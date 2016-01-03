De repente tenemos una infusión de visitas de México; Traducción disponible
De repente tenemos una infusión de visitas de México.
Suddenly we have an infusion of visits from Mexico.
Parece que la palabra se está extendiendo.
Seems like the word is spreading.
Bienvenidos, visitantes de México. Es bastante fácil para que usted lea los postsusando cualquiera de los dispositivos de traductor
Welcome, visitors from Mexico. It is easy enough for you to read the posts by using anyone of the translator devices.
Bing Translator es para los fanáticos de Microsoft:
There’s Bing Translator for Microsoft fans
https://www.bing.com/translator
Google Translate website:
https://translate.google.com/
Google Translator addon for Internet Explorer:
http://www.iegallery.com/Addons/Details/738
Firefox
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-translator-for-firefox/
Safari
https://extensions.apple.com/details/?id=com.sidetree.Translate-S64NDGV2C5
Navegador Chrome tiene incorporado
Chrome browser has it built-in:
https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en