún campo de concentración alemán. Ni en Auschwitz ni en ningún territorio controlado por los alemanes hubo asesinatos en masa de judíos.

9- Raniere admite que hubo asesinatos dispersos. Pero la mayoría de los que murieron en Auschwitz murieron por causas naturales. La muerte de algunos judíos se debió a la plaga del tifus durante la guerra y la hambruna hacia el final causada por la derrota de los alemanes y la continua crueldad de Estados Unidos contra los alemanes.

10- Los sionistas fabricaron el mito del Holocuasto. Los judíos destacados, como Edgar Bronfman, difundieron este mito como parte de un complot que permitiera la creación de una patria judía en Palestina, cosechando apoyo para el estado de Israel y dinero de bolsillo para ellos y sus amigos.

Cómo Keith Raniere afirmó que obtuvo su “evidencia” no está claro. Una fuente dijo que Raniere admitió encontrar la mayoría de sus “hechos” en internet, pero cuando los combinó con su “cerebro gigantesco” y sus profundos conocimientos, fue capaz de ponerlo todo junto como nadie lo había hecho antes.

Si Edgar Bronfman descubrió alguna vez las realizaciones de Keith en internet, no está claro. Pero Raniere dijo a los miembros del círculo interno que Bronfman, los sionistas e incluso los Illuminati estaban en contra de él y lo querían silenciar.

Su “conocimiento” del “engaño” del Holocausto, afirmó Raniere, asustó a Bronfman y otros judíos que temían que Raniere, con su intelecto superior, saliera con una prueba lógica. Si hubiera ganado millones o miles de millones de dólares con su comercio infalible de productos básicos, tendría los recursos para demostrarle al mundo que el holocausto era una mentira.

Este fue el motivo, dijo Raniere, para que frustraran sus compras bursátiles de comodities.

[Hay algunos seguidores de Raniere que aún creen que esto es cierto y que esa es la única razón por la que Raniere fue inculpado por cargos falsos, pruebas falsas y fue condenado injustamente.]

MK10ART's painting of Keith Alan Raniere where he presently resides.

Pintura de MK10ART de Keith Alan Raniere, el hombre más inteligente del mundo. Se encuentra tras las rejas, dicen sus seguidores, porque tuvieron que silenciarlo por lo que sabía para liberar a todas las gentes del mundo.





¿Eran sus discipulos ex nazis?

Tal vez no fue solo en internet donde Raniere afirmó que se enteró del Holocausto. Él pudo haber obtenido ideas de sus propios seguidores.

Raniere identificó a varios miembros del harén como conectados con los nazis en una vida pasada.

Raniere, quien afirmó tener poderes sobrenaturales, dijo que podía decir quiénes eran las personas en sus vidas pasadas.

Keith Raniere & Barbara Bouchey

[Foto: cortesía de Bárbara Bouchey]. Bárbara Bouchey era miembro del harén de Raniere. Él dijo que Bouchey era Reinhard Heydrich en su vida pasada.

Reinhard Heydrich

Ivy Nevares

Raniere dijo que Ivy Nevares, otro miembro del harén, era una nazi que trabajaba con Joseph Goebbels, ministro nazi de Propaganda.

Algunos pensaron que Ivy era Brunhilde Pomsel, la secretaria de Goebbels.

Pam Cafrtiz went to her grave childless - but not because she never got pregnant.

Pam Cafrtiz era una nazi de bajo nivel, según Raniere.

difunta Pamela Cafritz fue identificada como una nazi oscura y de bajo nivel cuyo nombre no ha pasado a la historia.

Raniere dijo que otra ex miembro del harén, Toni Natalie, era Herman Goering en su vida anterior.

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Herman Goering, Mr. Raniere said was reincarnated as his lover Toni Natalie, he told Miss Natalie.

A Toni Natalie le dijeron que era Herman Göring

Toni Natalie

Alejandro 'Alex' Betancourt may be indicted. Next!

Alex Betancourt fue identificado como Benito Mussolini, el dictador italiano.

Alejandro Betancourt - in his last life - as Benito Mussolini.

Nancy Salzman fue identificada al principio como una mujer judía en su vida pasada que fue víctima del régimen nazi. Más tarde, Keith se dio cuenta de que Nancy era, de hecho, Adolfo Hitler, lo que sorprendió a Salzman, que es judía en esta vida.

Como todos sus seguidores a los que les habían dicho que eran nazis, Nancy creía en Keith. Ninguno de ellos se fue y dijo que estaba demente después de que les contó sobre sus pasados nazis.

Salzman, a quien Raniere le dijo que antes era Hitler, se dio cuenta de que había cometido muchos errores al exterminar a tantos judíos, pero Keith le aseguró que las víctimas mortales judías eran mucho menos de lo que decían los judíos. Sin embargo, no fue totalmente exonerada. Ella, como Hitler, todavía tenía muchos crímenes por redimir.

Él le mostraría cómo deshacer su horrible pasado cármico. Una agradecida Salzman dijo que se sentía bendecida de que Raniere estaba iniciando su redención.

[Sé que esto suena incrédulo, pero estamos hablando de un hombre que persuadió a ocho esclavos de primera línea para que comenzaran a marcar a las mujeres con sus iniciales y recopilaran material de chantaje en una relación de amo-esclavo para promover el empoderamiento de la mujer.]

Salzman causó el 9-11

Nancy Salzman

Para llevar la credulidad de los seguidores de Raniere un paso más allá, con un ejemplo adicional, consideremos cómo Nancy Salzman se culpó a sí misma por el 9-11.

Ella le explicó a una fuente con la que hablé que causó el 9-11 por su retraso en creer en Keith Raniere.

Salzman narró la historia de cómo Pam Cafritz le contó por primera vez acerca de Raniere y lo maravilloso que era, y que ella debería ayudarlo en su búsqueda para salvar el mundo. Nancy dudó.

Ella quería más pruebas. Quería examinar sus motivos. Finalmente eligió seguir a Raniere, pero al principio había sido una incrédula. La demora de tiempo en seguir a Keith no fue grande, unas pocas semanas o un mes. Pero esa vez Nancy se resistió a confiar en el hombre que deseaba crear una civilización más noble causó que el mal triunfara.

Ella dudó, dijo, y por eso se perdieron 3,000 vidas.

¿Cómo fue su culpa el 11 de septiembre?

Nancy se unió a Raniere en 1998 y 9-11 sucedió en 2001.

Pero Nancy explicó que la “tecnología” de Raniere era tan poderosa que, si no hubiera postergado esas pocas semanas en 1998, y se hubiera aplicado, aprendiendo y enseñando la tecnología, el mundo habría cambiado -ah, muy sutilmente- pero habría cambiado lo suficiente como para evitar el 11 de septiembre.

[Hoy, Salzman le dice a los ex miembros de Nxivm que se le permite hablar y que se siente engañada por Raniere. Ella dice que ya no es discípula de ‘Vanguardia’.]

Adolf Hitler

¿Nancy Salzman en su vida pasada?

Prefect and the Dentist

Nancy en su vida presente.

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Keith Raniere

Keith Alan Raniere afirmó saber quiénes eran sus seguidores en sus vidas pasadas. También afirmó que activó los radares cuando conducía, que la lluvia caería sobre las mujeres con las que estaba molesto cuando caminaba con ellas pero que no caería una gota sobre él, y que las tormentas de nieve estallarían cuando enseñara un nuevo plan de estudios en Nxivm. En la imagen de arriba, les dice a sus seguidores que ha tenido que matar a personas por sus creencias.

¿Sabe o no sobre el Holocausto?

En cierta forma, tiene sentido tipo Raniere. Si alguien supiera lo suficiente como para desacreditar la veracidad del Holocausto, ¿quién mejor que el hombre más inteligente del mundo, que tenía a los principales nazis reencarnados como sus discípulos?

O eso, o simplemente es un mentiroso de mierda que estafó a las chicas Bronfman con 65 millones de dólares, o la regó por estupidez, y mintió al respecto.

O bien él está diciendo la verdad es una mentira de 65 millones de dólares.

En cuanto a conocer las vidas pasadas de sus seguidores, entonces ellos le creyeron. Es poco probable que alguno le crea ahora.

Así es la creencia. Puede cambiar. Para aquellos que creyeron en Raniere, tarde o temprano los cambió y para la mayoría esos cambios fueron dolorosos.