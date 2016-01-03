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The Cult of Keith Raniere

De repente tenemos una infusión de visitas de México; Traducción disponible

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Frank Parlato
Flag of Mexico

De repente tenemos una infusión de visitas de México.

Suddenly we have an infusion of visits from Mexico.

Parece que la palabra se está extendiendo.

Seems like the word is spreading.

Bienvenidos, visitantes de México. Es bastante fácil para que usted lea los postsusando cualquiera de los dispositivos de traductor

Welcome, visitors from Mexico. It is easy enough for you to read the posts by using anyone of the translator devices.

Bing Translator es para los fanáticos de Microsoft:

There’s Bing Translator for Microsoft fans

https://www.bing.com/translator


Google Translate website:
https://translate.google.com/


Google Translator addon for Internet Explorer:
http://www.iegallery.com/Addons/Details/738

 

Firefox
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-translator-for-firefox/


Safari
https://extensions.apple.com/details/?id=com.sidetree.Translate-S64NDGV2C5

 


Navegador Chrome tiene incorporado


Chrome browser has it built-in:
https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en



 